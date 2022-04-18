Рейтинг@Mail.ru
Курс евро упал ниже 82,5 рубля - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220418/kurs-1784089576.html
Курс евро упал ниже 82,5 рубля
Курс евро упал ниже 82,5 рубля - РИА Новости, 18.04.2022
Курс евро упал ниже 82,5 рубля
Курс рубля днем в понедельник усиливает рост: евро уже дешевле 82,5 рублей, впервые с 8 апреля, а доллар торгуется примерно по 79 рублей, следует из данных... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:35
2022-04-18T14:51
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
курс рубля
курс доллара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066546_0:295:3116:2048_1920x0_80_0_0_171904923287bfc41c75f95b2ecd5dc3.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Курс рубля днем в понедельник усиливает рост: евро уже дешевле 82,5 рублей, впервые с 8 апреля, а доллар торгуется примерно по 79 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 14.08 мск падает на 2,95 рубля, до 82,4 рубля, следует из данных Московской биржи. А минутами ранее евро опускался до 82,07 рубля.Курс доллара в то же время снижается на 90 копеек, до 79,10 рубля.Исходя из этих данных Московской биржи, соотношение курсов евро и доллара колеблется около уровня 1,04 доллара, тогда как на форексе оно составляет около 1,08. При этом активность торгов евро выросла и уже превышает долларовый показатель (57 миллиардов рублей против 53 миллиардов).Возможно, отмеченные тенденции связаны с подготовкой участников рынка к торговле газом за рубли (когда евро будут перечисляться в Газпромбанк и конвертироваться в рубли), допускает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов."Однако пока в этом вопросе много неясного. Возможно, что расхождение с форексом в курсе также связано с невысоким спросом на евро в России из-за фактической заморозки поездок россиян в Европу", - добавляет он.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066546_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1336b0468dd800977341a37898d3448e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, курс рубля, курс доллара
13:35 18.04.2022 (обновлено: 14:51 18.04.2022)
 
Курс евро упал ниже 82,5 рубля

Курс евро на Московской бирже упал ниже 82,5 рубля, доллар торгуется в районе 79 рублей

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Курс рубля днем в понедельник усиливает рост: евро уже дешевле 82,5 рублей, впервые с 8 апреля, а доллар торгуется примерно по 79 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 14.08 мск падает на 2,95 рубля, до 82,4 рубля, следует из данных Московской биржи. А минутами ранее евро опускался до 82,07 рубля.
Курс доллара в то же время снижается на 90 копеек, до 79,10 рубля.
Исходя из этих данных Московской биржи, соотношение курсов евро и доллара колеблется около уровня 1,04 доллара, тогда как на форексе оно составляет около 1,08. При этом активность торгов евро выросла и уже превышает долларовый показатель (57 миллиардов рублей против 53 миллиардов).
Возможно, отмеченные тенденции связаны с подготовкой участников рынка к торговле газом за рубли (когда евро будут перечисляться в Газпромбанк и конвертироваться в рубли), допускает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.
"Однако пока в этом вопросе много неясного. Возможно, что расхождение с форексом в курсе также связано с невысоким спросом на евро в России из-за фактической заморозки поездок россиян в Европу", - добавляет он.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияКурс рубляКурс доллара
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала