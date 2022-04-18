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Песков отказался комментировать предложения лишить Депардье гражданства

Песков отказался комментировать предложения лишить Депардье гражданства - РИА Новости, 18.04.2022

Песков отказался комментировать предложения лишить Депардье гражданства

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать предложения лишить российского гражданства актера Жерара Депардье из-за РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T13:09

2022-04-18T13:09

2022-04-18T13:10

россия

украина

жерар депардье

дмитрий песков

владимир путин

султан хамзаев

госдума рф

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать предложения лишить российского гражданства актера Жерара Депардье из-за его позиции по спецоперации на Украине."Я ничего не могу сказать на этот счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о позиции Кремля по поводу предложения лишить гражданства России актера Жерара Депардье.Ранее в СМИ сообщили, что получивший гражданство России Депардье заявил, что россияне не в ответе за действия лидера страны Владимира Путина.Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявлял, что французского актера Жерара Депардье нужно лишить гражданства за заявления по Украине, а его недвижимость в РФ передать детям-сиротам.

https://ria.ru/20210919/deparde-1750817450.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, жерар депардье, дмитрий песков, владимир путин, султан хамзаев, госдума рф