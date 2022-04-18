"Роскосмос" запустит первый высокоорбитальный спутник ГЛОНАСС
"Роскосмос": первый высокоорбитальный спутник ГЛОНАСС запустят в 2028 году
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМодель космического аппарата российской глобальной навигационной системы "Глонасс-К"
Модель космического аппарата российской глобальной навигационной системы "Глонасс-К"
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Первый из шести аппаратов дополнительного высокоорбитального сегмента спутниковой группировки ГЛОНАСС планируется вывести на орбиту в 2028 году, сообщил начальник отдела по использованию системы ГЛОНАСС департамента навигационных космических систем "Роскосмоса" Иван Ревнивых.
"Создание высокоорбитального космического комплекса ГЛОНАСС в составе шести космических аппаратов на наклонных геосинхронных орбитах, несомненно, является новым шагом в развитии системы ГЛОНАСС. Первый космический аппарат комплекса предполагается вывести на орбиту в 2028 году", - сказал Ревнивых в интервью журналу "Вестник ГЛОНАСС".
Ранее гендиректор ИСС Решетнева Николай Тестоедов рассказал в интервью РИА Новости, что создание высокоорбитальных навигационных спутников "Глонасс-ВКК", которые на четверть повысят точность системы ГЛОНАСС, прописано в 10-летней программе развития системы. Эскизный проект, по его словам, должен быть готов к 2024 году.
Шесть спутников "Глонасс-ВКК" планировалось запустить в 2023-2025 годах, однако затем сроки были перенесены на 2026-2027 годы. Первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Юрий Урличич сообщал, что точность системы ГЛОНАСС повысится на четверть за счет запуска этих дополнительных спутников.