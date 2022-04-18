https://ria.ru/20220418/gretsiya-1784153598.html
Исследование: греки резко сократили покупки в магазинах из-за дороговизны
Исследование: греки резко сократили покупки в магазинах из-за дороговизны - РИА Новости, 18.04.2022
Исследование: греки резко сократили покупки в магазинах из-за дороговизны
В Греции многие граждане из-за роста цен вынуждены покупать только самое необходимое, сообщает Афинское агентство новостей (АМНА) со ссылкой на результаты... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:06
2022-04-18T17:06
2022-04-18T19:19
в мире
экономика
греция
афины
салоники
патры
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АФИНЫ, 18 апр – РИА Новости. В Греции многие граждане из-за роста цен вынуждены покупать только самое необходимое, сообщает Афинское агентство новостей (АМНА) со ссылкой на результаты исследования общественного мнения, проведенного консалтинговой компанией Netrino.Почти половина граждан сократила покупки в супермаркетах в первом квартале 2022 года, 80 процентов стали реже приобретать промтовары.В исследовании указывается, что:Наибольшее падение на рынках наблюдается в Ларисе (54%) и в Патрах (51%).По профилю респондентов, "сильно и достаточно сильно" сократили свои покупки в супермаркетах в первом квартале года в основном женщины (50%) и люди старше 45 лет (51%). По семейному положению они разведены (50%) или вдовы (69%) и имеют детей (48%). Они также имеют более низкое образование (65%) и в основном безработные (66%) или домохозяйки (55%)."При этом 12% указывают на то, что не могут купить даже самое необходимое", - говорится в исследовании.Исследование показывает, что у 43% домохозяйств семейный доход достаточен для необходимых покупок, у 30% его хватает только на необходимое и то с трудом, а 12% заявили о невозможности купить даже необходимое.Только 15% домохозяйств задекларировали достаточный доход, остающийся для сбережений.Помимо этого, покупки одежды и обуви сократили "намного и достаточно сильно" 81% потребителей. "Немного" уменьшили покупки 10% опрошенных, "совсем не сократили" только 9% респондентов.Очень большое падение покупок наблюдается в Ларисе (92%) и Патрах (88%). В Афинах и Салониках сокращение составило от 80% до 84%, наименьшее снижение (66%) отметили жители Ираклиона.Удары по семейным бюджетам и рынкам от волны роста цен показывают, что население вынуждено ограничивать даже покупки предметов первой необходимости, чтобы справиться с ростом цен, говорится в исследовании."Мы впервые видим такое масштабное снижение покупок в супермаркетах. Наблюдается огромный спад на потребительских рынках предметов первой необходимости, продуктов питания и предметов домашнего обихода", — заявил рыночный аналитик Netrino Стефанос Комнинос.Что касается покупки одежды/обуви, "ситуация драматична", сказал он."Ограничения в покупках коснулись самой основы предметов первой необходимости. Другими словами, потребители покупают только самые необходимые вещи, и то сдержанно", - сказал аналитик.По статистическим данным, инфляция в Греции в марте составила 8,9% в годовом выражении, это самый высокий показатель за 27 лет. Самый высокий рост цен касается энергии: на 79,3% по сравнению с мартом 2021 года выросла стоимость электроэнергии, на 68,3% - газа. Потребители заплатили на 19,9% больше за растительное масло, на 13,6% - за овощи, на 7,6% - за хлеб и на 6,4% - за мясо.Исследование проводилось с 24 марта по 30 марта 2022 года, были опрошены методом простой случайной выборки 407 человек в крупных городских центрах страны (Афины, Салоники, Патры, Лариса и Ираклион).
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, греция, афины, салоники, патры
17:06 18.04.2022 (обновлено: 19:19 18.04.2022)
Исследование: греки резко сократили покупки в магазинах из-за дороговизны
Исследование: почти половина греческих потребителей сократила покупки в супермаркетах
АФИНЫ, 18 апр – РИА Новости. В Греции многие граждане из-за роста цен вынуждены покупать только самое необходимое, сообщает Афинское агентство новостей (АМНА) со ссылкой на результаты исследования общественного мнения, проведенного консалтинговой компанией Netrino.
Почти половина граждан сократила покупки в супермаркетах в первом квартале 2022 года, 80 процентов стали реже приобретать промтовары.
В исследовании указывается, что:
—47,5% опрошенных "сильно или достаточно сильно" сократили расходы в супермаркетах;
—25% — немного сократили;
—27% — тратят как раньше.
Наибольшее падение на рынках наблюдается в Ларисе (54%) и в Патрах (51%).
По профилю респондентов, "сильно и достаточно сильно" сократили свои покупки в супермаркетах в первом квартале года в основном женщины (50%) и люди старше 45 лет (51%).
По семейному положению они разведены (50%) или вдовы (69%) и имеют детей (48%). Они также имеют более низкое образование (65%) и в основном безработные (66%) или домохозяйки (55%).
"При этом 12% указывают на то, что не могут купить даже самое необходимое", - говорится в исследовании.
Исследование показывает, что у 43% домохозяйств семейный доход достаточен для необходимых покупок, у 30% его хватает только на необходимое и то с трудом, а 12% заявили о невозможности купить даже необходимое.
Только 15% домохозяйств задекларировали достаточный доход, остающийся для сбережений.
Помимо этого, покупки одежды и обуви сократили "намного и достаточно сильно" 81% потребителей. "Немного" уменьшили покупки 10% опрошенных, "совсем не сократили" только 9% респондентов.
Очень большое падение покупок наблюдается в Ларисе (92%) и Патрах (88%). В Афинах и Салониках сокращение составило от 80% до 84%, наименьшее снижение (66%) отметили жители Ираклиона.
Удары по семейным бюджетам и рынкам от волны роста цен показывают, что население вынуждено ограничивать даже покупки предметов первой необходимости, чтобы справиться с ростом цен, говорится в исследовании.
"Мы впервые видим такое масштабное снижение покупок в супермаркетах. Наблюдается огромный спад на потребительских рынках предметов первой необходимости, продуктов питания и предметов домашнего обихода", — заявил рыночный аналитик Netrino Стефанос Комнинос.
Что касается покупки одежды/обуви, "ситуация драматична", сказал он.
"Ограничения в покупках коснулись самой основы предметов первой необходимости. Другими словами, потребители покупают только самые необходимые вещи, и то сдержанно", - сказал аналитик.
По статистическим данным, инфляция в Греции
в марте составила 8,9% в годовом выражении, это самый высокий показатель за 27 лет. Самый высокий рост цен касается энергии: на 79,3% по сравнению с мартом 2021 года выросла стоимость электроэнергии, на 68,3% - газа. Потребители заплатили на 19,9% больше за растительное масло, на 13,6% - за овощи, на 7,6% - за хлеб и на 6,4% - за мясо.
Исследование проводилось с 24 марта по 30 марта 2022 года, были опрошены методом простой случайной выборки 407 человек в крупных городских центрах страны (Афины
, Салоники
, Патры
, Лариса и Ираклион).