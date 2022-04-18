https://ria.ru/20220418/kitay-1784060680.html

ВВП Китая в первом квартале 2022 года вырос на 4,8%

ВВП Китая в первом квартале 2022 года вырос на 4,8% - РИА Новости, 18.04.2022

ВВП Китая в первом квартале 2022 года вырос на 4,8%

В первом квартале 2022 года экономика Китая продемонстрировала стабильный рост, несмотря на сложную международную обстановку и вспышки эпидемии COVID-19 в... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:00

2022-04-18T12:00

2022-04-18T12:00

россия-китай: главное

китай

экономика

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МОСКВА, 18 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В первом квартале 2022 года экономика Китая продемонстрировала стабильный рост, несмотря на сложную международную обстановку и вспышки эпидемии COVID-19 в стране.Согласно опубликованным в понедельник данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, за первые три месяца текущего года валовой внутренний продукт (ВВП) Китая вырос на 4,8% в годовом исчислении. Для сравнения, в 4 квартале прошлого года рост данного показателя составил 4%.Экономика страны продемонстрировала стабильность, продолжая восстанавливаться, поскольку Китай скоординировал работу по борьбе с эпидемией и социально-экономическое развитие, заявил на пресс-конференции официальный представитель ГСУ Фу Линхуэй.

https://ria.ru/20220412/prodazhi-1783075757.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, экономика