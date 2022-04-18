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Россияне скупают устройства для умного дома - РИА Новости, 18.04.2022
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Наука
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Россияне скупают устройства для умного дома
Россияне скупают устройства для умного дома - РИА Новости, 18.04.2022
Россияне скупают устройства для умного дома
В России растет спрос на гаджеты для системы умного дома. Среди них пульты, розетки и лампочки. Об этом сообщает группа "М.Видео–Эльдорадо". РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:59
2022-04-18T15:59
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технологии
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В России растет спрос на гаджеты для системы умного дома. Среди них пульты, розетки и лампочки. Об этом сообщает группа "М.Видео–Эльдорадо".По итогам первого квартала 2022-го продажи устройств умного дома выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Чаще всего приобретались пульты, розетки, лампочки, IP-камеры и различные датчики.Самые популярные бренды – Яндекс, Xiaomi и Aqara. Большая часть продаж среди "умных" колонок пришлась на устройства с Алисой от Яндекса. В число самых продаваемых моделей вошли: "Станция Мини (с часами)", "Станция Лайт" и "Станция Макс".В "М.Видео–Эльдорадо" считают, что популярности устройств для умного дома способствовала как пандемия, когда россияне стали больше ресурсов уделять организации домашнего пространства, так и развитие рынка колонок с голосовым управлением.
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технологии, яндекс
15:59 18.04.2022
 

Россияне скупают устройства для умного дома

© РИА Новости / Кирилл КаримовXiaomi Mi Smart Speaker
Xiaomi Mi Smart Speaker - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В России растет спрос на гаджеты для системы умного дома. Среди них пульты, розетки и лампочки. Об этом сообщает группа "М.Видео–Эльдорадо".
По итогам первого квартала 2022-го продажи устройств умного дома выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Чаще всего приобретались пульты, розетки, лампочки, IP-камеры и различные датчики.
Самые популярные бренды – Яндекс, Xiaomi и Aqara. Большая часть продаж среди "умных" колонок пришлась на устройства с Алисой от Яндекса. В число самых продаваемых моделей вошли: "Станция Мини (с часами)", "Станция Лайт" и "Станция Макс".
В "М.Видео–Эльдорадо" считают, что популярности устройств для умного дома способствовала как пандемия, когда россияне стали больше ресурсов уделять организации домашнего пространства, так и развитие рынка колонок с голосовым управлением.
Умный дом - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта 2021, 08:00Наука
Как не стать жертвой умного дома и сэкономить на расходах
 
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