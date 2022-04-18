https://ria.ru/20220418/inoagent-1784080564.html

Понасенков* после признания иноагентом уехал за границу, сообщил источник

Понасенков* после признания иноагентом уехал за границу, сообщил источник - РИА Новости, 18.04.2022

Понасенков* после признания иноагентом уехал за границу, сообщил источник

Блогер Евгений Понасенков*, недавно признанный в России иностранным агентом, уехал за границу, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T13:09

2022-04-18T13:09

2022-04-18T17:01

россия

евгений понасенков

общество

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Блогер Евгений Понасенков*, недавно признанный в России иностранным агентом, уехал за границу, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией."Он уехал в Турцию", — сказал источник.Собеседник уточнил, что Турция была промежуточной остановкой — сейчас Понасенков* находится в Риме.Позднее сам блогер в сообщении в своем Telegram-канале опубликовал свое фото из Рима и заявил о скором возвращении."Апрель для меня — это всегда Италия: уже 15 лет. <...> Это не "отъезд", а мой обычный многолетний образ жизни. <...> Вернусь скоро — когда уже и в России все расцветет", — написал Понасенков*.Министерство юстиции России 1 апреля включило Понасенкова* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Блогер заявил после этого, что подаст в суд.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220418/vozvraschenie-1783982263.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, евгений понасенков, общество