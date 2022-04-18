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"Уберите это!" Новое фото Макрона возмутило британцев - РИА Новости, 18.04.2022
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"Уберите это!" Новое фото Макрона шокировали британцев
"Уберите это!" Новое фото Макрона возмутило британцев - РИА Новости, 18.04.2022
"Уберите это!" Новое фото Макрона шокировали британцев
Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали Эммануэля Макрона из-за его новой фотографии. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:38
2022-04-18T16:09
в мире
франция
выборы президента франции — 2022
марин ле пен
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали Эммануэля Макрона из-за его новой фотографии.Накануне официальный фотограф президента Франции поделился серией закулисных снимков в преддверии второго тура выборов. На одном из них Макрон сидит на кожаном диване в наполовину расстегнутой рубашке и улыбается.Далеко не все комментаторы сочли уместным публикацию фотографий такого рода."Если он думает так привлечь избирателей, то подозреваю, что он больше оторван от простых людей, чем ему кажется", — поделился Apathetic."Он чудак такой", — написала Ms Fandango."Выглядит немного неряшливо", — отметил angeltop."Кажется, он впал в отчаяние", — допустил Welshaussie."Уберите это!" — попросил Chris."Он принимает французов за дураков", — заключил IBBLE DIBBLE.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Макрон набрал 27,84 процента голосов, а лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 23,15 процента. Второй тур состоится 24 апреля.
https://ria.ru/20220411/makron-1782862664.html
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в мире, франция, выборы президента франции — 2022, марин ле пен
15:38 18.04.2022 (обновлено: 16:09 18.04.2022)
 
"Уберите это!" Новое фото Макрона возмутило британцев

Читатели Daily Mail раскритиковали президента Франции Макрона за его новое закулисное фото

© Фото : Soazig de la Moissonnière / @avecvousfrПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Фото : Soazig de la Moissonnière / @avecvousfr
Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали Эммануэля Макрона из-за его новой фотографии.
Накануне официальный фотограф президента Франции поделился серией закулисных снимков в преддверии второго тура выборов. На одном из них Макрон сидит на кожаном диване в наполовину расстегнутой рубашке и улыбается.
Работник наклеивает официальный предвыборный плакат президента Франции и кандидата на переизбрание Эммануэля Макрона в Сен-Эрблене - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 10:58
Сто в одном: президент, футболист, пианист, писатель и банкир Макрон
Далеко не все комментаторы сочли уместным публикацию фотографий такого рода.
"Это он так молодежь привлекает? То есть политик с волосатой грудью — это то, что хотят видеть молодые избиратели?!" — задается вопросом fei.
"Если он думает так привлечь избирателей, то подозреваю, что он больше оторван от простых людей, чем ему кажется", — поделился Apathetic.
"Он чудак такой", — написала Ms Fandango.
© AFP 2022 / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает на предвыборном митинге в Марселе, юг Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на предвыборном митинге в Марселе, на юге Франции - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© AFP 2022 / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на предвыборном митинге в Марселе, юг Франции
"Выглядит немного неряшливо", — отметил angeltop.

"Это просто ужасно. Прошу, во имя всего хорошего, что есть на свете, давайте помолимся, чтобы у Джонсона не возникло подобных идей", — призвал Pans2000.

"Кажется, он впал в отчаяние", — допустил Welshaussie.
"Уберите это!" — попросил Chris.
"Он принимает французов за дураков", — заключил IBBLE DIBBLE.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Макрон набрал 27,84 процента голосов, а лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 23,15 процента. Второй тур состоится 24 апреля.
Макрон и Ле Пен - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 22:33
Опрос: Макрон наберет во втором туре 51% голосов, Ле Пен — 49%
 
В миреФранцияВыборы президента Франции — 2022Марин Ле Пен
 
 
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