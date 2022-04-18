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Киев хочет обратиться к Москве с требованием выдать экс-депутата Киву - РИА Новости, 18.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/kiva-1784170972.html
Киев хочет обратиться к Москве с требованием выдать экс-депутата Киву
Киев хочет обратиться к Москве с требованием выдать экс-депутата Киву - РИА Новости, 18.04.2022
Киев хочет обратиться к Москве с требованием выдать экс-депутата Киву
Депутат Верховной рады Украины Сергей Ионушас заявил, что Киев намерен обратиться с требованием к России о выдаче Ильи Кивы, ранее лишенного мандата депутата... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T18:35
2022-04-18T18:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
верховная рада украины
генеральная прокуратура украины
илья кива
ирина венедиктова
россия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Сергей Ионушас заявил, что Киев намерен обратиться с требованием к России о выдаче Ильи Кивы, ранее лишенного мандата депутата украинского парламента.В начале марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Киве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием и скоро он будет объявлен в международный розыск. Кива заявил, что знал о предъявленном ему генпрокуратурой подозрении в госизмене еще 29 января, поэтому на следующий день вылетел из Украины в Испанию, а оттуда в Москву. Незадолго до объявления подозрения Кива выступал с критикой действующей украинской власти."Офис генерального прокурора по своей линии будет обращаться к Российской Федерации с требованием выдать гражданина Украины для проведения следствия", - приводит слова Ионушаса Telegram-канал "Украина 24". В сообщении канала отмечается, что речь идет об Илье Киве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220416/medvedchuk-1783906435.html
https://ria.ru/20220413/plennye-1783341640.html
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в мире, украина, верховная рада украины, генеральная прокуратура украины, илья кива, ирина венедиктова, россия, ситуация в днр и лнр
18:35 18.04.2022
 
Киев хочет обратиться к Москве с требованием выдать экс-депутата Киву

Генпрокуратура Украины обратится к России с требованием выдать экс-депутата Киву

© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкБывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Сергей Ионушас заявил, что Киев намерен обратиться с требованием к России о выдаче Ильи Кивы, ранее лишенного мандата депутата украинского парламента.
В начале марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Киве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием и скоро он будет объявлен в международный розыск. Кива заявил, что знал о предъявленном ему генпрокуратурой подозрении в госизмене еще 29 января, поэтому на следующий день вылетел из Украины в Испанию, а оттуда в Москву. Незадолго до объявления подозрения Кива выступал с критикой действующей украинской власти.
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"Офис генерального прокурора по своей линии будет обращаться к Российской Федерации с требованием выдать гражданина Украины для проведения следствия", - приводит слова Ионушаса Telegram-канал "Украина 24". В сообщении канала отмечается, что речь идет об Илье Киве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныГенеральная прокуратура УкраиныИлья КиваИрина ВенедиктоваРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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