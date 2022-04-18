https://ria.ru/20220418/kreyser-1784081707.html
В Кремле не смогли подтвердить подлинность фото крейсера "Москва"
В Кремле не смогли подтвердить подлинность фото крейсера "Москва" - РИА Новости, 18.04.2022
В Кремле не смогли подтвердить подлинность фото крейсера "Москва"
Кремль не может подтвердить подлинность и аутентичность фотографий, предположительно, пожара на крейсере "Москва", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:10
2022-04-18T13:10
2022-04-18T17:32
безопасность
россия
дмитрий песков
москва (крейсер)
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Кремль не может подтвердить подлинность и аутентичность фотографий, предположительно, пожара на крейсере "Москва", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее в соцсетях появились кадры с пожаров, предположительно, на крейсере "Москва".В четверг вечером Минобороны объявило, что крейсер "Москва", на котором ранее произошел пожар из-за детонации боезапаса, в шторм затонул при буксировке в порт назначения. Экипаж эвакуировали на находившиеся в том же районе корабли ЧФ России.Крейсер "Москва" — головной корабль проекта 1164 "Атлант". Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ.Водоизмещение корабля — 11 490 тонн, длина 186 метров, скорость 32 узла, автономность 30 суток, экипаж 500 человек. На вооружении 16 пусковых установок крылатых ракет "Вулкан", артсистема АК-130, торпеды 533 миллиметра, ЗРК "Форт", вертолет Ка-27.
https://ria.ru/20220414/kreyser-1783464512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, дмитрий песков, москва (крейсер)
13:10 18.04.2022 (обновлено: 17:32 18.04.2022)
В Кремле не смогли подтвердить подлинность фото крейсера "Москва"
Песков не смог подтвердить подлинность фотографий пожара на крейсере "Москва"
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Кремль не может подтвердить подлинность и аутентичность фотографий, предположительно, пожара на крейсере "Москва", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее в соцсетях появились кадры с пожаров, предположительно, на крейсере "Москва".
"Мы действительно видели кадры, но насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем", — ответил Песков на вопросы журналистов.
В четверг вечером Минобороны объявило, что крейсер "Москва", на котором ранее произошел пожар из-за детонации боезапаса, в шторм затонул при буксировке в порт назначения. Экипаж эвакуировали на находившиеся в том же районе корабли ЧФ России
.
Крейсер "Москва" — головной корабль проекта 1164 "Атлант". Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве
под именем "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ.
Водоизмещение корабля — 11 490 тонн, длина 186 метров, скорость 32 узла, автономность 30 суток, экипаж 500 человек. На вооружении 16 пусковых установок крылатых ракет "Вулкан", артсистема АК-130, торпеды 533 миллиметра, ЗРК "Форт", вертолет Ка-27.