https://ria.ru/20220418/iran-1784071774.html
Президент Ирана пригрозил ударом по центру Израиля в случае угрозы
Президент Ирана пригрозил ударом по центру Израиля в случае угрозы - РИА Новости, 18.04.2022
Президент Ирана пригрозил ударом по центру Израиля в случае угрозы
Иран нанесет удары по центральным районам Израиля, если тот допустит малейшую угрозу со своей стороны, заявил в ходе церемонии, посвященной празднованию... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:39
2022-04-18T12:39
2022-04-18T12:48
в мире
израиль
иран
ибрахим раиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749969134_0:0:2449:1378_1920x0_80_0_0_61f187249a64511862054e485beedd08.jpg
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Иран нанесет удары по центральным районам Израиля, если тот допустит малейшую угрозу со своей стороны, заявил в ходе церемонии, посвященной празднованию национального дня армии Исламской республики, президент Ирана Ибрахим Раиси."Если Израиль стремится нормализовать отношения с какими-то региональными странами, он знает, что малейшее его движение не укроется от наших глаз. Если будет допущена хоть малейшая ошибка с его стороны, мы ответим ударами сразу по центральным районам Израиля", - приводит агентство Tasnim слова Раиси.
https://ria.ru/20220206/izrail-1771332144.html
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749969134_108:0:2449:1756_1920x0_80_0_0_eb5cec1cc0c44b2869ce0b03b2b5b949.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, ибрахим раиси
12:39 18.04.2022 (обновлено: 12:48 18.04.2022)
Президент Ирана пригрозил ударом по центру Израиля в случае угрозы
Президент Ирана Раиси пообещал ударить по центру Израиля в случае угрозы из Тель-Авива