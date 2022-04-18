Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не смогли подтвердить подлинность фото крейсера "Москва" - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220418/kreyser-1784081707.html
В Кремле не смогли подтвердить подлинность фото крейсера "Москва"
В Кремле не смогли подтвердить подлинность фото крейсера "Москва" - РИА Новости, 18.04.2022
В Кремле не смогли подтвердить подлинность фото крейсера "Москва"
Кремль не может подтвердить подлинность и аутентичность фотографий, предположительно, пожара на крейсере "Москва", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:10
2022-04-18T17:32
безопасность
россия
дмитрий песков
москва (крейсер)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783553214_0:0:3260:1835_1920x0_80_0_0_f87f26239a92592f0bb4080020f7eb2f.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Кремль не может подтвердить подлинность и аутентичность фотографий, предположительно, пожара на крейсере "Москва", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее в соцсетях появились кадры с пожаров, предположительно, на крейсере "Москва".В четверг вечером Минобороны объявило, что крейсер "Москва", на котором ранее произошел пожар из-за детонации боезапаса, в шторм затонул при буксировке в порт назначения. Экипаж эвакуировали на находившиеся в том же районе корабли ЧФ России.Крейсер "Москва" — головной корабль проекта 1164 "Атлант". Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ.Водоизмещение корабля — 11 490 тонн, длина 186 метров, скорость 32 узла, автономность 30 суток, экипаж 500 человек. На вооружении 16 пусковых установок крылатых ракет "Вулкан", артсистема АК-130, торпеды 533 миллиметра, ЗРК "Форт", вертолет Ка-27.
https://ria.ru/20220414/kreyser-1783464512.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783553214_395:0:2891:1872_1920x0_80_0_0_d35d8894a50b32d7eb3d44c5c0e31707.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, дмитрий песков, москва (крейсер)
13:10 18.04.2022 (обновлено: 17:32 18.04.2022)
 
В Кремле не смогли подтвердить подлинность фото крейсера "Москва"

Песков не смог подтвердить подлинность фотографий пожара на крейсере "Москва"

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГвардейский ракетный крейсер "Москва"
Гвардейский ракетный крейсер Москва - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Гвардейский ракетный крейсер "Москва". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Кремль не может подтвердить подлинность и аутентичность фотографий, предположительно, пожара на крейсере "Москва", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее в соцсетях появились кадры с пожаров, предположительно, на крейсере "Москва".

"Мы действительно видели кадры, но насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем", — ответил Песков на вопросы журналистов.

В четверг вечером Минобороны объявило, что крейсер "Москва", на котором ранее произошел пожар из-за детонации боезапаса, в шторм затонул при буксировке в порт назначения. Экипаж эвакуировали на находившиеся в том же районе корабли ЧФ России.
Крейсер "Москва" — головной корабль проекта 1164 "Атлант". Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ.
Водоизмещение корабля — 11 490 тонн, длина 186 метров, скорость 32 узла, автономность 30 суток, экипаж 500 человек. На вооружении 16 пусковых установок крылатых ракет "Вулкан", артсистема АК-130, торпеды 533 миллиметра, ЗРК "Форт", вертолет Ка-27.
Гвардейский ракетный крейсер Москва - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 10:40
Гвардейский ракетный крейсер "Москва"
 
БезопасностьРоссияДмитрий ПесковМосква (крейсер)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала