https://ria.ru/20220418/makron-1784128266.html

"Уберите это!" Новое фото Макрона шокировали британцев

"Уберите это!" Новое фото Макрона возмутило британцев - РИА Новости, 18.04.2022

"Уберите это!" Новое фото Макрона шокировали британцев

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали Эммануэля Макрона из-за его новой фотографии. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T15:38

2022-04-18T15:38

2022-04-18T16:09

в мире

франция

выборы президента франции — 2022

марин ле пен

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали Эммануэля Макрона из-за его новой фотографии.Накануне официальный фотограф президента Франции поделился серией закулисных снимков в преддверии второго тура выборов. На одном из них Макрон сидит на кожаном диване в наполовину расстегнутой рубашке и улыбается.Далеко не все комментаторы сочли уместным публикацию фотографий такого рода."Если он думает так привлечь избирателей, то подозреваю, что он больше оторван от простых людей, чем ему кажется", — поделился Apathetic."Он чудак такой", — написала Ms Fandango."Выглядит немного неряшливо", — отметил angeltop."Кажется, он впал в отчаяние", — допустил Welshaussie."Уберите это!" — попросил Chris."Он принимает французов за дураков", — заключил IBBLE DIBBLE.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Макрон набрал 27,84 процента голосов, а лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 23,15 процента. Второй тур состоится 24 апреля.

https://ria.ru/20220411/makron-1782862664.html

https://ria.ru/20220410/vybory-1782810501.html

франция

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Влада Икрамова

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Влада Икрамова

в мире, франция, выборы президента франции — 2022, марин ле пен