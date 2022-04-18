https://ria.ru/20220418/gadzhet-1784133320.html

Россияне скупают устройства для умного дома

Россияне скупают устройства для умного дома - РИА Новости, 18.04.2022

Россияне скупают устройства для умного дома

В России растет спрос на гаджеты для системы умного дома. Среди них пульты, розетки и лампочки. Об этом сообщает группа "М.Видео–Эльдорадо". РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T15:59

2022-04-18T15:59

2022-04-18T15:59

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технологии

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В России растет спрос на гаджеты для системы умного дома. Среди них пульты, розетки и лампочки. Об этом сообщает группа "М.Видео–Эльдорадо".По итогам первого квартала 2022-го продажи устройств умного дома выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Чаще всего приобретались пульты, розетки, лампочки, IP-камеры и различные датчики.Самые популярные бренды – Яндекс, Xiaomi и Aqara. Большая часть продаж среди "умных" колонок пришлась на устройства с Алисой от Яндекса. В число самых продаваемых моделей вошли: "Станция Мини (с часами)", "Станция Лайт" и "Станция Макс".В "М.Видео–Эльдорадо" считают, что популярности устройств для умного дома способствовала как пандемия, когда россияне стали больше ресурсов уделять организации домашнего пространства, так и развитие рынка колонок с голосовым управлением.

https://ria.ru/20210329/dom-1602936603.html

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Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, яндекс