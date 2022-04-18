https://ria.ru/20220418/khakery-1784094758.html
Число хакерских атак на российские банки выросло более чем в 20 раз
Число хакерских атак на российские банки выросло более чем в 20 раз - РИА Новости, 18.04.2022
Число хакерских атак на российские банки выросло более чем в 20 раз
Количество хакерских атак на российские банки в 2022 году возросло более чем в 20 раз, но финансовые институты выдержали такой напор, заявила глава ЦБ Эльвира... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:55
2022-04-18T13:55
2022-04-18T14:01
кибербезопасность
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
банки
госдума рф
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Количество хакерских атак на российские банки в 2022 году возросло более чем в 20 раз, но финансовые институты выдержали такой напор, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."В этом году количество хакерских атак на банки возросло более чем в 20 раз. Надо сказать, что в целом финансовые институты выдержали и могли осуществлять бесперебойно все платежные сервисы", - сказала она.Количество DDoS-атак на российские финансовые организации РФ после 24 февраля по 12 апреля выросло в 22 раза по сравнению с началом года, заявил в середине апреля зампред ЦБ Герман Зубарев.
https://ria.ru/20220416/kiberataki-1783857919.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кибербезопасность, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, банки, госдума рф
13:55 18.04.2022 (обновлено: 14:01 18.04.2022)
Число хакерских атак на российские банки выросло более чем в 20 раз
Набиуллина: число атак хакеров на российские банки выросло в 2022 году более чем в 20 раз