https://ria.ru/20220418/karty-1784202411.html
Google не вносила изменения в карты для раскрытия военных объектов России
Google не вносила изменения в карты для раскрытия военных объектов России - РИА Новости, 18.04.2022
Google не вносила изменения в карты для раскрытия военных объектов России
Поисковик Google не вносил изменений в свой сервис Google Maps для раскрытия военных и стратегических объектов России, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T23:07
2022-04-18T23:07
2022-04-18T23:07
технологии
россия
google
общество
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Поисковик Google не вносил изменений в свой сервис Google Maps для раскрытия военных и стратегических объектов России, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в понедельник издание Daily Storm сообщило о том, что Google Maps сняла гриф секретности с военных и стратегических объектов РФ, при этом аналогичные сведения других стран по-прежнему скрыты."Мы не вносили никаких изменений в размытие в наши спутниковые снимки в России", - сказали в компании.
https://ria.ru/20220411/google-1782982309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, google, общество
Google не вносила изменения в карты для раскрытия военных объектов России
Компания Google не вносила изменения в карты для раскрытия военных объектов России