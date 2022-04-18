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Умер театральный режиссер Леонид Хейфец

Умер театральный режиссер Леонид Хейфец - РИА Новости, 18.04.2022

Умер театральный режиссер Леонид Хейфец

Театральный режиссер Леонид Хейфец, народный артист России, скончался на 88-м году жизни, сообщил РИА Новости ректор ГИТИС Григорий Заславский. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T18:58

2022-04-18T18:58

2022-04-18T19:22

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культура

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Театральный режиссер Леонид Хейфец, народный артист России, скончался на 88-м году жизни, сообщил РИА Новости ректор ГИТИС Григорий Заславский."Да, к сожалению (скончался)", — сказал он.Леонид Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске. Окончил Минский политехнический институт и ГИТИС. Был режиссером Центрального театра Советской армии, Государственного академического Малого театра, Театра имени Маяковского, сотрудничал с театрами имени Моссовета, "Современником", театром имени Станиславского, а также с театрами Риги, Стамбула, Варшавы, Франции и Болгарии.Профессор ГИТИС, преподавал в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина и Театральном институте имени Б. В. Щукина. Заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат госпремии РСФСР в области театрального искусства и международной премии имени Станиславского.Среди учеников Хейфеца — Павел Деревянко, Артур Смольянинов, Александр Паль.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

новости культуры, гитис