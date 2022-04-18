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ЛДПР обсудит запрет на занятие партийных постов выходцами из других партий
ЛДПР обсудит запрет на занятие партийных постов выходцами из других партий - РИА Новости, 18.04.2022
ЛДПР обсудит запрет на занятие партийных постов выходцами из других партий
ЛДПР на предстоящем съезде планирует обсудить запрет на занятие руководящих должностей в партии выходцами из других политических объединений, сообщил РИА... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:44
2022-04-18T10:44
2022-04-18T10:44
политика
россия
лдпр
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. ЛДПР на предстоящем съезде планирует обсудить запрет на занятие руководящих должностей в партии выходцами из других политических объединений, сообщил РИА Новости в понедельник сенатор Иван Абрамов."В соответствии с Конституцией президентом РФ не может быть гражданин другой страны. По аналогии с Конституцией, мы обсуждаем, что руководящие посты в партии не может занимать гражданин, который являлся членом других партий", - сказал политик. По его словам, этот вопрос "обсуждал Высший совет ЛДПР, и мы планируем его вынести на съезд партии".Абрамов пояснил, что речь может идти как о руководящих постах в самой партии, так и о руководителях региональных отделений.
https://ria.ru/20220415/rogozin-1783799261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, лдпр
ЛДПР обсудит запрет на занятие партийных постов выходцами из других партий
ЛДПР обсудит запрет на занятие постов в партии выходцами из других политобъединений