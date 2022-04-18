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ЦБ не будет всеми силами возвращать инфляцию к цели в четыре процента - РИА Новости, 18.04.2022
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ЦБ не будет всеми силами возвращать инфляцию к цели в четыре процента
ЦБ не будет всеми силами возвращать инфляцию к цели в четыре процента - РИА Новости, 18.04.2022
ЦБ не будет всеми силами возвращать инфляцию к цели в четыре процента
Банк России не собирается любыми методами возвращать инфляцию к цели и по-прежнему ждет ее возвращения к 4% в 2024 году, заявила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:49
2022-04-18T11:37
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
инфляция
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Банк России не собирается любыми методами возвращать инфляцию к цели и по-прежнему ждет ее возвращения к 4% в 2024 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению годового отчета ЦБ за 2021 год."Мы не будем пытаться любыми методами вернуть ее (инфляцию - ред.) ниже - это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее, дороже и это неизбежно отразится на цене конечной продукции", - сказала Набиуллина."Как Центральный банк мы прекрасно понимаем, что этот период может сопровождаться всплеском цен на отдельные товары. Поэтому инфляция будет выше цели, и нужно понимать, что такое превышение инфляцией цели будет во многом связано не с высоким спросом, а именно с ограничениями на стороне предложения товара, с низким предложением", - объяснила она это решение.Такой период адаптации необходимо будет пройти, однако инфляция не должна стать неконтролируемой - то есть такой инфляцией, которая обесценивает сбережения доходы людей, отметила глава ЦБ. "Мы будем проводить такую денежно кредитную политику, которая вернет инфляцию к цели в разумные обозримые сроки, но не слишком резко. И рассчитываем вернуться где-то к 4% в 2024 году", - обратила внимание Набиуллина.Банк России считает важным уже сейчас обозначить сроки возврата к цели по инфляции, так как рынок должен понимать, что в экономике и финансах остался якорь - низкая инфляция. Политика будет направлена на постепенный выход к цели по инфляции. "От этого зависят ожидания по траектории процентных ставок", - заключила Набиуллина.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, инфляция
10:49 18.04.2022 (обновлено: 11:37 18.04.2022)
 
ЦБ не будет всеми силами возвращать инфляцию к цели в четыре процента

Глава ЦБ Набиуллина: возвращение инфляции к уровню в четыре процента ожидается к 2024 году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Банк России не собирается любыми методами возвращать инфляцию к цели и по-прежнему ждет ее возвращения к 4% в 2024 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению годового отчета ЦБ за 2021 год.
"Мы не будем пытаться любыми методами вернуть ее (инфляцию - ред.) ниже - это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее, дороже и это неизбежно отразится на цене конечной продукции", - сказала Набиуллина.
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"Как Центральный банк мы прекрасно понимаем, что этот период может сопровождаться всплеском цен на отдельные товары. Поэтому инфляция будет выше цели, и нужно понимать, что такое превышение инфляцией цели будет во многом связано не с высоким спросом, а именно с ограничениями на стороне предложения товара, с низким предложением", - объяснила она это решение.
Такой период адаптации необходимо будет пройти, однако инфляция не должна стать неконтролируемой - то есть такой инфляцией, которая обесценивает сбережения доходы людей, отметила глава ЦБ. "Мы будем проводить такую денежно кредитную политику, которая вернет инфляцию к цели в разумные обозримые сроки, но не слишком резко. И рассчитываем вернуться где-то к 4% в 2024 году", - обратила внимание Набиуллина.
Банк России считает важным уже сейчас обозначить сроки возврата к цели по инфляции, так как рынок должен понимать, что в экономике и финансах остался якорь - низкая инфляция. Политика будет направлена на постепенный выход к цели по инфляции. "От этого зависят ожидания по траектории процентных ставок", - заключила Набиуллина.
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