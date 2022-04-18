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В России сократят выпуск упаковочного картона, пишет РБК - РИА Новости, 18.04.2022
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В России сократят выпуск упаковочного картона
В России сократят выпуск упаковочного картона, пишет РБК - РИА Новости, 18.04.2022
В России сократят выпуск упаковочного картона
Российские производители тарного картона решили сократить производство из-за снижения спроса, сообщает газета РБК со ссылкой на гендиректора Лиги переработчиков РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T09:15
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экономика
россия
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские производители тарного картона решили сократить производство из-за снижения спроса, сообщает газета РБК со ссылкой на гендиректора Лиги переработчиков макулатуры Андрея Гурьянова.Как сообщает издание со ссылкой на "Центр системных решений", в прошлом году этот показатель вырос на шесть процентов и достиг 5,39 миллиона тонн.Специалист не рекомендует производителям пытаться привлечь дополнительные заказы с помощью резкого снижения цен, так это не поможет создать необходимый спрос.По информации РБК, сейчас компании пытаются удерживать цены в диапазоне от 51 до 68 тысячи рублей за тонну без учета НДС, но конечная стоимость зависит от типа тарного картона.В Минпромторге уточнили, что некоторые игроки рынка снизили темпы производства такого картона.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
09:15 18.04.2022 (обновлено: 09:28 18.04.2022)
 
В России сократят выпуск упаковочного картона, пишет РБК

Глава ЛПМ Гурьянов заявил о снижении выпуска упаковочного картона в России на четверть

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник завода по производству гофрокартона
Сотрудник завода по производству гофрокартона - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник завода по производству гофрокартона. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские производители тарного картона решили сократить производство из-за снижения спроса, сообщает газета РБК со ссылкой на гендиректора Лиги переработчиков макулатуры Андрея Гурьянова.
"Спрос на картон, используемый для упаковки крупногабаритных грузов, упал на 25-30 процентов с начала февраля, или на 112-134 тысяч тонн в месяц", — рассказал специалист.
Как сообщает издание со ссылкой на "Центр системных решений", в прошлом году этот показатель вырос на шесть процентов и достиг 5,39 миллиона тонн.
Специалист не рекомендует производителям пытаться привлечь дополнительные заказы с помощью резкого снижения цен, так это не поможет создать необходимый спрос.
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По информации РБК, сейчас компании пытаются удерживать цены в диапазоне от 51 до 68 тысячи рублей за тонну без учета НДС, но конечная стоимость зависит от типа тарного картона.
В Минпромторге уточнили, что некоторые игроки рынка снизили темпы производства такого картона.
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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