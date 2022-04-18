15:13 18.04.2022 (обновлено: 17:20 18.04.2022)
Путин подписал указ о дополнительных гарантиях военных пограничных органов
Путин установил выплату в 5 млн рублей в случае гибели пограничников во время спецоперации
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным пограничных органов ФСБ и членам их семей, документ предусматривает единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей семьям в случае гибели военного во время спецоперации. Соответствующий указ "О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим пограничных органов федеральной службы безопасности и членам их семей" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим пограничных органом федеральной службы безопасности и членам их семей постановляю: 1. Установить, что: а) в случае гибели (смерти) военнослужащих пограничных органов федеральной службы безопасности, непосредственно выполнявших задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины, либо смерти указанных военнослужащих до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при выполнении указанных задач, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей в равных долях. При этом учитывается единовременная выплата, осуществленная в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта", - говорится в документе. Согласно подпункту "б", пограничники, получившие увечье, получают единовременную выплату в размере трех миллионов рублей.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.