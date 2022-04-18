https://ria.ru/20220418/koronavirus-1784053573.html
В России госпитализировали 1058 человек с COVID-19
В России госпитализировали 1058 человек с COVID-19 - РИА Новости, 18.04.2022
В России госпитализировали 1058 человек с COVID-19
Более 1 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 27,2% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:32
2022-04-18T11:32
2022-04-18T11:32
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более 1 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 27,2% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно нему, рост числа госпитализаций произошел в 14 регионах, снижение - в 61, ситуация не изменилась в 10 субъектах страны.Более 9,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 213 человек с этим заболеванием.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 14 324 человека, или на 13,2% меньше по сравнению с 17 апреля."Выявлено 9434 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 213 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220413/omikron-1783313193.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
В России госпитализировали 1058 человек с COVID-19
За сутки в России выявили 9434 новых случая COVID-19
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости.
Более 1 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 27,2% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном
штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 18 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 058 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 27,2%", - говорится в сообщении.
Согласно нему, рост числа госпитализаций произошел в 14 регионах, снижение - в 61, ситуация не изменилась в 10 субъектах страны.
Более 9,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 213 человек с этим заболеванием.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 14 324 человека, или на 13,2% меньше по сравнению с 17 апреля.
"Выявлено 9434 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 213 человек", - говорится в сообщении.