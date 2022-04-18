https://ria.ru/20220418/korruptsiya-1784067293.html

В Белоруссии по делу о коррупции задержали более 30 ортопедов

В Белоруссии по делу о коррупции задержали более 30 ортопедов - РИА Новости, 18.04.2022

В Белоруссии по делу о коррупции задержали более 30 ортопедов

Более 30 врачей-ортопедов задержаны в Белоруссии по делу о взятках, ход его расследования обсудили в понедельник у президента страны Александра Лукашенко,... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:26

2022-04-18T12:26

2022-04-18T12:26

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МИНСК, 18 апр – РИА Новости. Более 30 врачей-ортопедов задержаны в Белоруссии по делу о взятках, ход его расследования обсудили в понедельник у президента страны Александра Лукашенко, сообщило агентство Sputnik."Дело задержанных по подозрению в совершении ряда преступлений обсудили у президента Беларуси Александра Лукашенко. На доклад к главе государства пришли министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, генеральный прокурор Андрей Швед и председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель", - говорится в сообщении.По данным агентства, за преступления по статьям "Получение взятки", "Дача взятки" и "Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов" КГБ задержал, заключил под стражу, а также применил другие меры пресечения в отношении более 30 должностных лиц, всего более 60 фигурантов.Все они, по информации правоохранителей, многократно получали незаконные денежные вознаграждения за оказание содействия в поставке медоборудования и медицинских препаратов по завышенным ценам, что подтверждается результатами проводившихся длительное время оперативно-розыскных мероприятий, показаниями свидетелей и самих обвиняемых, а также результатами обысков и выемок."Я очень хорошо знаю ход этой операции: контролировал. Это не сегодня, не вчера началось. Я министра здравоохранения об этом предупредил. Но на сегодня 35 человек (задержаны - ред.). И уверен - меня никто в этом не разубедит, - что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть", - отметил Лукашенко, заслушивая доклад.В сообщении отмечается, что еще в 2018 году Комитет государственной безопасности сообщил о задержании за взятки директора РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого. В его тайниках, заявили тогда в КГБ, было обнаружено около 500 тысяч долларов в эквиваленте. Медик был задержан и заключен под стражу за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования со стороны коммерческих структур и своевременную оплату за оказанные услуги.

https://ria.ru/20211111/vzyatka-1758615161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии, здоровье - общество