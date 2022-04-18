https://ria.ru/20220418/koronavirus-1784054072.html
В России показатель госпитализаций с COVID-19 снизился на 7,4 процента
В России показатель госпитализаций с COVID-19 снизился на 7,4 процента - РИА Новости, 18.04.2022
В России показатель госпитализаций с COVID-19 снизился на 7,4 процента
Показатель госпитализаций с COVID-19 в России за неделю снизился на 7,4%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:34
2022-04-18T11:34
2022-04-18T11:34
распространение коронавируса
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Показатель госпитализаций с COVID-19 в России за неделю снизился на 7,4%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 12,9 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 7,4%", - говорится в сообщении.Уточняется, что рост числа госпитализаций отмечен в 29 регионах страны, в том числе в 18 - больше, чем в среднем по России.Показатель заболеваемости COVID-19 в России за неделю снизился на 20,4%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 51,95 и снизился на 20,4% по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении.Уточняется, что увеличение заболеваемости отмечено в четырех регионах страны, в том числе в двух - больше, чем в среднем по России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
В России показатель госпитализаций с COVID-19 снизился на 7,4 процента
В России показатель госпитализаций с COVID-19 за неделю снизился на 7,4 процента
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости.
Показатель госпитализаций с COVID-19 в России за неделю снизился на 7,4%, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 12,9 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 7,4%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рост числа госпитализаций отмечен в 29 регионах страны, в том числе в 18 - больше, чем в среднем по России
.
Показатель заболеваемости COVID-19 в России за неделю снизился на 20,4%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 51,95 и снизился на 20,4% по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что увеличение заболеваемости отмечено в четырех регионах страны, в том числе в двух - больше, чем в среднем по России.