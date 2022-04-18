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Google не вносила изменения в карты для раскрытия военных объектов России - РИА Новости, 18.04.2022
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Google не вносила изменения в карты для раскрытия военных объектов России
Google не вносила изменения в карты для раскрытия военных объектов России - РИА Новости, 18.04.2022
Google не вносила изменения в карты для раскрытия военных объектов России
Поисковик Google не вносил изменений в свой сервис Google Maps для раскрытия военных и стратегических объектов России, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T23:07
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технологии
россия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Поисковик Google не вносил изменений в свой сервис Google Maps для раскрытия военных и стратегических объектов России, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в понедельник издание Daily Storm сообщило о том, что Google Maps сняла гриф секретности с военных и стратегических объектов РФ, при этом аналогичные сведения других стран по-прежнему скрыты."Мы не вносили никаких изменений в размытие в наши спутниковые снимки в России", - сказали в компании.
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Ольга Филиппова
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технологии, россия, google, общество
23:07 18.04.2022
 
Google не вносила изменения в карты для раскрытия военных объектов России

Компания Google не вносила изменения в карты для раскрытия военных объектов России

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип компании Google. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Поисковик Google не вносил изменений в свой сервис Google Maps для раскрытия военных и стратегических объектов России, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в понедельник издание Daily Storm сообщило о том, что Google Maps сняла гриф секретности с военных и стратегических объектов РФ, при этом аналогичные сведения других стран по-прежнему скрыты.
"Мы не вносили никаких изменений в размытие в наши спутниковые снимки в России", - сказали в компании.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 19:27
Google исправил ошибку в своем сервисе при переводе слов "дорогие россияне"
 
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