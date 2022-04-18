https://ria.ru/20220418/kulich-1784053369.html

В Подмосковье рассказали сколько будет стоить пасхальный кулич в 2022 году

В Подмосковье рассказали сколько будет стоить пасхальный кулич в 2022 году - РИА Новости, 18.04.2022

В Подмосковье рассказали сколько будет стоить пасхальный кулич в 2022 году

Средняя стоимость пасхального кулича в сетевых магазинах Московской области начинается от 290 рублей, рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T11:32

2022-04-18T11:32

2022-04-18T11:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

кулич

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Средняя стоимость пасхального кулича в сетевых магазинах Московской области начинается от 290 рублей, рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья."Обычный кулич весом 400-500 грамм в сетевом магазине обойдется от 290 рублей. Кулич на заказ с индивидуальным оформлением отечественного производства будет стоить порядка 100 рублей за 100 грамм. Импортные куличи стоят от 1000 рублей и более", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что приготовление домашнего кулича по классическому рецепту в среднем обойдется в 550 рублей. При этом глава ведомства Сергей Мурашов отметил, что в настоящее время наблюдается тенденция на покупку именно готовых изделий так как это экономит время.

https://ria.ru/20220415/muzei-1783807311.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), кулич