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Товарооборот между Москвой и Индией вырос более чем на 60 процентов - РИА Новости, 18.04.2022
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Товарооборот между Москвой и Индией вырос более чем на 60 процентов
Товарооборот между Москвой и Индией вырос более чем на 60 процентов - РИА Новости, 18.04.2022
Товарооборот между Москвой и Индией вырос более чем на 60 процентов
Торговый оборот между российской столицей и Индией в 2021 году вырос на 62,7 процента, говорится в сообщении на сайте мэра столицы. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T07:56
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экономика
владислав овчинский
индия
москва
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Торговый оборот между российской столицей и Индией в 2021 году вырос на 62,7 процента, говорится в сообщении на сайте мэра столицы.По его словам, объем экспорта Москвы в Индию достиг 2,3 миллиарда долларов, что примерно вдвое больше, чем в 2020 году.В свою очередь, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что российская столица увеличила поставки промышленной продукции на 46,1 процента — примерно до 955 миллионов долларов.Объем импорта из Индии в Москву в 2021 году составил почти 2,2 миллиарда долларов. В основном закупались расфасованные лекарства, одежда, электрические устройства и аппаратура связи.
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экономика, владислав овчинский, индия, москва
07:56 18.04.2022 (обновлено: 09:27 18.04.2022)
 
Товарооборот между Москвой и Индией вырос более чем на 60 процентов

Товарооборот между Москвой и Индией в 2021 году вырос более чем на 60 процентов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Торговый оборот между российской столицей и Индией в 2021 году вырос на 62,7 процента, говорится в сообщении на сайте мэра столицы.

"Товарооборот между странами увеличился на 46,5 процента по сравнению с 2020 годом, при этом треть от него пришлась на Москву. Если рассматривать непосредственно оборот торговли столицы с этой страной, то в прошлом году он увеличился на 62,7 процента и составил почти 4,5 миллиарда долларов", — отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, объем экспорта Москвы в Индию достиг 2,3 миллиарда долларов, что примерно вдвое больше, чем в 2020 году.
В свою очередь, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что российская столица увеличила поставки промышленной продукции на 46,1 процента — примерно до 955 миллионов долларов.
"Такая динамика связана с высокими темпами роста экспорта различных электрических устройств и аппаратуры связи. Перспективным направлением развития внешней торговли, в частности, являются контрольно-измерительные приборы, так как Индия стабильно наращивает количество закупок таких товаров", — добавил он.
Объем импорта из Индии в Москву в 2021 году составил почти 2,2 миллиарда долларов. В основном закупались расфасованные лекарства, одежда, электрические устройства и аппаратура связи.
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ЭкономикаВладислав ОвчинскийИндияМосква
 
 
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