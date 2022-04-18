https://ria.ru/20220418/ikra-1784124737.html

Подмосковная ферма займется производством черной икры

Подмосковная ферма займется производством черной икры - РИА Новости, 18.04.2022

Подмосковная ферма займется производством черной икры

Фермерское хозяйство в подмосковном Пушкино намерено к 2026 году наладить производство осетровой икры, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T15:25

2022-04-18T15:25

2022-04-18T15:25

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Фермерское хозяйство в подмосковном Пушкино намерено к 2026 году наладить производство осетровой икры, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья."Сейчас Пушкинская осетровая ферма производит около 20 тонн осетрины в год, в ближайших планах выйти на 36 тонн и главное – они планируют запустить собственное производство, подмосковной черной икры к 2026 году", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Владислава Мурашова.Как указывается в нем, производство планируется наладить в фермерском хозяйстве, которое в 2021 году получило от властей региона в размере 11,6 миллиона рублей. В ближайшее время на ферме начнется строительство новых производственных помещений общей площадью 800 квадратных метров.

https://ria.ru/20220412/proizvodstvo-1783118797.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, московская область (подмосковье), пушкино