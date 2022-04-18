14:06 18.04.2022 (обновлено: 14:58 18.04.2022)
СМИ: Путин обратился к Беннету с просьбой передать Александровское подворье
Haaretz: Путин обратился к Беннету с письмом о передаче России Александровского подворья
Президент РФ Владимир Путин
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апр - РИА Новости. Израильские СМИ сообщают, что президент России Владимир Путин обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с письмом с просьбой передать в собственность России расположенную на Александровском подворье в Иерусалиме церковь Александра Невского.
"Президент России Владимир Путин поздно вечером в воскресенье в письме премьер-министру Нафтали Беннету потребовал, чтобы церковь Александра Невского в Старом городе Иерусалима была немедленно передана в руки России после того, как это было обещано бывшим премьер-министром (Израиля) Биньямином Нетаньяху", - говорится в публикации издания "Едиот Ахронот".
Также об этом написала газета Haaretz, которая ссылается на "израильский источник".
В канцелярии премьера пока не комментируют эту информацию.
Ранее в пятницу председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин сообщил, что ситуация на Украине застопорила передачу России Александровского подворья в Иерусалиме, в разрешении ситуации принимает участие лично Путин.
Степашин сказал, что президент РФ намерен "письменно обратиться к новому премьер-министру Израиля Беннету, именно по Александровскому подворью".
Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание. Как сообщали в апреле СМИ, Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем до вынесения окончательного решения по этому вопросу.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на то, что власти Израиля все же передадут РФ Александровское подворье, для России это очень важный вопрос.
В октябре прошлого года посол Израиля в России Александр Бен Цви выразил надежду, что суд в Иерусалиме "уже в ближайшие дни" вынесет окончательное решение по Александровскому подворью.
В марте окружной суд Иерусалима, рассмотрев представленные для перерегистрации прав собственности документы, постановил, что "поскольку Александровское Подворье в Иерусалиме является "Святым местом", как это определено Специальным законом Короля, принятого в эпоху Британского мандата в Палестине, что было подтверждено Правительством Израиля", то решение о судьбе Александровского подворья должно приниматься специальной правительственной комиссией.
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