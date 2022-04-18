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"Роскосмос" запустит первый высокоорбитальный спутник ГЛОНАСС - РИА Новости, 18.04.2022
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Наука
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"Роскосмос" запустит первый высокоорбитальный спутник ГЛОНАСС
"Роскосмос" запустит первый высокоорбитальный спутник ГЛОНАСС - РИА Новости, 18.04.2022
"Роскосмос" запустит первый высокоорбитальный спутник ГЛОНАСС
Первый из шести аппаратов дополнительного высокоорбитального сегмента спутниковой группировки ГЛОНАСС планируется вывести на орбиту в 2028 году, сообщил... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:49
2022-04-18T12:49
наука
космос - риа наука
николай тестоедов
юрий урличич
роскосмос
глонасс (система навигации)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Первый из шести аппаратов дополнительного высокоорбитального сегмента спутниковой группировки ГЛОНАСС планируется вывести на орбиту в 2028 году, сообщил начальник отдела по использованию системы ГЛОНАСС департамента навигационных космических систем "Роскосмоса" Иван Ревнивых.Ранее гендиректор ИСС Решетнева Николай Тестоедов рассказал в интервью РИА Новости, что создание высокоорбитальных навигационных спутников "Глонасс-ВКК", которые на четверть повысят точность системы ГЛОНАСС, прописано в 10-летней программе развития системы. Эскизный проект, по его словам, должен быть готов к 2024 году.Шесть спутников "Глонасс-ВКК" планировалось запустить в 2023-2025 годах, однако затем сроки были перенесены на 2026-2027 годы. Первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Юрий Урличич сообщал, что точность системы ГЛОНАСС повысится на четверть за счет запуска этих дополнительных спутников.
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космос - риа наука, николай тестоедов, юрий урличич, роскосмос, глонасс (система навигации)
12:49 18.04.2022
 
"Роскосмос" запустит первый высокоорбитальный спутник ГЛОНАСС

"Роскосмос": первый высокоорбитальный спутник ГЛОНАСС запустят в 2028 году

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМодель космического аппарата российской глобальной навигационной системы "Глонасс-К"
Модель космического аппарата российской глобальной навигационной системы Глонасс-К - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Модель космического аппарата российской глобальной навигационной системы "Глонасс-К"
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Первый из шести аппаратов дополнительного высокоорбитального сегмента спутниковой группировки ГЛОНАСС планируется вывести на орбиту в 2028 году, сообщил начальник отдела по использованию системы ГЛОНАСС департамента навигационных космических систем "Роскосмоса" Иван Ревнивых.
"Создание высокоорбитального космического комплекса ГЛОНАСС в составе шести космических аппаратов на наклонных геосинхронных орбитах, несомненно, является новым шагом в развитии системы ГЛОНАСС. Первый космический аппарат комплекса предполагается вывести на орбиту в 2028 году", - сказал Ревнивых в интервью журналу "Вестник ГЛОНАСС".
Ранее гендиректор ИСС Решетнева Николай Тестоедов рассказал в интервью РИА Новости, что создание высокоорбитальных навигационных спутников "Глонасс-ВКК", которые на четверть повысят точность системы ГЛОНАСС, прописано в 10-летней программе развития системы. Эскизный проект, по его словам, должен быть готов к 2024 году.
Шесть спутников "Глонасс-ВКК" планировалось запустить в 2023-2025 годах, однако затем сроки были перенесены на 2026-2027 годы. Первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Юрий Урличич сообщал, что точность системы ГЛОНАСС повысится на четверть за счет запуска этих дополнительных спутников.
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НаукаКосмос - РИА НаукаНиколай ТестоедовЮрий УрличичРоскосмосГЛОНАСС (система навигации)
 
 
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