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Кадыров прокомментировал слова Зеленского про десять лет сопротивления - РИА Новости, 18.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/kadyrov-1784019259.html
Кадыров прокомментировал слова Зеленского про десять лет сопротивления
Кадыров прокомментировал слова Зеленского про десять лет сопротивления - РИА Новости, 18.04.2022
Кадыров прокомментировал слова Зеленского про десять лет сопротивления
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности противостоять России десять лет, заявил, что для... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T07:03
2022-04-18T09:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
украина
джо байден
владимир зеленский
рамзан кадыров
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности противостоять России десять лет, заявил, что для украинского лидера все закончится уже на днях.Аудиозапись с таким комментарием руководитель республики опубликовал у себя в Telegram-канале минувшей ночью.В минувшие выходные Зеленский в интервью CNN заявил, что Украина может "сражаться с Россией десять лет, чтобы забрать свое". Он призвал Запад ускорить поставки оружия, которое "нужно сегодня или завтра, не в течение двух или трех месяцев".Неловкая ситуация с президентом США Джо Байденом, о которой, по всей видимости, упоминает Кадыров, произошла на прошлой неделе в Северной Каролине. Закончив выступление, глава государства повернулся и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с ним никого не было. Затем Байден с растерянным видом сделал несколько шагов от трибуны, по всей видимости, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, сша, украина, джо байден, владимир зеленский, рамзан кадыров
07:03 18.04.2022 (обновлено: 09:39 18.04.2022)
 
Кадыров прокомментировал слова Зеленского про десять лет сопротивления

Глава Чечни Кадыров предупредил Зеленского об отсутствии у России времени сражаться 10 лет

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности противостоять России десять лет, заявил, что для украинского лидера все закончится уже на днях.
Аудиозапись с таким комментарием руководитель республики опубликовал у себя в Telegram-канале минувшей ночью.

"Я тут почитал, что Зеленский заявил о готовности сражаться десять лет. Эй, дурак, ты что? У нас столько времени нет, мы на днях покончим с тобой. У тебя, по-моему, шизофрения! Поезжай к своему старшему брату Байдену и давайте кидайте друг другу приветики руками", — со смехом сказал Кадыров.

В минувшие выходные Зеленский в интервью CNN заявил, что Украина может "сражаться с Россией десять лет, чтобы забрать свое". Он призвал Запад ускорить поставки оружия, которое "нужно сегодня или завтра, не в течение двух или трех месяцев".
Неловкая ситуация с президентом США Джо Байденом, о которой, по всей видимости, упоминает Кадыров, произошла на прошлой неделе в Северной Каролине. Закончив выступление, глава государства повернулся и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с ним никого не было. Затем Байден с растерянным видом сделал несколько шагов от трибуны, по всей видимости, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
06:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров заявил о начале "конкретной" спецоперации на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАУкраинаДжо БайденВладимир ЗеленскийРамзан Кадыров
 
 
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