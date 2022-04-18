https://ria.ru/20220418/ldpr-1784041964.html

ЛДПР обсудит запрет на занятие партийных постов выходцами из других партий

ЛДПР обсудит запрет на занятие партийных постов выходцами из других партий - РИА Новости, 18.04.2022

ЛДПР обсудит запрет на занятие партийных постов выходцами из других партий

ЛДПР на предстоящем съезде планирует обсудить запрет на занятие руководящих должностей в партии выходцами из других политических объединений, сообщил РИА... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T10:44

2022-04-18T10:44

2022-04-18T10:44

политика

россия

лдпр

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. ЛДПР на предстоящем съезде планирует обсудить запрет на занятие руководящих должностей в партии выходцами из других политических объединений, сообщил РИА Новости в понедельник сенатор Иван Абрамов."В соответствии с Конституцией президентом РФ не может быть гражданин другой страны. По аналогии с Конституцией, мы обсуждаем, что руководящие посты в партии не может занимать гражданин, который являлся членом других партий", - сказал политик. По его словам, этот вопрос "обсуждал Высший совет ЛДПР, и мы планируем его вынести на съезд партии".Абрамов пояснил, что речь может идти как о руководящих постах в самой партии, так и о руководителях региональных отделений.

https://ria.ru/20220415/rogozin-1783799261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, лдпр