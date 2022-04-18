Рейтинг@Mail.ru
Курс доллара по итогам понедельника снизился на 25 копеек - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220418/kurs-1784180064.html
Курс доллара по итогам понедельника снизился на 25 копеек
Курс доллара по итогам понедельника снизился на 25 копеек - РИА Новости, 18.04.2022
Курс доллара по итогам понедельника снизился на 25 копеек
Рубль повысился в понедельник к доллару до уровня 79,75 рубля, евро упал до 83,68 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T19:20
2022-04-18T19:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
курс доллара
доллар
евро
рубль
валюта
динамика курсов валют
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759696446_0:128:3024:1829_1920x0_80_0_0_46f11dcebdf5852abc4737649f09aaf3.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рубль повысился в понедельник к доллару до уровня 79,75 рубля, евро упал до 83,68 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 25 копеек, до 79,75 рубля, евро упал на 1,67 рубля, до 83,68 рубля.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759696446_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_48f937f04feed65f47ae85858c96fb11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, курс доллара, доллар, евро, рубль, валюта, динамика курсов валют, московская биржа, россия
19:20 18.04.2022
 
Курс доллара по итогам понедельника снизился на 25 копеек

Курс доллара по итогам понедельника снизился до 79,75 рубля, евро — до 83,68 рубля

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Электронное табло со знаком доллара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рубль повысился в понедельник к доллару до уровня 79,75 рубля, евро упал до 83,68 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 25 копеек, до 79,75 рубля, евро упал на 1,67 рубля, до 83,68 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаКурс доллараДолларевроРубльВалютаДинамика курсов валютМосковская биржаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала