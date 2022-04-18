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Курс доллара по итогам понедельника снизился на 25 копеек
Курс доллара по итогам понедельника снизился на 25 копеек - РИА Новости, 18.04.2022
Курс доллара по итогам понедельника снизился на 25 копеек
Рубль повысился в понедельник к доллару до уровня 79,75 рубля, евро упал до 83,68 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T19:20
2022-04-18T19:20
2022-04-18T19:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рубль повысился в понедельник к доллару до уровня 79,75 рубля, евро упал до 83,68 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 25 копеек, до 79,75 рубля, евро упал на 1,67 рубля, до 83,68 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара по итогам понедельника снизился на 25 копеек
Курс доллара по итогам понедельника снизился до 79,75 рубля, евро — до 83,68 рубля