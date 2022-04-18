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Фанат "Человека-паука" установил рекорд по просмотрам одного фильма - РИА Новости, 18.04.2022
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Культура
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Фанат "Человека-паука" установил рекорд по просмотрам одного фильма
Фанат "Человека-паука" установил рекорд по просмотрам одного фильма - РИА Новости, 18.04.2022
Фанат "Человека-паука" установил рекорд по просмотрам одного фильма
Житель Флориды Рамиро Аланис установил рекорд по просмотру одного фильма. Блокбастер Marvel "Человек-паук: Нет пути домой" на большом экране он видел 292 раза... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:44
2022-04-18T11:44
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рекорды
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Житель Флориды Рамиро Аланис установил рекорд по просмотру одного фильма. Блокбастер Marvel "Человек-паук: Нет пути домой" на большом экране он видел 292 раза. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса. В кино на нового "Человека-паука" Аланис ходил с 16 декабря 2021 по 15 марта 2022. На супергероику он потратил 720 часов или 30 дней. В течение первых нескольких недель он посещал по пять сеансов каждые сутки. Билеты в кино обошлись ему приблизительно 3400 долларов. Чтобы показ был засчитан, Рамиро не должен был ни на что отвлекаться: ему нельзя было пролистывать сообщения в телефоне, вздремнуть и даже выйти в туалет. Картину нужно было досмотреть до конца, включая титры. В качестве доказательства он предоставил билеты и заявления работников кинотеатра. В 2019 Аланис попал в книгу рекордов, посмотрев "Мстители: Финал" 191 раз. Ради такого достижения он отказался от общения с семьей и перестал посещать тренажерный зал. Но его прошлый рекорд был побит довольно быстро — в 2021-м Арно Кляйн посмотрел фильм "Камелот: Возвращение короля" 204 раза.В российский прокат блокбастер "Человек-паук: Нет пути домой" вышел 15 декабря 2021 года. В ленте рассказывается о том, как Питер Паркер (Том Холланд) пытался решить свои проблемы с помощью магии и обратился за помощью к Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч), но все стало только хуже.
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новости культуры, кино и сериалы, marvel comics, том холланд, знаменитости, звезды, рекорды, бенедикт камбербэтч
11:44 18.04.2022
 
Фанат "Человека-паука" установил рекорд по просмотрам одного фильма

Житель Флориды посмотрел "Человека-паука: Нет пути домой" 292 раза и установил рекорд

© Marvel Studios Inc. (2021)Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Кадр из фильма Человек-паук: Нет пути домой
© Marvel Studios Inc. (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Житель Флориды Рамиро Аланис установил рекорд по просмотру одного фильма. Блокбастер Marvel "Человек-паук: Нет пути домой" на большом экране он видел 292 раза. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
В кино на нового "Человека-паука" Аланис ходил с 16 декабря 2021 по 15 марта 2022. На супергероику он потратил 720 часов или 30 дней. В течение первых нескольких недель он посещал по пять сеансов каждые сутки. Билеты в кино обошлись ему приблизительно 3400 долларов.
Чтобы показ был засчитан, Рамиро не должен был ни на что отвлекаться: ему нельзя было пролистывать сообщения в телефоне, вздремнуть и даже выйти в туалет. Картину нужно было досмотреть до конца, включая титры. В качестве доказательства он предоставил билеты и заявления работников кинотеатра.
В 2019 Аланис попал в книгу рекордов, посмотрев "Мстители: Финал" 191 раз. Ради такого достижения он отказался от общения с семьей и перестал посещать тренажерный зал.

"Я потерял 16 фунтов мышечной массы (приблизительно 7,2 килограммов)", — жаловался тогда киноман.

Но его прошлый рекорд был побит довольно быстро — в 2021-м Арно Кляйн посмотрел фильм "Камелот: Возвращение короля" 204 раза.
В российский прокат блокбастер "Человек-паук: Нет пути домой" вышел 15 декабря 2021 года. В ленте рассказывается о том, как Питер Паркер (Том Холланд) пытался решить свои проблемы с помощью магии и обратился за помощью к Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч), но все стало только хуже.
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