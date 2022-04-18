https://ria.ru/20220418/komandir-1784175006.html

Командир корабля "Цезарь Куников" Чирва погиб на спецоперации на Украине

Командир корабля "Цезарь Куников" Чирва погиб на спецоперации на Украине - РИА Новости, 18.04.2022

Командир корабля "Цезарь Куников" Чирва погиб на спецоперации на Украине

Командир большого десантного корабля "Цезарь Куников" Черноморского флота, капитан 3-го ранга Александр Чирва погиб из-за ранения, полученного во время... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T18:58

2022-04-18T18:58

2022-04-18T19:27

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

россия

украина

севастополь

черноморский флот вмф россии

цезарь куников

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755154132_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_62722e3c7dd569d019da7553093d4cb3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Командир большого десантного корабля "Цезарь Куников" Черноморского флота, капитан 3-го ранга Александр Чирва погиб из-за ранения, полученного во время спецоперации на Украине, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Сегодня мы простились с севастопольцем Александром Григорьевичем Чирвой. Командир большого десантного корабля "Цезарь Куников" 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан 3-го ранга", — написал он в Telegram-канале. Губерантор отметил, что капитана ранили во время боя с неонацистами. Благодаря его храбрости, опыту и профессионализму удалось спасти жизни членов экипажа.Чирва родился в Севастополе, окончил филиал ВУНЦ ВМФ "Военно-морской академии" Военно-морского института радиоэлектроники им. А.С Попова. В 2015 и 2016 годах участвовал в проведении специальной операции в Сирии.

россия

украина

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, севастополь, черноморский флот вмф россии, цезарь куников, ситуация в днр и лнр