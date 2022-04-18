16:51 18.04.2022 (обновлено: 17:45 18.04.2022)
В Китае высказались о безумных санкциях США и угрозах в адрес России
Global Times: антироссийские санкции США наносят колоссальный ущерб мировой экономике
© AP Photo / Eugene HoshikoМужчина в защитной маске стоит перед электронным табло с ценами на бирже, Токио
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Мужчина в защитной маске стоит перед электронным табло с ценами на бирже, Токио
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Безумные американские санкции против России бьют по глобализации и вредят будущему росту мировой экономики, говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times.
"Угрозы Белого дома негативно отражаются на глобальном экономическом порядке и экономической безопасности. Санкции Запада против России оказали глубокое влияние на мировые энергетические, продовольственные и финансовые рынки", — пишут авторы материала.
По их мнению, Соединенные Штаты "страдают от санкционной зависимости". При помощи этого инструмента американцы устраняют конкурентов на мировых рынках, навязывают "правильную" идеологию и защищают свои геополитические интересы, каждый раз прикрываясь "борьбой с терроризмом или с коррупцией" и "защитой прав человека".
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для США и стран Европы, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.