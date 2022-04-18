https://ria.ru/20220418/kherson-1784017208.html
Украинские пленные рассказали, как Киев потерял Херсон
Украинские пленные рассказали, как Киев потерял Херсон - РИА Новости, 18.04.2022
Украинские пленные рассказали, как Киев потерял Херсон
Украинские военнопленные заявили, что в первый день российской спецоперации, 24 февраля, командование не ставило перед ними никакой конкретной задачи в Херсоне, РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T04:06
2022-04-18T04:06
2022-04-18T12:07
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ХЕРСОН, 18 апр — РИА Новости. Украинские военнопленные заявили, что в первый день российской спецоперации, 24 февраля, командование не ставило перед ними никакой конкретной задачи в Херсоне, видеозапись есть в распоряжении РИА Новости.Двое украинских контрактников и один срочник дали показания в больнице города Алешки Херсонской области. Они получили ранения 24 февраля и теперь проходят курс терапии под присмотром российских военных медиков. Как пояснили РИА Новости представители российских силовых структур, жизни и здоровью этих пациентов сейчас ничего не угрожает, а после выздоровления их планируют включить в списки для обмена пленными."Тут перед Алешками меня 24 февраля ранило. Мы ехали в колонне, и нас атаковали с фланга, и в меня влупило и сразу выкинуло из машины. Дальше я почти ночь провалялся в посадке, а наутро нашел село, а там уже меня привезли сюда. Абсолютно я не знаю, какие у нас были задачи. Нам сказали: езжайте. То есть все произошло настолько быстро, я не понял вообще, что мы должны были сделать", — рассказал украинский контрактник.Второй, представившийся водителем ГАЗ-66, сообщил, что около семи-восьми утра 24 февраля его подразделению, базировавшемуся у села Мирное на полпути между Херсоном и российско-украинской границей, поступила команда выдвинуться к городу, но больше никаких задач перед военными не ставили."На повороте у села Тарасовка попали под авиационный налет, была разбомблена колонна наша. Нам, водителям, только про перемещение (говорили. — Прим. ред.)", — рассказал он.Третий украинский военнослужащий, срочник, сообщил, что был заряжающим зенитной установки ЗУ-23."Мы ехали колонной тоже и попали под обстрел, и меня ранило. Меня ранило, потом мы остановились, вылезли. Мне перевязали руку, и (мы. — Прим. ред.) ушли оттуда. Ночью перележали в кустах. А утром уже добрались до города сюда (Алешки. — Прим. ред.), и там уже меня забрали сюда (в госпиталь. — Прим. ред.)", — сказал он.Украинские пленные подчеркнули, что российские военные при задержании относились к ним хорошо. То же самое они заявили и о сотрудниках больницы.Как подчеркнул другой контрактник, его семья в курсе, что с ним все в порядке."Да, да. Они не знают конкретно, где я, они знают, что со мной все хорошо", — уточнил он.Сейчас Вооруженные силы России контролируют всю Херсонскую область.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220415/plen-1783666155.html
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"Не понял, что мы должны были сделать" – украинский пленный рассказал о том, как Киев потерял Херсон
Украинские военнопленные заявили, что в первый день российской спецоперации, 24 февраля, командование не ставило перед ними никакой конкретной задачи в Херсоне, видеозапись есть в распоряжении РИА Новости.
2022-04-18T04:06
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в мире, херсон, херсонская область , украина, россия
04:06 18.04.2022 (обновлено: 12:07 18.04.2022)
Украинские пленные рассказали, как Киев потерял Херсон
Украинские военнопленные рассказали о подробностях боевых действий в Херсонской области
ХЕРСОН, 18 апр — РИА Новости. Украинские военнопленные заявили, что в первый день российской спецоперации, 24 февраля, командование не ставило перед ними никакой конкретной задачи в Херсоне, видеозапись есть в распоряжении РИА Новости.
Двое украинских контрактников и один срочник дали показания в больнице города Алешки Херсонской области
. Они получили ранения 24 февраля и теперь проходят курс терапии под присмотром российских военных медиков. Как пояснили РИА Новости представители российских силовых структур, жизни и здоровью этих пациентов сейчас ничего не угрожает, а после выздоровления их планируют включить в списки для обмена пленными.
"Тут перед Алешками меня 24 февраля ранило. Мы ехали в колонне, и нас атаковали с фланга, и в меня влупило и сразу выкинуло из машины. Дальше я почти ночь провалялся в посадке, а наутро нашел село, а там уже меня привезли сюда. Абсолютно я не знаю, какие у нас были задачи. Нам сказали: езжайте. То есть все произошло настолько быстро, я не понял вообще, что мы должны были сделать", — рассказал украинский контрактник.
Второй, представившийся водителем ГАЗ-66, сообщил, что около семи-восьми утра 24 февраля его подразделению, базировавшемуся у села Мирное на полпути между Херсоном
и российско-украинской границей, поступила команда выдвинуться к городу, но больше никаких задач перед военными не ставили.
"На повороте у села Тарасовка попали под авиационный налет, была разбомблена колонна наша. Нам, водителям, только про перемещение (говорили. — Прим. ред.)", — рассказал он.
Третий украинский военнослужащий, срочник, сообщил, что был заряжающим зенитной установки ЗУ-23.
"Мы ехали колонной тоже и попали под обстрел, и меня ранило. Меня ранило, потом мы остановились, вылезли. Мне перевязали руку, и (мы. — Прим. ред.) ушли оттуда. Ночью перележали в кустах. А утром уже добрались до города сюда (Алешки. — Прим. ред.), и там уже меня забрали сюда (в госпиталь. — Прим. ред.)", — сказал он.
Украинские пленные подчеркнули, что российские военные при задержании относились к ним хорошо. То же самое они заявили и о сотрудниках больницы.
"Обращались отлично. Без всяких угроз, без презрения", — сообщил водитель ГАЗ-66.
Как подчеркнул другой контрактник, его семья в курсе, что с ним все в порядке.
"Да, да. Они не знают конкретно, где я, они знают, что со мной все хорошо", — уточнил он.
Сейчас Вооруженные силы России
контролируют всю Херсонскую область.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".