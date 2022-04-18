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Песков отказался комментировать предложения лишить Депардье гражданства - РИА Новости, 18.04.2022
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Песков отказался комментировать предложения лишить Депардье гражданства
Песков отказался комментировать предложения лишить Депардье гражданства - РИА Новости, 18.04.2022
Песков отказался комментировать предложения лишить Депардье гражданства
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать предложения лишить российского гражданства актера Жерара Депардье из-за РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:09
2022-04-18T13:10
россия
украина
жерар депардье
дмитрий песков
владимир путин
султан хамзаев
госдума рф
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать предложения лишить российского гражданства актера Жерара Депардье из-за его позиции по спецоперации на Украине."Я ничего не могу сказать на этот счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о позиции Кремля по поводу предложения лишить гражданства России актера Жерара Депардье.Ранее в СМИ сообщили, что получивший гражданство России Депардье заявил, что россияне не в ответе за действия лидера страны Владимира Путина.Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявлял, что французского актера Жерара Депардье нужно лишить гражданства за заявления по Украине, а его недвижимость в РФ передать детям-сиротам.
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россия, украина, жерар депардье, дмитрий песков, владимир путин, султан хамзаев, госдума рф
13:09 18.04.2022 (обновлено: 13:10 18.04.2022)
 
Песков отказался комментировать предложения лишить Депардье гражданства

Песков не прокомментировал инициативу о лишении актера Жерара Депардье гражданства России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Жерар Депардье
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Актер Жерар Депардье. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать предложения лишить российского гражданства актера Жерара Депардье из-за его позиции по спецоперации на Украине.
"Я ничего не могу сказать на этот счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о позиции Кремля по поводу предложения лишить гражданства России актера Жерара Депардье.
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
19 сентября 2021, 17:16Выборы в Государственную думу
Депардье проголосовал на выборах в Госдуму во Франции
Ранее в СМИ сообщили, что получивший гражданство России Депардье заявил, что россияне не в ответе за действия лидера страны Владимира Путина.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявлял, что французского актера Жерара Депардье нужно лишить гражданства за заявления по Украине, а его недвижимость в РФ передать детям-сиротам.
 
РоссияУкраинаЖерар ДепардьеДмитрий ПесковВладимир ПутинСултан ХамзаевГосдума РФ
 
 
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