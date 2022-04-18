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Умер театральный режиссер Леонид Хейфец - РИА Новости, 18.04.2022
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Культура
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Умер театральный режиссер Леонид Хейфец
Умер театральный режиссер Леонид Хейфец - РИА Новости, 18.04.2022
Умер театральный режиссер Леонид Хейфец
Театральный режиссер Леонид Хейфец, народный артист России, скончался на 88-м году жизни, сообщил РИА Новости ректор ГИТИС Григорий Заславский. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T18:58
2022-04-18T19:22
новости культуры
культура
гитис
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Театральный режиссер Леонид Хейфец, народный артист России, скончался на 88-м году жизни, сообщил РИА Новости ректор ГИТИС Григорий Заславский."Да, к сожалению (скончался)", — сказал он.Леонид Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске. Окончил Минский политехнический институт и ГИТИС. Был режиссером Центрального театра Советской армии, Государственного академического Малого театра, Театра имени Маяковского, сотрудничал с театрами имени Моссовета, "Современником", театром имени Станиславского, а также с театрами Риги, Стамбула, Варшавы, Франции и Болгарии.Профессор ГИТИС, преподавал в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина и Театральном институте имени Б. В. Щукина. Заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат госпремии РСФСР в области театрального искусства и международной премии имени Станиславского.Среди учеников Хейфеца — Павел Деревянко, Артур Смольянинов, Александр Паль.
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новости культуры, гитис
18:58 18.04.2022 (обновлено: 19:22 18.04.2022)
 
Умер театральный режиссер Леонид Хейфец

Театральный режиссер Леонид Хейфец умер в 88 лет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Леонид Хейфец
Режиссер Леонид Хейфец - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Леонид Хейфец. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Театральный режиссер Леонид Хейфец, народный артист России, скончался на 88-м году жизни, сообщил РИА Новости ректор ГИТИС Григорий Заславский.
"Да, к сожалению (скончался)", — сказал он.
Леонид Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске. Окончил Минский политехнический институт и ГИТИС.
Был режиссером Центрального театра Советской армии, Государственного академического Малого театра, Театра имени Маяковского, сотрудничал с театрами имени Моссовета, "Современником", театром имени Станиславского, а также с театрами Риги, Стамбула, Варшавы, Франции и Болгарии.
Профессор ГИТИС, преподавал в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина и Театральном институте имени Б. В. Щукина. Заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат госпремии РСФСР в области театрального искусства и международной премии имени Станиславского.
Среди учеников Хейфеца — Павел Деревянко, Артур Смольянинов, Александр Паль.
 
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