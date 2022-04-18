https://ria.ru/20220418/lekarstva-1784162640.html
Мурашко назвал ситуацию с ценами на лекарства стабильной
Мурашко назвал ситуацию с ценами на лекарства стабильной - РИА Новости, 18.04.2022
Мурашко назвал ситуацию с ценами на лекарства стабильной
Ситуация с ценами на лекарственные препараты в России достаточно стабильна, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:45
2022-04-18T17:45
2022-04-18T17:55
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156252/23/1562522371_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9cc490a33d26c55ffc7867c6e17dc47a.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ситуация с ценами на лекарственные препараты в России достаточно стабильна, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Достаточно стабильная ситуация и по ценовой политике",- сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Он отметил, что в настоящее время ведётся работа не только по устранению тех или иных проблемы, но и делается задел на будущее, чтобы российская фармацевтическая отрасль получила дополнительный толчок по развитию производства новых препаратов.
https://ria.ru/20220417/minzdrav-1784002747.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156252/23/1562522371_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1cfb8f390da99390ecfa6d4b9be0b9af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, россия, здоровье - общество
17:45 18.04.2022 (обновлено: 17:55 18.04.2022)
Мурашко назвал ситуацию с ценами на лекарства стабильной
Глава Минздрава Мурашко: ситуация с ценами на лекарства в России достаточно стабильная
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ситуация с ценами на лекарственные препараты в России достаточно стабильна, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Достаточно стабильная ситуация и по ценовой политике",- сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он отметил, что в настоящее время ведётся работа не только по устранению тех или иных проблемы, но и делается задел на будущее, чтобы российская фармацевтическая отрасль получила дополнительный толчок по развитию производства новых препаратов.