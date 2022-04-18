https://ria.ru/20220418/lekarstva-1784162640.html

Мурашко назвал ситуацию с ценами на лекарства стабильной

Мурашко назвал ситуацию с ценами на лекарства стабильной - РИА Новости, 18.04.2022

Мурашко назвал ситуацию с ценами на лекарства стабильной

Ситуация с ценами на лекарственные препараты в России достаточно стабильна, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T17:45

2022-04-18T17:45

2022-04-18T17:55

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

михаил мурашко

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ситуация с ценами на лекарственные препараты в России достаточно стабильна, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Достаточно стабильная ситуация и по ценовой политике",- сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Он отметил, что в настоящее время ведётся работа не только по устранению тех или иных проблемы, но и делается задел на будущее, чтобы российская фармацевтическая отрасль получила дополнительный толчок по развитию производства новых препаратов.

https://ria.ru/20220417/minzdrav-1784002747.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, россия, здоровье - общество