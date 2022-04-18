https://ria.ru/20220418/kosmos-1784159151.html

Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли на 10-15 минут

Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли на 10-15 минут - РИА Новости, 18.04.2022

Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли на 10-15 минут

Выход российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева в открытый космос задерживается на 10-15 минут, ситуация штатная, сообщил в понедельник ведущий... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T17:32

2022-04-18T17:32

2022-04-18T17:38

космос - риа наука

роскосмос

россия

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Выход российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева в открытый космос задерживается на 10-15 минут, ситуация штатная, сообщил в понедельник ведущий инженер отдела внекорабельной деятельности РКК "Энергия" Дмитрий Ахмеров."Проходят работы по шлюзованию. Немножечко они задерживаются, ничего страшного, достаточно штатная операция, где-то задержка порядка 10-15 минут", - сказал Ахмеров в ходе трансляции "Роскосмоса". Такую задержку он сравнил с ситуацией, когда человек перед выходом "чуть дольше поправляет галстук".Выход в открытый космос должен был начаться в 17.25 мск 18 апреля и продлиться 6 часов 38 минут.

https://ria.ru/20220409/kosmos-1782689025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, роскосмос, россия, международная космическая станция (мкс)