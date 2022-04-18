https://ria.ru/20220418/korruptsiya-1784067293.html
В Белоруссии по делу о коррупции задержали более 30 ортопедов
В Белоруссии по делу о коррупции задержали более 30 ортопедов - РИА Новости, 18.04.2022
В Белоруссии по делу о коррупции задержали более 30 ортопедов
Более 30 врачей-ортопедов задержаны в Белоруссии по делу о взятках, ход его расследования обсудили в понедельник у президента страны Александра Лукашенко,... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:26
2022-04-18T12:26
2022-04-18T12:26
в мире
белоруссия
александр лукашенко
кгб белоруссии
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36363/98/363639826_0:23:2049:1175_1920x0_80_0_0_bc8fd82c27cfd769bb731b4f6783de27.jpg
МИНСК, 18 апр – РИА Новости. Более 30 врачей-ортопедов задержаны в Белоруссии по делу о взятках, ход его расследования обсудили в понедельник у президента страны Александра Лукашенко, сообщило агентство Sputnik."Дело задержанных по подозрению в совершении ряда преступлений обсудили у президента Беларуси Александра Лукашенко. На доклад к главе государства пришли министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, генеральный прокурор Андрей Швед и председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель", - говорится в сообщении.По данным агентства, за преступления по статьям "Получение взятки", "Дача взятки" и "Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов" КГБ задержал, заключил под стражу, а также применил другие меры пресечения в отношении более 30 должностных лиц, всего более 60 фигурантов.Все они, по информации правоохранителей, многократно получали незаконные денежные вознаграждения за оказание содействия в поставке медоборудования и медицинских препаратов по завышенным ценам, что подтверждается результатами проводившихся длительное время оперативно-розыскных мероприятий, показаниями свидетелей и самих обвиняемых, а также результатами обысков и выемок."Я очень хорошо знаю ход этой операции: контролировал. Это не сегодня, не вчера началось. Я министра здравоохранения об этом предупредил. Но на сегодня 35 человек (задержаны - ред.). И уверен - меня никто в этом не разубедит, - что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть", - отметил Лукашенко, заслушивая доклад.В сообщении отмечается, что еще в 2018 году Комитет государственной безопасности сообщил о задержании за взятки директора РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого. В его тайниках, заявили тогда в КГБ, было обнаружено около 500 тысяч долларов в эквиваленте. Медик был задержан и заключен под стражу за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования со стороны коммерческих структур и своевременную оплату за оказанные услуги.
https://ria.ru/20211111/vzyatka-1758615161.html
https://ria.ru/20211012/belorussiya-1754150922.html
https://ria.ru/20210706/prigovor-1740044175.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36363/98/363639826_226:0:1822:1197_1920x0_80_0_0_cd2e257b109b0ebe2d0c1134f73fe418.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии, здоровье - общество
В Белоруссии по делу о коррупции задержали более 30 ортопедов
В Белоруссии по делу о получении и даче взяток задержали более 30 ортопедов
МИНСК, 18 апр – РИА Новости.
Более 30 врачей-ортопедов задержаны в Белоруссии по делу о взятках, ход его расследования обсудили в понедельник у президента страны Александра Лукашенко, сообщило агентство Sputnik
.
"Дело задержанных по подозрению в совершении ряда преступлений обсудили у президента Беларуси Александра Лукашенко
. На доклад к главе государства пришли министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, генеральный прокурор Андрей Швед и председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель", - говорится в сообщении.
По данным агентства, за преступления по статьям "Получение взятки", "Дача взятки" и "Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов" КГБ задержал, заключил под стражу, а также применил другие меры пресечения в отношении более 30 должностных лиц, всего более 60 фигурантов.
Все они, по информации правоохранителей, многократно получали незаконные денежные вознаграждения за оказание содействия в поставке медоборудования и медицинских препаратов по завышенным ценам, что подтверждается результатами проводившихся длительное время оперативно-розыскных мероприятий, показаниями свидетелей и самих обвиняемых, а также результатами обысков и выемок.
"Я очень хорошо знаю ход этой операции: контролировал. Это не сегодня, не вчера началось. Я министра здравоохранения об этом предупредил. Но на сегодня 35 человек (задержаны - ред.). И уверен - меня никто в этом не разубедит, - что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть", - отметил Лукашенко, заслушивая доклад.
В сообщении отмечается, что еще в 2018 году Комитет государственной безопасности сообщил о задержании за взятки директора РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого. В его тайниках, заявили тогда в КГБ, было обнаружено около 500 тысяч долларов в эквиваленте. Медик был задержан и заключен под стражу за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования со стороны коммерческих структур и своевременную оплату за оказанные услуги.