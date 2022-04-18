07:41 18.04.2022 (обновлено: 11:21 18.04.2022)
Берлин отверг идею добычи сланцевого газа и признал зависимость от России
Вице-канцлер ФРГ Хабек отверг планы по добыче сланцевого газа и отказа от российского газа
© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Германия не намерена добывать сланцевый газ, поскольку это повлечет за собой ущерб для немецкой экологии, цитирует министра экономики, вице-канцлера Роберта Хабека Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По его словам, по этой причине Берлин не может быстро отказаться от поставок российского газа.
"Немедленное эмбарго на газ поставит под угрозу социальный порядок в Германии", — высказался Хабек.
Немецкий политик уточнил, что у ФРГ крупные запасы сланцевого газа, однако для его добычи необходим гидроразрыв пласта. По его прогнозам, на разработку месторождений и получение соответствующих разрешений потребуются годы.
"Это сложно в соответствии с законом о водных ресурсах, поскольку такой способ добычи может иметь негативные последствия для окружающей среды. Сейчас у нас нет предприятий, желающих заниматься этим", — заключил вице-канцлер.
После начала военной операции на Украине немецкие власти заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В Берлине рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России. Предварительно говорится о том, что справиться с зависимостью от природного газа можно будет к середине 2024 года. В начале года Германия получала почти 55 процентов импорта голубого топлива из России. Сейчас эта доля сокращена до 40 процентов. Альтернативой российскому газу, с точки зрения ФРГ, может стать СПГ из Катара, США и других стран.
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