Рейтинг@Mail.ru
Понасенков* после признания иноагентом уехал за границу, сообщил источник - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220418/inoagent-1784080564.html
Понасенков* после признания иноагентом уехал за границу, сообщил источник
Понасенков* после признания иноагентом уехал за границу, сообщил источник - РИА Новости, 18.04.2022
Понасенков* после признания иноагентом уехал за границу, сообщил источник
Блогер Евгений Понасенков*, недавно признанный в России иностранным агентом, уехал за границу, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:09
2022-04-18T17:01
россия
евгений понасенков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574401339_0:80:680:463_1920x0_80_0_0_6d1d69fb5a20bf022228c6faa8ce69aa.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Блогер Евгений Понасенков*, недавно признанный в России иностранным агентом, уехал за границу, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией."Он уехал в Турцию", — сказал источник.Собеседник уточнил, что Турция была промежуточной остановкой — сейчас Понасенков* находится в Риме.Позднее сам блогер в сообщении в своем Telegram-канале опубликовал свое фото из Рима и заявил о скором возвращении."Апрель для меня — это всегда Италия: уже 15 лет. &lt;...&gt; Это не "отъезд", а мой обычный многолетний образ жизни. &lt;...&gt; Вернусь скоро — когда уже и в России все расцветет", — написал Понасенков*.Министерство юстиции России 1 апреля включило Понасенкова* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Блогер заявил после этого, что подаст в суд.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220418/vozvraschenie-1783982263.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574401339_0:0:680:510_1920x0_80_0_0_7eb176925f4ad27b2cff7002d475d141.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евгений понасенков, общество
13:09 18.04.2022 (обновлено: 17:01 18.04.2022)
 
Понасенков* после признания иноагентом уехал за границу, сообщил источник

Блогер Евгений Понасенков после признания иноагентом уехал за границу

© Фото : @evgenii_ponasenkov/InstagramЕвгений Понасенков*
Евгений Понасенков* - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Фото : @evgenii_ponasenkov/Instagram
Евгений Понасенков*
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Блогер Евгений Понасенков*, недавно признанный в России иностранным агентом, уехал за границу, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией.
"Он уехал в Турцию", — сказал источник.
Собеседник уточнил, что Турция была промежуточной остановкой — сейчас Понасенков* находится в Риме.
Позднее сам блогер в сообщении в своем Telegram-канале опубликовал свое фото из Рима и заявил о скором возвращении.
"Апрель для меня — это всегда Италия: уже 15 лет. <...> Это не "отъезд", а мой обычный многолетний образ жизни. <...> Вернусь скоро — когда уже и в России все расцветет", — написал Понасенков*.
Министерство юстиции России 1 апреля включило Понасенкова* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Блогер заявил после этого, что подаст в суд.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Люди на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
08:00
Иногда они возвращаются: российские неполживцы едут домой
 
РоссияЕвгений ПонасенковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала