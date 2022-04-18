Рейтинг@Mail.ru
Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли на 10-15 минут - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220418/kosmos-1784159151.html
Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли на 10-15 минут
Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли на 10-15 минут - РИА Новости, 18.04.2022
Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли на 10-15 минут
Выход российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева в открытый космос задерживается на 10-15 минут, ситуация штатная, сообщил в понедельник ведущий... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:32
2022-04-18T17:38
космос - риа наука
роскосмос
россия
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_2aa080a21560a7442eb6ae8246d67a69.jpg
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Выход российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева в открытый космос задерживается на 10-15 минут, ситуация штатная, сообщил в понедельник ведущий инженер отдела внекорабельной деятельности РКК "Энергия" Дмитрий Ахмеров."Проходят работы по шлюзованию. Немножечко они задерживаются, ничего страшного, достаточно штатная операция, где-то задержка порядка 10-15 минут", - сказал Ахмеров в ходе трансляции "Роскосмоса". Такую задержку он сравнил с ситуацией, когда человек перед выходом "чуть дольше поправляет галстук".Выход в открытый космос должен был начаться в 17.25 мск 18 апреля и продлиться 6 часов 38 минут.
https://ria.ru/20220409/kosmos-1782689025.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_456becf5eedaa9e2cbc6b0c90e5fa0fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, роскосмос, россия, международная космическая станция (мкс)
17:32 18.04.2022 (обновлено: 17:38 18.04.2022)
 
Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли на 10-15 минут

РКК "Энергия" сообщила о переносе выхода космонавтов в открытый космос на 10-15 минут

© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© NASA / Roscosmos
Международная космическая станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Выход российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева в открытый космос задерживается на 10-15 минут, ситуация штатная, сообщил в понедельник ведущий инженер отдела внекорабельной деятельности РКК "Энергия" Дмитрий Ахмеров.
"Проходят работы по шлюзованию. Немножечко они задерживаются, ничего страшного, достаточно штатная операция, где-то задержка порядка 10-15 минут", - сказал Ахмеров в ходе трансляции "Роскосмоса". Такую задержку он сравнил с ситуацией, когда человек перед выходом "чуть дольше поправляет галстук".
Выход в открытый космос должен был начаться в 17.25 мск 18 апреля и продлиться 6 часов 38 минут.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
9 апреля, 15:56
Корабль Crew Dragon с космическими туристами прибыл на МКС
 
Космос - РИА НаукаРоскосмосРоссияМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала