https://ria.ru/20220418/iran-1784071774.html

Президент Ирана пригрозил ударом по центру Израиля в случае угрозы

Президент Ирана пригрозил ударом по центру Израиля в случае угрозы - РИА Новости, 18.04.2022

Президент Ирана пригрозил ударом по центру Израиля в случае угрозы

Иран нанесет удары по центральным районам Израиля, если тот допустит малейшую угрозу со своей стороны, заявил в ходе церемонии, посвященной празднованию... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:39

2022-04-18T12:39

2022-04-18T12:48

в мире

израиль

иран

ибрахим раиси

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Иран нанесет удары по центральным районам Израиля, если тот допустит малейшую угрозу со своей стороны, заявил в ходе церемонии, посвященной празднованию национального дня армии Исламской республики, президент Ирана Ибрахим Раиси."Если Израиль стремится нормализовать отношения с какими-то региональными странами, он знает, что малейшее его движение не укроется от наших глаз. Если будет допущена хоть малейшая ошибка с его стороны, мы ответим ударами сразу по центральным районам Израиля", - приводит агентство Tasnim слова Раиси.

https://ria.ru/20220206/izrail-1771332144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, иран, ибрахим раиси