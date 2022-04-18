07:56 18.04.2022 (обновлено: 09:27 18.04.2022)
Товарооборот между Москвой и Индией вырос более чем на 60 процентов
Товарооборот между Москвой и Индией в 2021 году вырос более чем на 60 процентов
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Торговый оборот между российской столицей и Индией в 2021 году вырос на 62,7 процента, говорится в сообщении на сайте мэра столицы.
"Товарооборот между странами увеличился на 46,5 процента по сравнению с 2020 годом, при этом треть от него пришлась на Москву. Если рассматривать непосредственно оборот торговли столицы с этой страной, то в прошлом году он увеличился на 62,7 процента и составил почти 4,5 миллиарда долларов", — отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В свою очередь, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что российская столица увеличила поставки промышленной продукции на 46,1 процента — примерно до 955 миллионов долларов.
"Такая динамика связана с высокими темпами роста экспорта различных электрических устройств и аппаратуры связи. Перспективным направлением развития внешней торговли, в частности, являются контрольно-измерительные приборы, так как Индия стабильно наращивает количество закупок таких товаров", — добавил он.
Объем импорта из Индии в Москву в 2021 году составил почти 2,2 миллиарда долларов. В основном закупались расфасованные лекарства, одежда, электрические устройства и аппаратура связи.