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Россияне скупают устройства для умного дома
Россияне скупают устройства для умного дома - РИА Новости, 18.04.2022
Россияне скупают устройства для умного дома
В России растет спрос на гаджеты для системы умного дома. Среди них пульты, розетки и лампочки. Об этом сообщает группа "М.Видео–Эльдорадо". РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:59
2022-04-18T15:59
2022-04-18T15:59
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В России растет спрос на гаджеты для системы умного дома. Среди них пульты, розетки и лампочки. Об этом сообщает группа "М.Видео–Эльдорадо".По итогам первого квартала 2022-го продажи устройств умного дома выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Чаще всего приобретались пульты, розетки, лампочки, IP-камеры и различные датчики.Самые популярные бренды – Яндекс, Xiaomi и Aqara. Большая часть продаж среди "умных" колонок пришлась на устройства с Алисой от Яндекса. В число самых продаваемых моделей вошли: "Станция Мини (с часами)", "Станция Лайт" и "Станция Макс".В "М.Видео–Эльдорадо" считают, что популярности устройств для умного дома способствовала как пандемия, когда россияне стали больше ресурсов уделять организации домашнего пространства, так и развитие рынка колонок с голосовым управлением.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, яндекс
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости.
В России растет спрос на гаджеты для системы умного дома. Среди них пульты, розетки и лампочки. Об этом сообщает
группа "М.Видео–Эльдорадо".
По итогам первого квартала 2022-го продажи устройств умного дома выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Чаще всего приобретались пульты, розетки, лампочки, IP-камеры и различные датчики.
Самые популярные бренды – Яндекс
, Xiaomi и Aqara. Большая часть продаж среди "умных" колонок пришлась на устройства с Алисой от Яндекса. В число самых продаваемых моделей вошли: "Станция Мини (с часами)", "Станция Лайт" и "Станция Макс".
В "М.Видео–Эльдорадо" считают, что популярности устройств для умного дома способствовала как пандемия, когда россияне стали больше ресурсов уделять организации домашнего пространства, так и развитие рынка колонок с голосовым управлением.