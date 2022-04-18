https://ria.ru/20220418/karty-1784202411.html

Google не вносила изменения в карты для раскрытия военных объектов России

Google не вносила изменения в карты для раскрытия военных объектов России - РИА Новости, 18.04.2022

Google не вносила изменения в карты для раскрытия военных объектов России

Поисковик Google не вносил изменений в свой сервис Google Maps для раскрытия военных и стратегических объектов России, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T23:07

2022-04-18T23:07

2022-04-18T23:07

технологии

россия

google

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746329107_0:329:2963:1996_1920x0_80_0_0_a8e29ed280fa009ef70260190d57091a.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Поисковик Google не вносил изменений в свой сервис Google Maps для раскрытия военных и стратегических объектов России, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в понедельник издание Daily Storm сообщило о том, что Google Maps сняла гриф секретности с военных и стратегических объектов РФ, при этом аналогичные сведения других стран по-прежнему скрыты."Мы не вносили никаких изменений в размытие в наши спутниковые снимки в России", - сказали в компании.

https://ria.ru/20220411/google-1782982309.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

технологии, россия, google, общество