13:35 18.04.2022 (обновлено: 14:51 18.04.2022)
Курс евро упал ниже 82,5 рубля
Курс евро на Московской бирже упал ниже 82,5 рубля, доллар торгуется в районе 79 рублей
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Курс рубля днем в понедельник усиливает рост: евро уже дешевле 82,5 рублей, впервые с 8 апреля, а доллар торгуется примерно по 79 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 14.08 мск падает на 2,95 рубля, до 82,4 рубля, следует из данных Московской биржи. А минутами ранее евро опускался до 82,07 рубля.
Курс доллара в то же время снижается на 90 копеек, до 79,10 рубля.
Исходя из этих данных Московской биржи, соотношение курсов евро и доллара колеблется около уровня 1,04 доллара, тогда как на форексе оно составляет около 1,08. При этом активность торгов евро выросла и уже превышает долларовый показатель (57 миллиардов рублей против 53 миллиардов).
Возможно, отмеченные тенденции связаны с подготовкой участников рынка к торговле газом за рубли (когда евро будут перечисляться в Газпромбанк и конвертироваться в рубли), допускает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.
"Однако пока в этом вопросе много неясного. Возможно, что расхождение с форексом в курсе также связано с невысоким спросом на евро в России из-за фактической заморозки поездок россиян в Европу", - добавляет он.