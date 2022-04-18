13:32 18.04.2022 (обновлено: 14:18 18.04.2022)
СМИ: ученые создали стволовые клетки человека при помощи химических веществ
China Daily: ученые получили стволовые клетки человека при помощи химических веществ
Пробирка со стволовыми клетками. Архивное фото
ПЕКИН, 18 апр — РИА Новости. Китайские ученые смогли преобразовать соматические клетки человека в плюрипотентные стволовые, пишет China Daily.
Как сообщила группа специалистов во главе с Дэн Хункуем из Пекинского университета, им удалось обнаружить технику химического клеточного репрограммирования, то есть возврата зрелых специализированных (соматических) клеток в состояние плюрипотентных стволовых клеток. До сих пор для репрограммирования использовались внутренние компоненты клеток, такие как цитоплазма ооцитов.
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Ученые успешно выделили группу химических веществ, при помощи которых можно провести репрограммирование и получить индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, обладающие ключевыми характеристиками эмбриональных стволовых клеток. Они обладают способностью превращаться в клетки тканей любого типа.
По словам Дэн Хункуя, химическое репрограммирование безопаснее, проще и легче стандартизировать и использовать в клинической практике, чем ранее известные методы. Ученые также отмечают, что их подход может позволить эффективно культивировать клетки с различными функциями и дать возможность для лечения серьезных заболеваний.
Результаты исследования опубликовали в авторитетном научном журнале Nature.