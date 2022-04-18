https://ria.ru/20220418/kipr-1784110644.html

Российский посол в Никосии опроверг планы признать Северный Кипр

Российский посол в Никосии опроверг планы признать Северный Кипр - РИА Новости, 18.04.2022

Российский посол в Никосии опроверг планы признать Северный Кипр

Посол России на Кипре Станислав Осадчий опроверг публикации прессы о якобы имеющихся у Москвы планах открыть консульство на оккупированных территориях северной... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T14:46

2022-04-18T14:46

2022-04-18T14:46

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АФИНЫ, 18 апр – РИА Новости. Посол России на Кипре Станислав Осадчий опроверг публикации прессы о якобы имеющихся у Москвы планах открыть консульство на оккупированных территориях северной части Кипра или признать самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК)."Относительно появившихся на днях в греческом интернет-издании pronews.gr и газете "Катимерини" слухов о якобы открытии российского консульского учреждения на оккупированных территориях и выстроенных в связи с этим домыслах некоторых журналистов о чуть ли не признании Россией "ТРСК" хотел бы подчеркнуть, что эти сообщения не соответствуют действительности", - говорится в заявлении посла, переданном в РИА Новости."Позиция Российской Федерации по кипрскому урегулированию на основе резолюций СБ ООН остается неизменной. Россия не намерена признавать какие-либо иные власти, кроме официальных властей Республики Кипр", - заявил посол.Как говорится в заявлении, с кипрской стороной прорабатывается вопрос об улучшении помощи гражданам России. "В рамках нашей позиции по кипрскому вопросу российская сторона в настоящее время изучает возможности по улучшению оказания помощи тысячам граждан России, проживающим на территориях, над которыми правительство Республики Кипр не осуществляет эффективный контроль. Речь идет не только о консульском обслуживании, но и о гуманитарном, культурном и образовательном содействии российским соотечественникам. Все наши шаги в этом направлении согласовываются с официальными властями Республики Кипр", - сообщил Осадчий.Посол России обратил внимание на то, что консульские учреждения ряда западных стран, включая некоторые страны-члены ЕС, на протяжении многих лет уже осуществляют аналогичную деятельность в "ТРСК".Как сообщили РИА Новости в российском посольстве в Никосии, на севере Кипра постоянно проживают, по разным оценкам, от 10 до 15 тысяч граждан России. При этом летом на курортах Северного Кипра отдыхали сотни тысяч россиян и сотни тысяч жителей стран Евросоюза.Вопрос об оказании российским гражданам помощи, в том числе консульской, ставился на переговорах с Никосией, чтобы найти формы оказания помощи, но никаких решений по этому поводу нет. Консульская помощь этим гражданам оказывалась через "Дом сотрудничества" в нейтральной зоне в Никосии. Кипрские СМИ пишут, что для этих целей может быть использовано новое здание, больше по размерам, опять же в пределах нейтральной зоны."Аналитики, комментируя сообщения (газеты "Катимерини"), говорили, что они могут быть связаны с намерениями политических кругов повлиять на то, чтобы Никосия еще сильнее развернулась против России, игнорируя последствия для кипрского урегулирования", - отметил телеканал Sigma.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября 2020 года, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации.Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.

https://ria.ru/20220417/aktsiya-1783994324.html

https://ria.ru/20220303/puteshestviya-1776239294.html

https://ria.ru/20220413/grazhdanstvo-1783326942.html

https://ria.ru/20220228/kipr-1775465044.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, кипр, никосия (город), оон, турция, северный кипр