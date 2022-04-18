https://ria.ru/20220418/kosmonavty-1784166254.html

Новый российский экипаж МКС совершил первый выход в открытый космос

Новый российский экипаж МКС совершил первый выход в открытый космос - РИА Новости, 18.04.2022

Новый российский экипаж МКС совершил первый выход в открытый космос

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос, чтобы подготовить к дальнейшей работе европейский манипулятор ERA, установленный на РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T18:03

2022-04-18T18:03

2022-04-18T18:45

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

космос

олег артемьев

денис матвеев

роскосмос

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос, чтобы подготовить к дальнейшей работе европейский манипулятор ERA, установленный на модуле "Наука". Трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Выходной люк №1 модуля "Поиск" Матвеев открыл в 18:01 мск — на 36 минут позже запланированного. После короткой адаптации к условиям открытого космоса они вместе с Артемьевым включат нашлемные камеры и светильники на скафандрах и направятся к "Науке".Первой задачей станет подключение внешнего пульта управления к манипулятору. Проверять подключенный пульт будет Артемьев, а Матвеев в это время начнет снимать защитные чехлы с базовых летных точек, по которым в будущем будет "шагать" ERA. Космонавты также снимут чехлы с пассивных устройств фиксации, на которых можно будет устанавливать научное оборудование.Кроме того, Матвееву с Артемьевым предстоит установить три поручня, по которым можно будет перемещаться снаружи "Науки" во время следующих выходов в космос. Помимо этого, космонавты должны будут снять экранно-вакуумную теплоизоляцию с локтя руки-манипулятора ERA.Затем Матвеев с Артемьевым вернутся к "Поиску", возьмут оттуда адаптер переносного рабочего места и установят его на одном из устройств фиксации. Само переносное рабочее место, на котором может расположиться космонавт, переместят впоследствии на "Науку" с модуля "Рассвет".По предварительной циклограмме выхода, работа за бортом должна продлиться шесть часов 38 минут.Космонавты Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев прибыли на МКС 18 марта. Как сообщал "Роскосмос", всего им предстоит выходить в открытый космос семь раз, в основном Артемьев будет работать с Матвеевым, лишь один выход запланирован с астронавтом Европейского космического агентства Самантой Кристофоретти. Корсаков же будет оператором на станции — он должен управлять манипулятором ERA.Следующие выходы в космос намечены на 28 апреля и 7 мая.

https://ria.ru/20220418/kosmos-1784074207.html

https://ria.ru/20220415/kosmos-1783748065.html

https://ria.ru/20220417/rogozin-1784001077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, космос, олег артемьев, денис матвеев, роскосмос