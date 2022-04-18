09:13 18.04.2022 (обновлено: 10:14 18.04.2022)
Транзит газа через Украину останется вдвое ниже обязательств "Газпрома"
Транзит газа через Украину останется вдвое ниже контрактных обязательств "Газпрома"
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в понедельник, как ожидается, останется вдвое ниже контрактных обязательств "Газпрома", свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".
Так, заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России, формирующиеся на основе спроса в Европе, на 18 апреля составляют всего 56,88 миллиона кубометров - на уровне 17 апреля (56,5 миллиона). Это почти в два раза ниже максимальных обязательств "Газпрома" перед Украиной по транзитному контракту, которые составляют около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).
Украинский транзит российского газа держался на максимуме контрактных обязательств с конца февраля, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта. Однако с 8 апреля он вновь уменьшился, на что могло повлиять потепление в Европе
Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати". "Газпром" в свою очередь ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину согласно заявкам европейских потребителей.
Вместе с тем газопровод "Ямал-Европа", один из основных, но балансирующих маршрутов для "Газпрома", остается невостребованным компанией. С 7 апреля магистраль работает в режиме реверса, то есть физический поток газа идет по нему со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. Стабильно высокие данные по "Северному потоку", главному в настоящий момент маршруту экспорта газа из РФ на европейский рынок. Поставки по нему держатся на уровне 170 миллионов кубометров в сутки.
Эксперты в целом пока не видят необычной динамики в общем снижении экспорта газа "Газпрома" в Европу в апреле по отношению к марту: влияет как сезонный фактор, так и диспаритет цен со спотовыми поставками СПГ.