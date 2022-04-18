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Подмосковная ферма займется производством черной икры - РИА Новости, 18.04.2022
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https://ria.ru/20220418/ikra-1784124737.html
Подмосковная ферма займется производством черной икры
Подмосковная ферма займется производством черной икры - РИА Новости, 18.04.2022
Подмосковная ферма займется производством черной икры
Фермерское хозяйство в подмосковном Пушкино намерено к 2026 году наладить производство осетровой икры, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:25
2022-04-18T15:25
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
пушкино
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Фермерское хозяйство в подмосковном Пушкино намерено к 2026 году наладить производство осетровой икры, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья."Сейчас Пушкинская осетровая ферма производит около 20 тонн осетрины в год, в ближайших планах выйти на 36 тонн и главное – они планируют запустить собственное производство, подмосковной черной икры к 2026 году", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Владислава Мурашова.Как указывается в нем, производство планируется наладить в фермерском хозяйстве, которое в 2021 году получило от властей региона в размере 11,6 миллиона рублей. В ближайшее время на ферме начнется строительство новых производственных помещений общей площадью 800 квадратных метров.
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московская область (подмосковье)
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экономика, московская область (подмосковье), пушкино
15:25 18.04.2022
 

Подмосковная ферма займется производством черной икры

© РИА Новости / Елена ВисенсЧерная икра
Черная икра - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Елена Висенс
Черная икра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Фермерское хозяйство в подмосковном Пушкино намерено к 2026 году наладить производство осетровой икры, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"Сейчас Пушкинская осетровая ферма производит около 20 тонн осетрины в год, в ближайших планах выйти на 36 тонн и главное – они планируют запустить собственное производство, подмосковной черной икры к 2026 году", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Владислава Мурашова.
Как указывается в нем, производство планируется наладить в фермерском хозяйстве, которое в 2021 году получило от властей региона в размере 11,6 миллиона рублей. В ближайшее время на ферме начнется строительство новых производственных помещений общей площадью 800 квадратных метров.
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