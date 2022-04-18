https://ria.ru/20220418/garantii-1784120944.html

Путин подписал указ о дополнительных гарантиях военных пограничных органов

Путин подписал указ о дополнительных гарантиях военных пограничных органов - РИА Новости, 18.04.2022

Путин подписал указ о дополнительных гарантиях военных пограничных органов

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным пограничных органов ФСБ и членам их семей, документ предусматривает... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T15:13

2022-04-18T15:13

2022-04-18T17:20

владимир путин

россия

общество

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

пограничное управление фсб рф

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным пограничных органов ФСБ и членам их семей, документ предусматривает единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей семьям в случае гибели военного во время спецоперации. Соответствующий указ "О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим пограничных органов федеральной службы безопасности и членам их семей" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим пограничных органом федеральной службы безопасности и членам их семей постановляю: 1. Установить, что: а) в случае гибели (смерти) военнослужащих пограничных органов федеральной службы безопасности, непосредственно выполнявших задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины, либо смерти указанных военнослужащих до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при выполнении указанных задач, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей в равных долях. При этом учитывается единовременная выплата, осуществленная в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта", - говорится в документе. Согласно подпункту "б", пограничники, получившие увечье, получают единовременную выплату в размере трех миллионов рублей.Данный указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20220326/donbass-1780207489.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пограничное управление фсб рф