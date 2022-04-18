https://ria.ru/20220418/inoagent-1784080564.html
Понасенков* после признания иноагентом уехал за границу, сообщил источник
Понасенков* после признания иноагентом уехал за границу, сообщил источник - РИА Новости, 18.04.2022
Понасенков* после признания иноагентом уехал за границу, сообщил источник
Блогер Евгений Понасенков*, недавно признанный в России иностранным агентом, уехал за границу, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:09
2022-04-18T13:09
2022-04-18T17:01
россия
евгений понасенков
общество
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Блогер Евгений Понасенков*, недавно признанный в России иностранным агентом, уехал за границу, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией."Он уехал в Турцию", — сказал источник.Собеседник уточнил, что Турция была промежуточной остановкой — сейчас Понасенков* находится в Риме.Позднее сам блогер в сообщении в своем Telegram-канале опубликовал свое фото из Рима и заявил о скором возвращении."Апрель для меня — это всегда Италия: уже 15 лет. <...> Это не "отъезд", а мой обычный многолетний образ жизни. <...> Вернусь скоро — когда уже и в России все расцветет", — написал Понасенков*.Министерство юстиции России 1 апреля включило Понасенкова* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Блогер заявил после этого, что подаст в суд.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220418/vozvraschenie-1783982263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, евгений понасенков, общество
13:09 18.04.2022 (обновлено: 17:01 18.04.2022)
Понасенков* после признания иноагентом уехал за границу, сообщил источник
Блогер Евгений Понасенков после признания иноагентом уехал за границу
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Блогер Евгений Понасенков*, недавно признанный в России иностранным агентом, уехал за границу, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией.
"Он уехал в Турцию", — сказал источник.
Собеседник уточнил, что Турция
была промежуточной остановкой — сейчас Понасенков* находится в Риме
.
Позднее сам блогер в сообщении в своем Telegram-канале опубликовал свое фото из Рима и заявил о скором возвращении.
"Апрель для меня — это всегда Италия: уже 15 лет. <...> Это не "отъезд", а мой обычный многолетний образ жизни. <...> Вернусь скоро — когда уже и в России все расцветет", — написал Понасенков*.
Министерство юстиции России 1 апреля включило Понасенкова* в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Блогер заявил после этого, что подаст в суд.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.