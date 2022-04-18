https://ria.ru/20220418/kosmos-1784074207.html

"Роскосмос" запустит первый высокоорбитальный спутник ГЛОНАСС

"Роскосмос" запустит первый высокоорбитальный спутник ГЛОНАСС - РИА Новости, 18.04.2022

"Роскосмос" запустит первый высокоорбитальный спутник ГЛОНАСС

Первый из шести аппаратов дополнительного высокоорбитального сегмента спутниковой группировки ГЛОНАСС планируется вывести на орбиту в 2028 году, сообщил... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:49

2022-04-18T12:49

2022-04-18T12:49

наука

космос - риа наука

николай тестоедов

юрий урличич

роскосмос

глонасс (система навигации)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Первый из шести аппаратов дополнительного высокоорбитального сегмента спутниковой группировки ГЛОНАСС планируется вывести на орбиту в 2028 году, сообщил начальник отдела по использованию системы ГЛОНАСС департамента навигационных космических систем "Роскосмоса" Иван Ревнивых.Ранее гендиректор ИСС Решетнева Николай Тестоедов рассказал в интервью РИА Новости, что создание высокоорбитальных навигационных спутников "Глонасс-ВКК", которые на четверть повысят точность системы ГЛОНАСС, прописано в 10-летней программе развития системы. Эскизный проект, по его словам, должен быть готов к 2024 году.Шесть спутников "Глонасс-ВКК" планировалось запустить в 2023-2025 годах, однако затем сроки были перенесены на 2026-2027 годы. Первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Юрий Урличич сообщал, что точность системы ГЛОНАСС повысится на четверть за счет запуска этих дополнительных спутников.

https://ria.ru/20220411/mks-1782858828.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

космос - риа наука, николай тестоедов, юрий урличич, роскосмос, глонасс (система навигации)