https://ria.ru/20220418/lekarstva-1784160570.html

Мурашко назвал ситуацию на российском фармацевтическом рынке стабильной

Мурашко назвал ситуацию на российском фармацевтическом рынке стабильной - РИА Новости, 18.04.2022

Мурашко назвал ситуацию на российском фармацевтическом рынке стабильной

Ситуация на фармацевтическом рынке в России стабильная, в том числе и по лекарствами из перечня жизненно важных препаратов, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T17:36

2022-04-18T17:36

2022-04-18T17:53

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ситуация на фармацевтическом рынке в России стабильная, в том числе и по лекарствами из перечня жизненно важных препаратов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."На протяжении последней недели прошли встречи как с отечественными производителями, так и зарубежными производителями. Мы видим сегодня стабильность ситуации на фармацевтическом рынке, в частности, по списку ЖНВЛП",- сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Он отметил, что все возникающие вопросы по лекарственным препаратам решаются в режиме "инцидент-менеджмента" с производителями и оптовым организациями.

https://ria.ru/20220318/lekarstvo-1778718745.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, михаил мурашко