https://ria.ru/20220418/khakery-1784094758.html

Число хакерских атак на российские банки выросло более чем в 20 раз

Число хакерских атак на российские банки выросло более чем в 20 раз - РИА Новости, 18.04.2022

Число хакерских атак на российские банки выросло более чем в 20 раз

Количество хакерских атак на российские банки в 2022 году возросло более чем в 20 раз, но финансовые институты выдержали такой напор, заявила глава ЦБ Эльвира... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T13:55

2022-04-18T13:55

2022-04-18T14:01

кибербезопасность

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

банки

госдума рф

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Количество хакерских атак на российские банки в 2022 году возросло более чем в 20 раз, но финансовые институты выдержали такой напор, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."В этом году количество хакерских атак на банки возросло более чем в 20 раз. Надо сказать, что в целом финансовые институты выдержали и могли осуществлять бесперебойно все платежные сервисы", - сказала она.Количество DDoS-атак на российские финансовые организации РФ после 24 февраля по 12 апреля выросло в 22 раза по сравнению с началом года, заявил в середине апреля зампред ЦБ Герман Зубарев.

https://ria.ru/20220416/kiberataki-1783857919.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кибербезопасность, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, банки, госдума рф