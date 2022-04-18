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Кадыров заявил о начале "конкретной" спецоперации на Украине - РИА Новости, 18.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/kadyrov-1784018927.html
Кадыров заявил о начале "конкретной" спецоперации на Украине
Кадыров заявил о начале "конкретной" спецоперации на Украине - РИА Новости, 18.04.2022
Кадыров заявил о начале "конкретной" спецоперации на Украине
На Украине начинается "конкретная" спецоперация, украинским боевикам рекомендовано сдаться российским войскам. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T06:55
2022-04-18T06:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
мариуполь
украина
рамзан кадыров
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На Украине начинается "конкретная" спецоперация, украинским боевикам рекомендовано сдаться российским войскам. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале."Сейчас начинается конкретная спецоперация, сейчас будет конкретный результат, они сами напросились, так скажем, украинцы. Если вдруг кто не смог сбежать — бегите, оставьте свои позиции. Бегите, где федеральные войска: вас примут, накормят и напоят", — отметил политик.Ситуация в МариуполеРанее о призыве сдаться в адрес украинских подразделений и боевиков нацбатов сообщило Минобороны. Им предложили с 6.00 мск 17 апреля прекратить любые боевые действия и сложить оружие в обмен на гарантии сохранения жизни. Планировалось, что выход из "Азовстали" всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников (до 400 человек) без какого-либо оружия и боеприпасов должен был состояться до 13.00 мск.Тем не менее Киев запретил вести переговоры о сдаче в плен и приказал боевикам нацбата расстреливать любых желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наемников, в результате их выход не удался.Между тем Россия продолжает эвакуацию мирных жителей города. В частности, за прошедшие сутки в село Безыменное в ДНР смогли уехать 160 человек, 24 из которых — детиКроме того, при наступлении в Приморском районе прошла спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся нацистами в турецкой мечети. В результате их освободили и вывели в безопасное место, а 29 боевиков, включая иностранных наемников — уничтожили.СпецоперацияРоссия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины в конце февраля. По словам президента Владимира Путина, цель этой задачи заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В Минобороны подчеркивают, что Вооруженные силы России наносят удары лишь по военной инфраструктуре и украинским войскам, причем, согласно информации ведомства, основные задачи первого этапа — существенное снижение боевого потенциала Украины — уже выполнены. Главной целью спецоперации в Минобороны назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220417/ukraina-1783974362.html
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в мире, россия, мариуполь, украина, рамзан кадыров
06:55 18.04.2022
 
Кадыров заявил о начале "конкретной" спецоперации на Украине

Кадыров анонсировал конкретную спецоперацию на Украине и призвал сопротивляющихся сдаться

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На Украине начинается "конкретная" спецоперация, украинским боевикам рекомендовано сдаться российским войскам. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале.
"Сейчас начинается конкретная спецоперация, сейчас будет конкретный результат, они сами напросились, так скажем, украинцы. Если вдруг кто не смог сбежать — бегите, оставьте свои позиции. Бегите, где федеральные войска: вас примут, накормят и напоят", — отметил политик.

Ситуация в Мариуполе

Ранее о призыве сдаться в адрес украинских подразделений и боевиков нацбатов сообщило Минобороны. Им предложили с 6.00 мск 17 апреля прекратить любые боевые действия и сложить оружие в обмен на гарантии сохранения жизни. Планировалось, что выход из "Азовстали" всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников (до 400 человек) без какого-либо оружия и боеприпасов должен был состояться до 13.00 мск.
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Тем не менее Киев запретил вести переговоры о сдаче в плен и приказал боевикам нацбата расстреливать любых желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наемников, в результате их выход не удался.
Между тем Россия продолжает эвакуацию мирных жителей города. В частности, за прошедшие сутки в село Безыменное в ДНР смогли уехать 160 человек, 24 из которых — дети
Кроме того, при наступлении в Приморском районе прошла спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся нацистами в турецкой мечети. В результате их освободили и вывели в безопасное место, а 29 боевиков, включая иностранных наемников — уничтожили.
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Спецоперация

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины в конце февраля. По словам президента Владимира Путина, цель этой задачи заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В Минобороны подчеркивают, что Вооруженные силы России наносят удары лишь по военной инфраструктуре и украинским войскам, причем, согласно информации ведомства, основные задачи первого этапа — существенное снижение боевого потенциала Украины — уже выполнены. Главной целью спецоперации в Минобороны назвали освобождение Донбасса.
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