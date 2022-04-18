https://ria.ru/20220418/kletki-1784088532.html

СМИ: ученые создали стволовые клетки человека при помощи химических веществ

СМИ: ученые создали стволовые клетки человека при помощи химических веществ - РИА Новости, 18.04.2022

СМИ: ученые создали стволовые клетки человека при помощи химических веществ

Китайские ученые смогли преобразовать соматические клетки человека в плюрипотентные стволовые, пишет China Daily. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T13:32

2022-04-18T13:32

2022-04-18T14:18

китай

в мире

наука

пекинский университет

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ПЕКИН, 18 апр — РИА Новости. Китайские ученые смогли преобразовать соматические клетки человека в плюрипотентные стволовые, пишет China Daily.Как сообщила группа специалистов во главе с Дэн Хункуем из Пекинского университета, им удалось обнаружить технику химического клеточного репрограммирования, то есть возврата зрелых специализированных (соматических) клеток в состояние плюрипотентных стволовых клеток. До сих пор для репрограммирования использовались внутренние компоненты клеток, такие как цитоплазма ооцитов.Ученые успешно выделили группу химических веществ, при помощи которых можно провести репрограммирование и получить индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, обладающие ключевыми характеристиками эмбриональных стволовых клеток. Они обладают способностью превращаться в клетки тканей любого типа.По словам Дэн Хункуя, химическое репрограммирование безопаснее, проще и легче стандартизировать и использовать в клинической практике, чем ранее известные методы. Ученые также отмечают, что их подход может позволить эффективно культивировать клетки с различными функциями и дать возможность для лечения серьезных заболеваний.Результаты исследования опубликовали в авторитетном научном журнале Nature.

https://ria.ru/20220217/vich-1773252341.html

https://ria.ru/20220309/sibgmu-1776748265.html

китай

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

китай, в мире, наука, пекинский университет