09:15 18.04.2022 (обновлено: 09:28 18.04.2022)
В России сократят выпуск упаковочного картона, пишет РБК
Глава ЛПМ Гурьянов заявил о снижении выпуска упаковочного картона в России на четверть
Сотрудник завода по производству гофрокартона. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские производители тарного картона решили сократить производство из-за снижения спроса, сообщает газета РБК со ссылкой на гендиректора Лиги переработчиков макулатуры Андрея Гурьянова.
"Спрос на картон, используемый для упаковки крупногабаритных грузов, упал на 25-30 процентов с начала февраля, или на 112-134 тысяч тонн в месяц", — рассказал специалист.
Как сообщает издание со ссылкой на "Центр системных решений", в прошлом году этот показатель вырос на шесть процентов и достиг 5,39 миллиона тонн.
Специалист не рекомендует производителям пытаться привлечь дополнительные заказы с помощью резкого снижения цен, так это не поможет создать необходимый спрос.
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По информации РБК, сейчас компании пытаются удерживать цены в диапазоне от 51 до 68 тысячи рублей за тонну без учета НДС, но конечная стоимость зависит от типа тарного картона.
В Минпромторге уточнили, что некоторые игроки рынка снизили темпы производства такого картона.