https://ria.ru/20220418/irak-1784016979.html

Турция начала военную операцию на севере Ирака

Турция начала военную операцию на севере Ирака - РИА Новости, 18.04.2022

Турция начала военную операцию на севере Ирака

Минобороны Турции начало новую военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), она проходит в северной части Ирака, сообщает турецкое... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T04:00

2022-04-18T04:00

2022-04-18T10:33

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хулуси акар

турция

ирак

рабочая партия курдистана

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Минобороны Турции начало новую военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), она проходит в северной части Ирака, сообщает турецкое агентство Anadolu.По его данным, в операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы.Как заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает агентство Ассошиэйтед Пресс, самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам РПК.Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении шести тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.

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в мире, хулуси акар, турция, ирак, рабочая партия курдистана