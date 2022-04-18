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Командир корабля "Цезарь Куников" Чирва погиб на спецоперации на Украине - РИА Новости, 18.04.2022
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Командир корабля "Цезарь Куников" Чирва погиб на спецоперации на Украине
Командир корабля "Цезарь Куников" Чирва погиб на спецоперации на Украине - РИА Новости, 18.04.2022
Командир корабля "Цезарь Куников" Чирва погиб на спецоперации на Украине
Командир большого десантного корабля "Цезарь Куников" Черноморского флота, капитан 3-го ранга Александр Чирва погиб из-за ранения, полученного во время... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T18:58
2022-04-18T19:27
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
украина
севастополь
черноморский флот вмф россии
цезарь куников
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Командир большого десантного корабля "Цезарь Куников" Черноморского флота, капитан 3-го ранга Александр Чирва погиб из-за ранения, полученного во время спецоперации на Украине, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Сегодня мы простились с севастопольцем Александром Григорьевичем Чирвой. Командир большого десантного корабля "Цезарь Куников" 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан 3-го ранга", — написал он в Telegram-канале. Губерантор отметил, что капитана ранили во время боя с неонацистами. Благодаря его храбрости, опыту и профессионализму удалось спасти жизни членов экипажа.Чирва родился в Севастополе, окончил филиал ВУНЦ ВМФ "Военно-морской академии" Военно-морского института радиоэлектроники им. А.С Попова. В 2015 и 2016 годах участвовал в проведении специальной операции в Сирии.
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безопасность, россия, украина, севастополь, черноморский флот вмф россии, цезарь куников, ситуация в днр и лнр
18:58 18.04.2022 (обновлено: 19:27 18.04.2022)
 
Командир корабля "Цезарь Куников" Чирва погиб на спецоперации на Украине

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о гибели командира БДК "Цезарь Куников" Чирвы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБольшой десантный корабль "Цезарь Куников"
Большой десантный корабль Цезарь Куников - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Большой десантный корабль "Цезарь Куников". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Командир большого десантного корабля "Цезарь Куников" Черноморского флота, капитан 3-го ранга Александр Чирва погиб из-за ранения, полученного во время спецоперации на Украине, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Сегодня мы простились с севастопольцем Александром Григорьевичем Чирвой. Командир большого десантного корабля "Цезарь Куников" 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан 3-го ранга", — написал он в Telegram-канале.
Губерантор отметил, что капитана ранили во время боя с неонацистами. Благодаря его храбрости, опыту и профессионализму удалось спасти жизни членов экипажа.
Чирва родился в Севастополе, окончил филиал ВУНЦ ВМФ "Военно-морской академии" Военно-морского института радиоэлектроники им. А.С Попова. В 2015 и 2016 годах участвовал в проведении специальной операции в Сирии.
© Фото : страница губернатора Севастополя Михаила Развожаева во ВКонтактеКомандир большого десантного корабля "Цезарь Куников" 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан 3 ранга Александр Чирва
Командир большого десантного корабля Цезарь Куников 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан 3 ранга Александр Чирва - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Фото : страница губернатора Севастополя Михаила Развожаева во ВКонтакте
Командир большого десантного корабля "Цезарь Куников" 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан 3 ранга Александр Чирва
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьРоссияУкраинаСевастопольЧерноморский флот ВМФ РоссииЦезарь КуниковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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