https://ria.ru/20220418/kulich-1784053369.html
В Подмосковье рассказали сколько будет стоить пасхальный кулич в 2022 году
В Подмосковье рассказали сколько будет стоить пасхальный кулич в 2022 году - РИА Новости, 18.04.2022
В Подмосковье рассказали сколько будет стоить пасхальный кулич в 2022 году
Средняя стоимость пасхального кулича в сетевых магазинах Московской области начинается от 290 рублей, рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:32
2022-04-18T11:32
2022-04-18T11:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
кулич
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Средняя стоимость пасхального кулича в сетевых магазинах Московской области начинается от 290 рублей, рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья."Обычный кулич весом 400-500 грамм в сетевом магазине обойдется от 290 рублей. Кулич на заказ с индивидуальным оформлением отечественного производства будет стоить порядка 100 рублей за 100 грамм. Импортные куличи стоят от 1000 рублей и более", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что приготовление домашнего кулича по классическому рецепту в среднем обойдется в 550 рублей. При этом глава ведомства Сергей Мурашов отметил, что в настоящее время наблюдается тенденция на покупку именно готовых изделий так как это экономит время.
https://ria.ru/20220415/muzei-1783807311.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), кулич