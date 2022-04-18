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В Колумбии задержали одного из главарей наркогруппировки "Клан залива" - РИА Новости, 18.04.2022
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В Колумбии задержали одного из главарей наркогруппировки "Клан залива"
В Колумбии задержали одного из главарей наркогруппировки "Клан залива" - РИА Новости, 18.04.2022
В Колумбии задержали одного из главарей наркогруппировки "Клан залива"
Военные и полицейские Колумбии задержали одного из главарей наркогруппировки "Клан залива" Фаусто Паласиоса, известного по прозвищу Проклятый Патрик, сообщил... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T08:16
2022-04-18T10:23
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Военные и полицейские Колумбии задержали одного из главарей наркогруппировки "Клан залива" Фаусто Паласиоса, известного по прозвищу Проклятый Патрик, сообщил министр обороны страны Диего Молано.Согласно данным ВМС Колумбии, Паласиос вступил в "Клан залива" в 2012 году. В 2016 году его направили в муниципалитет Сантьяго-де-Толу в подструктуру клана "Мануэль Хосе Гайтан", а в 2021 году назначили главарем вооруженного крыла этой подструктуры. За информацию о нем было назначено вознаграждение в размере 25 миллионов колумбийских песо (6,6 тысячи долларов США).Группировка "Клан Залива" объединяла до недавнего времени около полутора тысяч бандитов, основную часть которых составляют демобилизовавшиеся военные крайне правых взглядов, под руководством Даиро Антонио Усуги (также известного как Отониэль). Усуга в течение пяти лет был самым разыскиваемым преступником Колумбии, 23 октября его задержали в результате военной операции на северо-западе страны в департаменте Антиокия.
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в мире, колумбия, сша
08:16 18.04.2022 (обновлено: 10:23 18.04.2022)
 
В Колумбии задержали одного из главарей наркогруппировки "Клан залива"

Одного из главарей наркогруппировки "Клан залива" задержали в Колумбии

© AFP 2022 / Luis RobayoСотрудник полиции Колумбии
Сотрудник полиции Колумбии - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© AFP 2022 / Luis Robayo
Сотрудник полиции Колумбии
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Военные и полицейские Колумбии задержали одного из главарей наркогруппировки "Клан залива" Фаусто Паласиоса, известного по прозвищу Проклятый Патрик, сообщил министр обороны страны Диего Молано.
"Проклятый Патрик, главарь "Клана Залива" был задержан. Он является одним из самых разыскиваемых преступников в Сукре", - написал Молано в Twitter.
Согласно данным ВМС Колумбии, Паласиос вступил в "Клан залива" в 2012 году. В 2016 году его направили в муниципалитет Сантьяго-де-Толу в подструктуру клана "Мануэль Хосе Гайтан", а в 2021 году назначили главарем вооруженного крыла этой подструктуры. За информацию о нем было назначено вознаграждение в размере 25 миллионов колумбийских песо (6,6 тысячи долларов США).
Группировка "Клан Залива" объединяла до недавнего времени около полутора тысяч бандитов, основную часть которых составляют демобилизовавшиеся военные крайне правых взглядов, под руководством Даиро Антонио Усуги (также известного как Отониэль). Усуга в течение пяти лет был самым разыскиваемым преступником Колумбии, 23 октября его задержали в результате военной операции на северо-западе страны в департаменте Антиокия.
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