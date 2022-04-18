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Турция начала военную операцию на севере Ирака - РИА Новости, 18.04.2022
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Турция начала военную операцию на севере Ирака
Турция начала военную операцию на севере Ирака - РИА Новости, 18.04.2022
Турция начала военную операцию на севере Ирака
Минобороны Турции начало новую военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), она проходит в северной части Ирака, сообщает турецкое... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T04:00
2022-04-18T10:33
в мире
хулуси акар
турция
ирак
рабочая партия курдистана
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Минобороны Турции начало новую военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), она проходит в северной части Ирака, сообщает турецкое агентство Anadolu.По его данным, в операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы.Как заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает агентство Ассошиэйтед Пресс, самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам РПК.Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении шести тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
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в мире, хулуси акар, турция, ирак, рабочая партия курдистана
04:00 18.04.2022 (обновлено: 10:33 18.04.2022)
 
Турция начала военную операцию на севере Ирака

Турция начала новую военную операцию против Рабочей партии Курдистана на севере Ирака

© РИА Новости / Перейти в фотобанкБойцы Рабочей партии Курдистана
Бойцы Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости
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Бойцы Рабочей партии Курдистана. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Минобороны Турции начало новую военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), она проходит в северной части Ирака, сообщает турецкое агентство Anadolu.
По его данным, в операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы.
Как заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает агентство Ассошиэйтед Пресс, самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам РПК.

"Операция успешно продолжается, как и планировалось. Цели, которые были поставлены на первом этапе, достигнуты. <...> Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической беды, которая преследовала нашу страну в течение 40 лет. Наша борьба будет продолжаться, пока не будет нейтрализован последний террорист", — подчеркнул министр, слова которого приводит агентство.

Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении шести тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
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