https://ria.ru/20220418/karton-1784026527.html

В России сократят выпуск упаковочного картона

В России сократят выпуск упаковочного картона, пишет РБК - РИА Новости, 18.04.2022

В России сократят выпуск упаковочного картона

Российские производители тарного картона решили сократить производство из-за снижения спроса, сообщает газета РБК со ссылкой на гендиректора Лиги переработчиков РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T09:15

2022-04-18T09:15

2022-04-18T09:28

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские производители тарного картона решили сократить производство из-за снижения спроса, сообщает газета РБК со ссылкой на гендиректора Лиги переработчиков макулатуры Андрея Гурьянова.Как сообщает издание со ссылкой на "Центр системных решений", в прошлом году этот показатель вырос на шесть процентов и достиг 5,39 миллиона тонн.Специалист не рекомендует производителям пытаться привлечь дополнительные заказы с помощью резкого снижения цен, так это не поможет создать необходимый спрос.По информации РБК, сейчас компании пытаются удерживать цены в диапазоне от 51 до 68 тысячи рублей за тонну без учета НДС, но конечная стоимость зависит от типа тарного картона.В Минпромторге уточнили, что некоторые игроки рынка снизили темпы производства такого картона.

https://ria.ru/20220414/gvozdi-1783483136.html

россия

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Влада Икрамова

Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)