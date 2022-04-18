https://ria.ru/20220418/koronavirus-1784053573.html

В России госпитализировали 1058 человек с COVID-19

В России госпитализировали 1058 человек с COVID-19 - РИА Новости, 18.04.2022

В России госпитализировали 1058 человек с COVID-19

Более 1 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 27,2% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T11:32

2022-04-18T11:32

2022-04-18T11:32

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более 1 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 27,2% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно нему, рост числа госпитализаций произошел в 14 регионах, снижение - в 61, ситуация не изменилась в 10 субъектах страны.Более 9,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 213 человек с этим заболеванием.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 14 324 человека, или на 13,2% меньше по сравнению с 17 апреля."Выявлено 9434 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 213 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220413/omikron-1783313193.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19