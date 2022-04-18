18:58 18.04.2022 (обновлено: 19:27 18.04.2022)
Командир корабля "Цезарь Куников" Чирва погиб на спецоперации на Украине
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о гибели командира БДК "Цезарь Куников" Чирвы
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБольшой десантный корабль "Цезарь Куников"
Большой десантный корабль "Цезарь Куников". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Командир большого десантного корабля "Цезарь Куников" Черноморского флота, капитан 3-го ранга Александр Чирва погиб из-за ранения, полученного во время спецоперации на Украине, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Сегодня мы простились с севастопольцем Александром Григорьевичем Чирвой. Командир большого десантного корабля "Цезарь Куников" 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан 3-го ранга", — написал он в Telegram-канале.
Губерантор отметил, что капитана ранили во время боя с неонацистами. Благодаря его храбрости, опыту и профессионализму удалось спасти жизни членов экипажа.
Чирва родился в Севастополе, окончил филиал ВУНЦ ВМФ "Военно-морской академии" Военно-морского института радиоэлектроники им. А.С Попова. В 2015 и 2016 годах участвовал в проведении специальной операции в Сирии.
© Фото : страница губернатора Севастополя Михаила Развожаева во ВКонтактеКомандир большого десантного корабля "Цезарь Куников" 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан 3 ранга Александр Чирва
Командир большого десантного корабля "Цезарь Куников" 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан 3 ранга Александр Чирва