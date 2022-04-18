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Новый российский экипаж МКС совершил первый выход в открытый космос - РИА Новости, 18.04.2022
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Новый российский экипаж МКС совершил первый выход в открытый космос
Новый российский экипаж МКС совершил первый выход в открытый космос - РИА Новости, 18.04.2022
Новый российский экипаж МКС совершил первый выход в открытый космос
Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос, чтобы подготовить к дальнейшей работе европейский манипулятор ERA, установленный на РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T18:03
2022-04-18T18:45
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
космос
олег артемьев
денис матвеев
роскосмос
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос, чтобы подготовить к дальнейшей работе европейский манипулятор ERA, установленный на модуле "Наука". Трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Выходной люк №1 модуля "Поиск" Матвеев открыл в 18:01 мск — на 36 минут позже запланированного. После короткой адаптации к условиям открытого космоса они вместе с Артемьевым включат нашлемные камеры и светильники на скафандрах и направятся к "Науке".Первой задачей станет подключение внешнего пульта управления к манипулятору. Проверять подключенный пульт будет Артемьев, а Матвеев в это время начнет снимать защитные чехлы с базовых летных точек, по которым в будущем будет "шагать" ERA. Космонавты также снимут чехлы с пассивных устройств фиксации, на которых можно будет устанавливать научное оборудование.Кроме того, Матвееву с Артемьевым предстоит установить три поручня, по которым можно будет перемещаться снаружи "Науки" во время следующих выходов в космос. Помимо этого, космонавты должны будут снять экранно-вакуумную теплоизоляцию с локтя руки-манипулятора ERA.Затем Матвеев с Артемьевым вернутся к "Поиску", возьмут оттуда адаптер переносного рабочего места и установят его на одном из устройств фиксации. Само переносное рабочее место, на котором может расположиться космонавт, переместят впоследствии на "Науку" с модуля "Рассвет".По предварительной циклограмме выхода, работа за бортом должна продлиться шесть часов 38 минут.Космонавты Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев прибыли на МКС 18 марта. Как сообщал "Роскосмос", всего им предстоит выходить в открытый космос семь раз, в основном Артемьев будет работать с Матвеевым, лишь один выход запланирован с астронавтом Европейского космического агентства Самантой Кристофоретти. Корсаков же будет оператором на станции — он должен управлять манипулятором ERA.Следующие выходы в космос намечены на 28 апреля и 7 мая.
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, космос, олег артемьев, денис матвеев, роскосмос
18:03 18.04.2022 (обновлено: 18:45 18.04.2022)
 
Новый российский экипаж МКС совершил первый выход в открытый космос

Космонавты Артемьев и Матвеев вышли в открытый космос для подключения манипулятора ERA

© Фото : РоскосмосВыход в открытый космос с борта МКС российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева
Выход в открытый космос с борта МКС российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Фото : Роскосмос
Выход в открытый космос с борта МКС российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос, чтобы подготовить к дальнейшей работе европейский манипулятор ERA, установленный на модуле "Наука". Трансляция идет на сайте "Роскосмоса".
Выходной люк №1 модуля "Поиск" Матвеев открыл в 18:01 мск — на 36 минут позже запланированного. После короткой адаптации к условиям открытого космоса они вместе с Артемьевым включат нашлемные камеры и светильники на скафандрах и направятся к "Науке".
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Первой задачей станет подключение внешнего пульта управления к манипулятору. Проверять подключенный пульт будет Артемьев, а Матвеев в это время начнет снимать защитные чехлы с базовых летных точек, по которым в будущем будет "шагать" ERA. Космонавты также снимут чехлы с пассивных устройств фиксации, на которых можно будет устанавливать научное оборудование.
Кроме того, Матвееву с Артемьевым предстоит установить три поручня, по которым можно будет перемещаться снаружи "Науки" во время следующих выходов в космос. Помимо этого, космонавты должны будут снять экранно-вакуумную теплоизоляцию с локтя руки-манипулятора ERA.
Затем Матвеев с Артемьевым вернутся к "Поиску", возьмут оттуда адаптер переносного рабочего места и установят его на одном из устройств фиксации. Само переносное рабочее место, на котором может расположиться космонавт, переместят впоследствии на "Науку" с модуля "Рассвет".
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По предварительной циклограмме выхода, работа за бортом должна продлиться шесть часов 38 минут.
Космонавты Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев прибыли на МКС 18 марта. Как сообщал "Роскосмос", всего им предстоит выходить в открытый космос семь раз, в основном Артемьев будет работать с Матвеевым, лишь один выход запланирован с астронавтом Европейского космического агентства Самантой Кристофоретти. Корсаков же будет оператором на станции — он должен управлять манипулятором ERA.
Следующие выходы в космос намечены на 28 апреля и 7 мая.
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РоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаКосмосОлег АртемьевДенис МатвеевРоскосмос
 
 
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