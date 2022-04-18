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СМИ: Путин обратился к Беннету с просьбой передать Александровское подворье - РИА Новости, 18.04.2022
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СМИ: Путин обратился к Беннету с просьбой передать Александровское подворье
СМИ: Путин обратился к Беннету с просьбой передать Александровское подворье - РИА Новости, 18.04.2022
СМИ: Путин обратился к Беннету с просьбой передать Александровское подворье
Израильские СМИ сообщают, что президент России Владимир Путин обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с письмом с просьбой передать в собственность РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T14:06
2022-04-18T14:58
владимир путин
нафтали беннет
александр невский
израиль
иерусалим
россия
правительство израиля
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апр - РИА Новости. Израильские СМИ сообщают, что президент России Владимир Путин обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с письмом с просьбой передать в собственность России расположенную на Александровском подворье в Иерусалиме церковь Александра Невского."Президент России Владимир Путин поздно вечером в воскресенье в письме премьер-министру Нафтали Беннету потребовал, чтобы церковь Александра Невского в Старом городе Иерусалима была немедленно передана в руки России после того, как это было обещано бывшим премьер-министром (Израиля) Биньямином Нетаньяху", - говорится в публикации издания "Едиот Ахронот".Также об этом написала газета Haaretz, которая ссылается на "израильский источник".В канцелярии премьера пока не комментируют эту информацию.Ранее в пятницу председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин сообщил, что ситуация на Украине застопорила передачу России Александровского подворья в Иерусалиме, в разрешении ситуации принимает участие лично Путин.Степашин сказал, что президент РФ намерен "письменно обратиться к новому премьер-министру Израиля Беннету, именно по Александровскому подворью".Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание. Как сообщали в апреле СМИ, Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем до вынесения окончательного решения по этому вопросу.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на то, что власти Израиля все же передадут РФ Александровское подворье, для России это очень важный вопрос.В октябре прошлого года посол Израиля в России Александр Бен Цви выразил надежду, что суд в Иерусалиме "уже в ближайшие дни" вынесет окончательное решение по Александровскому подворью.В марте окружной суд Иерусалима, рассмотрев представленные для перерегистрации прав собственности документы, постановил, что "поскольку Александровское Подворье в Иерусалиме является "Святым местом", как это определено Специальным законом Короля, принятого в эпоху Британского мандата в Палестине, что было подтверждено Правительством Израиля", то решение о судьбе Александровского подворья должно приниматься специальной правительственной комиссией.
https://ria.ru/20220412/taozhnya-1783155560.html
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владимир путин, нафтали беннет, александр невский, израиль, иерусалим, россия, правительство израиля, в мире
14:06 18.04.2022 (обновлено: 14:58 18.04.2022)
 
СМИ: Путин обратился к Беннету с просьбой передать Александровское подворье

Haaretz: Путин обратился к Беннету с письмом о передаче России Александровского подворья

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апр - РИА Новости. Израильские СМИ сообщают, что президент России Владимир Путин обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с письмом с просьбой передать в собственность России расположенную на Александровском подворье в Иерусалиме церковь Александра Невского.
"Президент России Владимир Путин поздно вечером в воскресенье в письме премьер-министру Нафтали Беннету потребовал, чтобы церковь Александра Невского в Старом городе Иерусалима была немедленно передана в руки России после того, как это было обещано бывшим премьер-министром (Израиля) Биньямином Нетаньяху", - говорится в публикации издания "Едиот Ахронот".
Также об этом написала газета Haaretz, которая ссылается на "израильский источник".
В канцелярии премьера пока не комментируют эту информацию.
Ранее в пятницу председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин сообщил, что ситуация на Украине застопорила передачу России Александровского подворья в Иерусалиме, в разрешении ситуации принимает участие лично Путин.
Степашин сказал, что президент РФ намерен "письменно обратиться к новому премьер-министру Израиля Беннету, именно по Александровскому подворью".
Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание. Как сообщали в апреле СМИ, Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем до вынесения окончательного решения по этому вопросу.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на то, что власти Израиля все же передадут РФ Александровское подворье, для России это очень важный вопрос.
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В октябре прошлого года посол Израиля в России Александр Бен Цви выразил надежду, что суд в Иерусалиме "уже в ближайшие дни" вынесет окончательное решение по Александровскому подворью.
В марте окружной суд Иерусалима, рассмотрев представленные для перерегистрации прав собственности документы, постановил, что "поскольку Александровское Подворье в Иерусалиме является "Святым местом", как это определено Специальным законом Короля, принятого в эпоху Британского мандата в Палестине, что было подтверждено Правительством Израиля", то решение о судьбе Александровского подворья должно приниматься специальной правительственной комиссией.
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