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Умер театральный режиссер Леонид Хейфец
Умер театральный режиссер Леонид Хейфец - РИА Новости, 18.04.2022
Умер театральный режиссер Леонид Хейфец
Театральный режиссер Леонид Хейфец, народный артист России, скончался на 88-м году жизни, сообщил РИА Новости ректор ГИТИС Григорий Заславский. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T18:58
2022-04-18T18:58
2022-04-18T19:22
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Театральный режиссер Леонид Хейфец, народный артист России, скончался на 88-м году жизни, сообщил РИА Новости ректор ГИТИС Григорий Заславский."Да, к сожалению (скончался)", — сказал он.Леонид Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске. Окончил Минский политехнический институт и ГИТИС. Был режиссером Центрального театра Советской армии, Государственного академического Малого театра, Театра имени Маяковского, сотрудничал с театрами имени Моссовета, "Современником", театром имени Станиславского, а также с театрами Риги, Стамбула, Варшавы, Франции и Болгарии.Профессор ГИТИС, преподавал в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина и Театральном институте имени Б. В. Щукина. Заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат госпремии РСФСР в области театрального искусства и международной премии имени Станиславского.Среди учеников Хейфеца — Павел Деревянко, Артур Смольянинов, Александр Паль.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, гитис
18:58 18.04.2022 (обновлено: 19:22 18.04.2022)
Умер театральный режиссер Леонид Хейфец
Театральный режиссер Леонид Хейфец умер в 88 лет
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Театральный режиссер Леонид Хейфец, народный артист России, скончался на 88-м году жизни, сообщил РИА Новости ректор ГИТИС Григорий Заславский.
"Да, к сожалению (скончался)", — сказал он.
Леонид Хейфец
родился 4 мая 1934 года в Минске. Окончил Минский политехнический институт и ГИТИС
.
Был режиссером Центрального театра Советской армии, Государственного академического Малого театра, Театра имени Маяковского
, сотрудничал с театрами имени Моссовета, "Современником", театром имени Станиславского, а также с театрами Риги, Стамбула, Варшавы, Франции и Болгарии.
Профессор ГИТИС, преподавал в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина и Театральном институте имени Б. В. Щукина. Заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат госпремии РСФСР в области театрального искусства и международной премии имени Станиславского.