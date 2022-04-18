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В Подмосковье рассказали сколько будет стоить пасхальный кулич в 2022 году - РИА Новости, 18.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220418/kulich-1784053369.html
В Подмосковье рассказали сколько будет стоить пасхальный кулич в 2022 году
В Подмосковье рассказали сколько будет стоить пасхальный кулич в 2022 году - РИА Новости, 18.04.2022
В Подмосковье рассказали сколько будет стоить пасхальный кулич в 2022 году
Средняя стоимость пасхального кулича в сетевых магазинах Московской области начинается от 290 рублей, рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:32
2022-04-18T11:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
кулич
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Средняя стоимость пасхального кулича в сетевых магазинах Московской области начинается от 290 рублей, рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья."Обычный кулич весом 400-500 грамм в сетевом магазине обойдется от 290 рублей. Кулич на заказ с индивидуальным оформлением отечественного производства будет стоить порядка 100 рублей за 100 грамм. Импортные куличи стоят от 1000 рублей и более", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что приготовление домашнего кулича по классическому рецепту в среднем обойдется в 550 рублей. При этом глава ведомства Сергей Мурашов отметил, что в настоящее время наблюдается тенденция на покупку именно готовых изделий так как это экономит время.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), кулич
11:32 18.04.2022
 

В Подмосковье рассказали сколько будет стоить пасхальный кулич в 2022 году

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОсвящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу
Освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Средняя стоимость пасхального кулича в сетевых магазинах Московской области начинается от 290 рублей, рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"Обычный кулич весом 400-500 грамм в сетевом магазине обойдется от 290 рублей. Кулич на заказ с индивидуальным оформлением отечественного производства будет стоить порядка 100 рублей за 100 грамм. Импортные куличи стоят от 1000 рублей и более", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе добавили, что приготовление домашнего кулича по классическому рецепту в среднем обойдется в 550 рублей. При этом глава ведомства Сергей Мурашов отметил, что в настоящее время наблюдается тенденция на покупку именно готовых изделий так как это экономит время.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Кулич
 
 
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