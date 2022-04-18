https://ria.ru/20220418/indiya-1784021080.html

Товарооборот между Москвой и Индией вырос более чем на 60 процентов

Товарооборот между Москвой и Индией вырос более чем на 60 процентов - РИА Новости, 18.04.2022

Товарооборот между Москвой и Индией вырос более чем на 60 процентов

Торговый оборот между российской столицей и Индией в 2021 году вырос на 62,7 процента, говорится в сообщении на сайте мэра столицы. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T07:56

2022-04-18T07:56

2022-04-18T09:27

экономика

владислав овчинский

индия

москва

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Торговый оборот между российской столицей и Индией в 2021 году вырос на 62,7 процента, говорится в сообщении на сайте мэра столицы.По его словам, объем экспорта Москвы в Индию достиг 2,3 миллиарда долларов, что примерно вдвое больше, чем в 2020 году.В свою очередь, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что российская столица увеличила поставки промышленной продукции на 46,1 процента — примерно до 955 миллионов долларов.Объем импорта из Индии в Москву в 2021 году составил почти 2,2 миллиарда долларов. В основном закупались расфасованные лекарства, одежда, электрические устройства и аппаратура связи.

https://ria.ru/20220330/tovarooborot-1780834092.html

индия

москва

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экономика, владислав овчинский, индия, москва