https://ria.ru/20220418/kitay-1784149226.html

В Китае высказались о безумных санкциях США и угрозах в адрес России

В Китае высказались о безумных санкциях США и угрозах в адрес России - РИА Новости, 18.04.2022

В Китае высказались о безумных санкциях США и угрозах в адрес России

Безумные американские санкции против России бьют по глобализации и вредят будущему росту мировой экономики, говорится в редакционной статье китайской газеты... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:51

2022-04-18T16:51

2022-04-18T17:45

украина

россия

санкции в отношении россии

в мире

сша

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Безумные американские санкции против России бьют по глобализации и вредят будущему росту мировой экономики, говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times."Угрозы Белого дома негативно отражаются на глобальном экономическом порядке и экономической безопасности. Санкции Запада против России оказали глубокое влияние на мировые энергетические, продовольственные и финансовые рынки", — пишут авторы материала.По их мнению, Соединенные Штаты "страдают от санкционной зависимости". При помощи этого инструмента американцы устраняют конкурентов на мировых рынках, навязывают "правильную" идеологию и защищают свои геополитические интересы, каждый раз прикрываясь "борьбой с терроризмом или с коррупцией" и "защитой прав человека".После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для США и стран Европы, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220418/nato-1784148006.html

https://ria.ru/20220418/tupik-1783992227.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

украина, россия, санкции в отношении россии, в мире, сша