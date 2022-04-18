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Президент Ирана пригрозил ударом по центру Израиля в случае угрозы - РИА Новости, 18.04.2022
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Президент Ирана пригрозил ударом по центру Израиля в случае угрозы
Президент Ирана пригрозил ударом по центру Израиля в случае угрозы - РИА Новости, 18.04.2022
Президент Ирана пригрозил ударом по центру Израиля в случае угрозы
Иран нанесет удары по центральным районам Израиля, если тот допустит малейшую угрозу со своей стороны, заявил в ходе церемонии, посвященной празднованию... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:39
2022-04-18T12:48
в мире
израиль
иран
ибрахим раиси
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Иран нанесет удары по центральным районам Израиля, если тот допустит малейшую угрозу со своей стороны, заявил в ходе церемонии, посвященной празднованию национального дня армии Исламской республики, президент Ирана Ибрахим Раиси."Если Израиль стремится нормализовать отношения с какими-то региональными странами, он знает, что малейшее его движение не укроется от наших глаз. Если будет допущена хоть малейшая ошибка с его стороны, мы ответим ударами сразу по центральным районам Израиля", - приводит агентство Tasnim слова Раиси.
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в мире, израиль, иран, ибрахим раиси
12:39 18.04.2022 (обновлено: 12:48 18.04.2022)
 
Президент Ирана пригрозил ударом по центру Израиля в случае угрозы

Президент Ирана Раиси пообещал ударить по центру Израиля в случае угрозы из Тель-Авива

© AP Photo / Iranian Presidency Office Президент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Iranian Presidency Office
Президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Иран нанесет удары по центральным районам Израиля, если тот допустит малейшую угрозу со своей стороны, заявил в ходе церемонии, посвященной празднованию национального дня армии Исламской республики, президент Ирана Ибрахим Раиси.
"Если Израиль стремится нормализовать отношения с какими-то региональными странами, он знает, что малейшее его движение не укроется от наших глаз. Если будет допущена хоть малейшая ошибка с его стороны, мы ответим ударами сразу по центральным районам Израиля", - приводит агентство Tasnim слова Раиси.
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В миреИзраильИранИбрахим Раиси
 
 
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