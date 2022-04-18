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Курс евро упал ниже 82,5 рубля

Курс евро упал ниже 82,5 рубля - РИА Новости, 18.04.2022

Курс евро упал ниже 82,5 рубля

Курс рубля днем в понедельник усиливает рост: евро уже дешевле 82,5 рублей, впервые с 8 апреля, а доллар торгуется примерно по 79 рублей, следует из данных... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T13:35

2022-04-18T13:35

2022-04-18T14:51

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Курс рубля днем в понедельник усиливает рост: евро уже дешевле 82,5 рублей, впервые с 8 апреля, а доллар торгуется примерно по 79 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 14.08 мск падает на 2,95 рубля, до 82,4 рубля, следует из данных Московской биржи. А минутами ранее евро опускался до 82,07 рубля.Курс доллара в то же время снижается на 90 копеек, до 79,10 рубля.Исходя из этих данных Московской биржи, соотношение курсов евро и доллара колеблется около уровня 1,04 доллара, тогда как на форексе оно составляет около 1,08. При этом активность торгов евро выросла и уже превышает долларовый показатель (57 миллиардов рублей против 53 миллиардов).Возможно, отмеченные тенденции связаны с подготовкой участников рынка к торговле газом за рубли (когда евро будут перечисляться в Газпромбанк и конвертироваться в рубли), допускает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов."Однако пока в этом вопросе много неясного. Возможно, что расхождение с форексом в курсе также связано с невысоким спросом на евро в России из-за фактической заморозки поездок россиян в Европу", - добавляет он.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, курс рубля, курс доллара