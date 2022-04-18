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Курс доллара по итогам понедельника снизился на 25 копеек

Курс доллара по итогам понедельника снизился на 25 копеек - РИА Новости, 18.04.2022

Курс доллара по итогам понедельника снизился на 25 копеек

Рубль повысился в понедельник к доллару до уровня 79,75 рубля, евро упал до 83,68 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T19:20

2022-04-18T19:20

2022-04-18T19:20

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рубль повысился в понедельник к доллару до уровня 79,75 рубля, евро упал до 83,68 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 25 копеек, до 79,75 рубля, евро упал на 1,67 рубля, до 83,68 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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