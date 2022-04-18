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Мурашко назвал ситуацию на российском фармацевтическом рынке стабильной - РИА Новости, 18.04.2022
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Мурашко назвал ситуацию на российском фармацевтическом рынке стабильной
Мурашко назвал ситуацию на российском фармацевтическом рынке стабильной - РИА Новости, 18.04.2022
Мурашко назвал ситуацию на российском фармацевтическом рынке стабильной
Ситуация на фармацевтическом рынке в России стабильная, в том числе и по лекарствами из перечня жизненно важных препаратов, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:36
2022-04-18T17:53
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ситуация на фармацевтическом рынке в России стабильная, в том числе и по лекарствами из перечня жизненно важных препаратов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."На протяжении последней недели прошли встречи как с отечественными производителями, так и зарубежными производителями. Мы видим сегодня стабильность ситуации на фармацевтическом рынке, в частности, по списку ЖНВЛП",- сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Он отметил, что все возникающие вопросы по лекарственным препаратам решаются в режиме "инцидент-менеджмента" с производителями и оптовым организациями.
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здоровье - общество, россия, михаил мурашко
17:36 18.04.2022 (обновлено: 17:53 18.04.2022)
 
Мурашко назвал ситуацию на российском фармацевтическом рынке стабильной

Глава Минздрава Мурашко назвал ситуацию на российском фармацевтическом рынке стабильной

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди закупают в аптеке лекарства, Москва
Люди закупают в аптеке лекарства, Москва - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди закупают в аптеке лекарства, Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ситуация на фармацевтическом рынке в России стабильная, в том числе и по лекарствами из перечня жизненно важных препаратов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"На протяжении последней недели прошли встречи как с отечественными производителями, так и зарубежными производителями. Мы видим сегодня стабильность ситуации на фармацевтическом рынке, в частности, по списку ЖНВЛП",- сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он отметил, что все возникающие вопросы по лекарственным препаратам решаются в режиме "инцидент-менеджмента" с производителями и оптовым организациями.
Покупательница в аптеке - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 08:00
Что будет с жизненно необходимыми лекарствами в России
 
Здоровье - ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
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