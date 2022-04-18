https://ria.ru/20220418/kitay-1784060680.html
ВВП Китая в первом квартале 2022 года вырос на 4,8%
ВВП Китая в первом квартале 2022 года вырос на 4,8% - РИА Новости, 18.04.2022
ВВП Китая в первом квартале 2022 года вырос на 4,8%
В первом квартале 2022 года экономика Китая продемонстрировала стабильный рост, несмотря на сложную международную обстановку и вспышки эпидемии COVID-19 в... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:00
2022-04-18T12:00
2022-04-18T12:00
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китай
экономика
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МОСКВА, 18 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В первом квартале 2022 года экономика Китая продемонстрировала стабильный рост, несмотря на сложную международную обстановку и вспышки эпидемии COVID-19 в стране.Согласно опубликованным в понедельник данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, за первые три месяца текущего года валовой внутренний продукт (ВВП) Китая вырос на 4,8% в годовом исчислении. Для сравнения, в 4 квартале прошлого года рост данного показателя составил 4%.Экономика страны продемонстрировала стабильность, продолжая восстанавливаться, поскольку Китай скоординировал работу по борьбе с эпидемией и социально-экономическое развитие, заявил на пресс-конференции официальный представитель ГСУ Фу Линхуэй.
https://ria.ru/20220412/prodazhi-1783075757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, экономика