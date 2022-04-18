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Подмосковная ферма займется производством черной икры
Подмосковная ферма займется производством черной икры - РИА Новости, 18.04.2022
Подмосковная ферма займется производством черной икры
Фермерское хозяйство в подмосковном Пушкино намерено к 2026 году наладить производство осетровой икры, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:25
2022-04-18T15:25
2022-04-18T15:25
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Фермерское хозяйство в подмосковном Пушкино намерено к 2026 году наладить производство осетровой икры, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья."Сейчас Пушкинская осетровая ферма производит около 20 тонн осетрины в год, в ближайших планах выйти на 36 тонн и главное – они планируют запустить собственное производство, подмосковной черной икры к 2026 году", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Владислава Мурашова.Как указывается в нем, производство планируется наладить в фермерском хозяйстве, которое в 2021 году получило от властей региона в размере 11,6 миллиона рублей. В ближайшее время на ферме начнется строительство новых производственных помещений общей площадью 800 квадратных метров.
https://ria.ru/20220412/proizvodstvo-1783118797.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, московская область (подмосковье), пушкино