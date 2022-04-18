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Берлин отверг идею добычи сланцевого газа и признал зависимость от России - РИА Новости, 18.04.2022
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Берлин отверг идею добычи сланцевого газа и признал зависимость от России
Берлин отверг идею добычи сланцевого газа и признал зависимость от России - РИА Новости, 18.04.2022
Берлин отверг идею добычи сланцевого газа и признал зависимость от России
Германия не намерена добывать сланцевый газ, поскольку это повлечет за собой ущерб для немецкой экологии, цитирует министра экономики, вице-канцлера Роберта... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T07:41
2022-04-18T11:21
экономика
германия
берлин (город)
россия
украина
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сша
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Германия не намерена добывать сланцевый газ, поскольку это повлечет за собой ущерб для немецкой экологии, цитирует министра экономики, вице-канцлера Роберта Хабека Frankfurter Allgemeine Zeitung.По его словам, по этой причине Берлин не может быстро отказаться от поставок российского газа.Немецкий политик уточнил, что у ФРГ крупные запасы сланцевого газа, однако для его добычи необходим гидроразрыв пласта. По его прогнозам, на разработку месторождений и получение соответствующих разрешений потребуются годы.После начала военной операции на Украине немецкие власти заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В Берлине рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России. Предварительно говорится о том, что справиться с зависимостью от природного газа можно будет к середине 2024 года. В начале года Германия получала почти 55 процентов импорта голубого топлива из России. Сейчас эта доля сокращена до 40 процентов. Альтернативой российскому газу, с точки зрения ФРГ, может стать СПГ из Катара, США и других стран.
https://ria.ru/20220414/germaniya-1783595634.html
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экономика, германия, берлин (город), россия, украина, в мире, сша, катар
07:41 18.04.2022 (обновлено: 11:21 18.04.2022)
 
Берлин отверг идею добычи сланцевого газа и признал зависимость от России

Вице-канцлер ФРГ Хабек отверг планы по добыче сланцевого газа и отказа от российского газа

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Германия не намерена добывать сланцевый газ, поскольку это повлечет за собой ущерб для немецкой экологии, цитирует министра экономики, вице-канцлера Роберта Хабека Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По его словам, по этой причине Берлин не может быстро отказаться от поставок российского газа.
"Немедленное эмбарго на газ поставит под угрозу социальный порядок в Германии", — высказался Хабек.
Немецкий политик уточнил, что у ФРГ крупные запасы сланцевого газа, однако для его добычи необходим гидроразрыв пласта. По его прогнозам, на разработку месторождений и получение соответствующих разрешений потребуются годы.
"Это сложно в соответствии с законом о водных ресурсах, поскольку такой способ добычи может иметь негативные последствия для окружающей среды. Сейчас у нас нет предприятий, желающих заниматься этим", — заключил вице-канцлер.
После начала военной операции на Украине немецкие власти заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В Берлине рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России. Предварительно говорится о том, что справиться с зависимостью от природного газа можно будет к середине 2024 года. В начале года Германия получала почти 55 процентов импорта голубого топлива из России. Сейчас эта доля сокращена до 40 процентов. Альтернативой российскому газу, с точки зрения ФРГ, может стать СПГ из Катара, США и других стран.
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