https://ria.ru/20220418/kreyser-1784081707.html

В Кремле не смогли подтвердить подлинность фото крейсера "Москва"

В Кремле не смогли подтвердить подлинность фото крейсера "Москва" - РИА Новости, 18.04.2022

В Кремле не смогли подтвердить подлинность фото крейсера "Москва"

Кремль не может подтвердить подлинность и аутентичность фотографий, предположительно, пожара на крейсере "Москва", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T13:10

2022-04-18T13:10

2022-04-18T17:32

безопасность

россия

дмитрий песков

москва (крейсер)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783553214_0:0:3260:1835_1920x0_80_0_0_f87f26239a92592f0bb4080020f7eb2f.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Кремль не может подтвердить подлинность и аутентичность фотографий, предположительно, пожара на крейсере "Москва", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее в соцсетях появились кадры с пожаров, предположительно, на крейсере "Москва".В четверг вечером Минобороны объявило, что крейсер "Москва", на котором ранее произошел пожар из-за детонации боезапаса, в шторм затонул при буксировке в порт назначения. Экипаж эвакуировали на находившиеся в том же районе корабли ЧФ России.Крейсер "Москва" — головной корабль проекта 1164 "Атлант". Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ.Водоизмещение корабля — 11 490 тонн, длина 186 метров, скорость 32 узла, автономность 30 суток, экипаж 500 человек. На вооружении 16 пусковых установок крылатых ракет "Вулкан", артсистема АК-130, торпеды 533 миллиметра, ЗРК "Форт", вертолет Ка-27.

https://ria.ru/20220414/kreyser-1783464512.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, дмитрий песков, москва (крейсер)