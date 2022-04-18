https://ria.ru/20220418/kadyrov-1784019259.html

Кадыров прокомментировал слова Зеленского про десять лет сопротивления

Кадыров прокомментировал слова Зеленского про десять лет сопротивления - РИА Новости, 18.04.2022

Кадыров прокомментировал слова Зеленского про десять лет сопротивления

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности противостоять России десять лет, заявил, что для... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T07:03

2022-04-18T07:03

2022-04-18T09:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

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джо байден

владимир зеленский

рамзан кадыров

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности противостоять России десять лет, заявил, что для украинского лидера все закончится уже на днях.Аудиозапись с таким комментарием руководитель республики опубликовал у себя в Telegram-канале минувшей ночью.В минувшие выходные Зеленский в интервью CNN заявил, что Украина может "сражаться с Россией десять лет, чтобы забрать свое". Он призвал Запад ускорить поставки оружия, которое "нужно сегодня или завтра, не в течение двух или трех месяцев".Неловкая ситуация с президентом США Джо Байденом, о которой, по всей видимости, упоминает Кадыров, произошла на прошлой неделе в Северной Каролине. Закончив выступление, глава государства повернулся и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с ним никого не было. Затем Байден с растерянным видом сделал несколько шагов от трибуны, по всей видимости, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220418/kadyrov-1784018927.html

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в мире, сша, украина, джо байден, владимир зеленский, рамзан кадыров