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Песков отказался комментировать предложения лишить Депардье гражданства
Песков отказался комментировать предложения лишить Депардье гражданства - РИА Новости, 18.04.2022
Песков отказался комментировать предложения лишить Депардье гражданства
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать предложения лишить российского гражданства актера Жерара Депардье из-за РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:09
2022-04-18T13:09
2022-04-18T13:10
россия
украина
жерар депардье
дмитрий песков
владимир путин
султан хамзаев
госдума рф
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать предложения лишить российского гражданства актера Жерара Депардье из-за его позиции по спецоперации на Украине."Я ничего не могу сказать на этот счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о позиции Кремля по поводу предложения лишить гражданства России актера Жерара Депардье.Ранее в СМИ сообщили, что получивший гражданство России Депардье заявил, что россияне не в ответе за действия лидера страны Владимира Путина.Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявлял, что французского актера Жерара Депардье нужно лишить гражданства за заявления по Украине, а его недвижимость в РФ передать детям-сиротам.
https://ria.ru/20210919/deparde-1750817450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, жерар депардье, дмитрий песков, владимир путин, султан хамзаев, госдума рф
13:09 18.04.2022 (обновлено: 13:10 18.04.2022)
Песков отказался комментировать предложения лишить Депардье гражданства
Песков не прокомментировал инициативу о лишении актера Жерара Депардье гражданства России