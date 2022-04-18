Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии по делу о коррупции задержали более 30 ортопедов - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220418/korruptsiya-1784067293.html
В Белоруссии по делу о коррупции задержали более 30 ортопедов
В Белоруссии по делу о коррупции задержали более 30 ортопедов - РИА Новости, 18.04.2022
В Белоруссии по делу о коррупции задержали более 30 ортопедов
Более 30 врачей-ортопедов задержаны в Белоруссии по делу о взятках, ход его расследования обсудили в понедельник у президента страны Александра Лукашенко,... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:26
2022-04-18T12:26
в мире
белоруссия
александр лукашенко
кгб белоруссии
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36363/98/363639826_0:23:2049:1175_1920x0_80_0_0_bc8fd82c27cfd769bb731b4f6783de27.jpg
МИНСК, 18 апр – РИА Новости. Более 30 врачей-ортопедов задержаны в Белоруссии по делу о взятках, ход его расследования обсудили в понедельник у президента страны Александра Лукашенко, сообщило агентство Sputnik."Дело задержанных по подозрению в совершении ряда преступлений обсудили у президента Беларуси Александра Лукашенко. На доклад к главе государства пришли министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, генеральный прокурор Андрей Швед и председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель", - говорится в сообщении.По данным агентства, за преступления по статьям "Получение взятки", "Дача взятки" и "Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов" КГБ задержал, заключил под стражу, а также применил другие меры пресечения в отношении более 30 должностных лиц, всего более 60 фигурантов.Все они, по информации правоохранителей, многократно получали незаконные денежные вознаграждения за оказание содействия в поставке медоборудования и медицинских препаратов по завышенным ценам, что подтверждается результатами проводившихся длительное время оперативно-розыскных мероприятий, показаниями свидетелей и самих обвиняемых, а также результатами обысков и выемок."Я очень хорошо знаю ход этой операции: контролировал. Это не сегодня, не вчера началось. Я министра здравоохранения об этом предупредил. Но на сегодня 35 человек (задержаны - ред.). И уверен - меня никто в этом не разубедит, - что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть", - отметил Лукашенко, заслушивая доклад.В сообщении отмечается, что еще в 2018 году Комитет государственной безопасности сообщил о задержании за взятки директора РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого. В его тайниках, заявили тогда в КГБ, было обнаружено около 500 тысяч долларов в эквиваленте. Медик был задержан и заключен под стражу за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования со стороны коммерческих структур и своевременную оплату за оказанные услуги.
https://ria.ru/20211111/vzyatka-1758615161.html
https://ria.ru/20211012/belorussiya-1754150922.html
https://ria.ru/20210706/prigovor-1740044175.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36363/98/363639826_226:0:1822:1197_1920x0_80_0_0_cd2e257b109b0ebe2d0c1134f73fe418.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии, здоровье - общество
12:26 18.04.2022
 
В Белоруссии по делу о коррупции задержали более 30 ортопедов

В Белоруссии по делу о получении и даче взяток задержали более 30 ортопедов

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание МВД и КГБ Белоруссии в Минске
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 апр – РИА Новости. Более 30 врачей-ортопедов задержаны в Белоруссии по делу о взятках, ход его расследования обсудили в понедельник у президента страны Александра Лукашенко, сообщило агентство Sputnik.
"Дело задержанных по подозрению в совершении ряда преступлений обсудили у президента Беларуси Александра Лукашенко. На доклад к главе государства пришли министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, генеральный прокурор Андрей Швед и председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель", - говорится в сообщении.
Милиция Белоруссии
11 ноября 2021, 17:24
Белорусская милиция задержала за взятки должностных лиц МТЗ и БелАЗа
По данным агентства, за преступления по статьям "Получение взятки", "Дача взятки" и "Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов" КГБ задержал, заключил под стражу, а также применил другие меры пресечения в отношении более 30 должностных лиц, всего более 60 фигурантов.
Все они, по информации правоохранителей, многократно получали незаконные денежные вознаграждения за оказание содействия в поставке медоборудования и медицинских препаратов по завышенным ценам, что подтверждается результатами проводившихся длительное время оперативно-розыскных мероприятий, показаниями свидетелей и самих обвиняемых, а также результатами обысков и выемок.
Вывеска на здании головного офиса Белгазпромбанка в Минске
12 октября 2021, 10:50
В Белоруссии из СИЗО освободили троих фигурантов по "делу Белгазпромбанка"
"Я очень хорошо знаю ход этой операции: контролировал. Это не сегодня, не вчера началось. Я министра здравоохранения об этом предупредил. Но на сегодня 35 человек (задержаны - ред.). И уверен - меня никто в этом не разубедит, - что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть", - отметил Лукашенко, заслушивая доклад.
В сообщении отмечается, что еще в 2018 году Комитет государственной безопасности сообщил о задержании за взятки директора РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого. В его тайниках, заявили тогда в КГБ, было обнаружено около 500 тысяч долларов в эквиваленте. Медик был задержан и заключен под стражу за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования со стороны коммерческих структур и своевременную оплату за оказанные услуги.
Виктор Бабарико в суде во время оглашения приговора. 6 июля 2021 - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля 2021, 10:05
Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоКГБ БелоруссииЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала