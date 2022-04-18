"Уберите это!" Новое фото Макрона шокировали британцев

15:38 18.04.2022 (обновлено: 16:09 18.04.2022)
"Уберите это!" Новое фото Макрона возмутило британцев
Читатели Daily Mail раскритиковали президента Франции Макрона за его новое закулисное фото
© Фото : Soazig de la Moissonnière / @avecvousfrПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© Фото : Soazig de la Moissonnière / @avecvousfr
Президент Франции Эммануэль Макрон
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали Эммануэля Макрона из-за его новой фотографии.
Накануне официальный фотограф президента Франции поделился серией закулисных снимков в преддверии второго тура выборов. На одном из них Макрон сидит на кожаном диване в наполовину расстегнутой рубашке и улыбается.
Далеко не все комментаторы сочли уместным публикацию фотографий такого рода.
"Это он так молодежь привлекает? То есть политик с волосатой грудью — это то, что хотят видеть молодые избиратели?!" — задается вопросом fei.
"Если он думает так привлечь избирателей, то подозреваю, что он больше оторван от простых людей, чем ему кажется", — поделился Apathetic.
"Он чудак такой", — написала Ms Fandango.
© AFP 2022 / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает на предвыборном митинге в Марселе, юг Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на предвыборном митинге в Марселе, юг Франции
"Выглядит немного неряшливо", — отметил angeltop.
"Это просто ужасно. Прошу, во имя всего хорошего, что есть на свете, давайте помолимся, чтобы у Джонсона не возникло подобных идей", — призвал Pans2000.
"Кажется, он впал в отчаяние", — допустил Welshaussie.
"Уберите это!" — попросил Chris.
"Он принимает французов за дураков", — заключил IBBLE DIBBLE.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Макрон набрал 27,84 процента голосов, а лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 23,15 процента. Второй тур состоится 24 апреля.
10 апреля, 22:33Опрос: Макрон наберет во втором туре 51% голосов, Ле Пен — 49%