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Число хакерских атак на российские банки выросло более чем в 20 раз - РИА Новости, 18.04.2022
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Число хакерских атак на российские банки выросло более чем в 20 раз
Число хакерских атак на российские банки выросло более чем в 20 раз - РИА Новости, 18.04.2022
Число хакерских атак на российские банки выросло более чем в 20 раз
Количество хакерских атак на российские банки в 2022 году возросло более чем в 20 раз, но финансовые институты выдержали такой напор, заявила глава ЦБ Эльвира... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:55
2022-04-18T14:01
кибербезопасность
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
банки
госдума рф
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Количество хакерских атак на российские банки в 2022 году возросло более чем в 20 раз, но финансовые институты выдержали такой напор, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."В этом году количество хакерских атак на банки возросло более чем в 20 раз. Надо сказать, что в целом финансовые институты выдержали и могли осуществлять бесперебойно все платежные сервисы", - сказала она.Количество DDoS-атак на российские финансовые организации РФ после 24 февраля по 12 апреля выросло в 22 раза по сравнению с началом года, заявил в середине апреля зампред ЦБ Герман Зубарев.
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кибербезопасность, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, банки, госдума рф
13:55 18.04.2022 (обновлено: 14:01 18.04.2022)
 
Число хакерских атак на российские банки выросло более чем в 20 раз

Набиуллина: число атак хакеров на российские банки выросло в 2022 году более чем в 20 раз

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Количество хакерских атак на российские банки в 2022 году возросло более чем в 20 раз, но финансовые институты выдержали такой напор, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"В этом году количество хакерских атак на банки возросло более чем в 20 раз. Надо сказать, что в целом финансовые институты выдержали и могли осуществлять бесперебойно все платежные сервисы", - сказала она.
Количество DDoS-атак на российские финансовые организации РФ после 24 февраля по 12 апреля выросло в 22 раза по сравнению с началом года, заявил в середине апреля зампред ЦБ Герман Зубарев.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16 апреля, 09:40
Эксперт назвал отрасль экономики, чаще всего подвергавшуюся кибератакам
 
КибербезопасностьЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаБанкиГосдума РФ
 
 
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