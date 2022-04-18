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Мурашко назвал ситуацию с ценами на лекарства стабильной - РИА Новости, 18.04.2022
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Мурашко назвал ситуацию с ценами на лекарства стабильной
Мурашко назвал ситуацию с ценами на лекарства стабильной - РИА Новости, 18.04.2022
Мурашко назвал ситуацию с ценами на лекарства стабильной
Ситуация с ценами на лекарственные препараты в России достаточно стабильна, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:45
2022-04-18T17:55
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ситуация с ценами на лекарственные препараты в России достаточно стабильна, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Достаточно стабильная ситуация и по ценовой политике",- сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Он отметил, что в настоящее время ведётся работа не только по устранению тех или иных проблемы, но и делается задел на будущее, чтобы российская фармацевтическая отрасль получила дополнительный толчок по развитию производства новых препаратов.
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, россия, здоровье - общество
17:45 18.04.2022 (обновлено: 17:55 18.04.2022)
 
Мурашко назвал ситуацию с ценами на лекарства стабильной

Глава Минздрава Мурашко: ситуация с ценами на лекарства в России достаточно стабильная

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ситуация с ценами на лекарственные препараты в России достаточно стабильна, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Достаточно стабильная ситуация и по ценовой политике",- сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он отметил, что в настоящее время ведётся работа не только по устранению тех или иных проблемы, но и делается задел на будущее, чтобы российская фармацевтическая отрасль получила дополнительный толчок по развитию производства новых препаратов.
Девушка с таблетками и кружкой воды - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
Вчера, 21:17
Центр экспертизы Минздрава создаст собственный банк образцов лекарств
 
Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Михаил МурашкоРоссияЗдоровье - Общество
 
 
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