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Турция начала военную операцию на севере Ирака
Турция начала военную операцию на севере Ирака - РИА Новости, 18.04.2022
Турция начала военную операцию на севере Ирака
Минобороны Турции начало новую военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), она проходит в северной части Ирака, сообщает турецкое... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T04:00
2022-04-18T04:00
2022-04-18T10:33
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Минобороны Турции начало новую военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), она проходит в северной части Ирака, сообщает турецкое агентство Anadolu.По его данным, в операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы.Как заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает агентство Ассошиэйтед Пресс, самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам РПК.Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении шести тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
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в мире, хулуси акар, турция, ирак, рабочая партия курдистана
04:00 18.04.2022 (обновлено: 10:33 18.04.2022)
Турция начала военную операцию на севере Ирака
Турция начала новую военную операцию против Рабочей партии Курдистана на севере Ирака
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости.
Минобороны Турции начало новую военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), она проходит в северной части Ирака, сообщает
турецкое агентство Anadolu.
По его данным, в операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы.
Как заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает агентство Ассошиэйтед Пресс, самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам РПК.
"Операция успешно продолжается, как и планировалось. Цели, которые были поставлены на первом этапе, достигнуты. <...> Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической беды, которая преследовала нашу страну в течение 40 лет. Наша борьба будет продолжаться, пока не будет нейтрализован последний террорист", — подчеркнул министр, слова которого приводит агентство.
Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении шести тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.