https://ria.ru/20220418/kosmos-1784159151.html
Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли на 10-15 минут
Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли на 10-15 минут - РИА Новости, 18.04.2022
Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли на 10-15 минут
Выход российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева в открытый космос задерживается на 10-15 минут, ситуация штатная, сообщил в понедельник ведущий... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:32
2022-04-18T17:32
2022-04-18T17:38
космос - риа наука
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международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Выход российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева в открытый космос задерживается на 10-15 минут, ситуация штатная, сообщил в понедельник ведущий инженер отдела внекорабельной деятельности РКК "Энергия" Дмитрий Ахмеров."Проходят работы по шлюзованию. Немножечко они задерживаются, ничего страшного, достаточно штатная операция, где-то задержка порядка 10-15 минут", - сказал Ахмеров в ходе трансляции "Роскосмоса". Такую задержку он сравнил с ситуацией, когда человек перед выходом "чуть дольше поправляет галстук".Выход в открытый космос должен был начаться в 17.25 мск 18 апреля и продлиться 6 часов 38 минут.
https://ria.ru/20220409/kosmos-1782689025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, россия, международная космическая станция (мкс)
17:32 18.04.2022 (обновлено: 17:38 18.04.2022)
Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли на 10-15 минут
РКК "Энергия" сообщила о переносе выхода космонавтов в открытый космос на 10-15 минут