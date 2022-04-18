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Министр финансов Японии не исключил участия России во встрече G20 онлайн - РИА Новости, 18.04.2022
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Министр финансов Японии не исключил участия России во встрече G20 онлайн
Министр финансов Японии не исключил участия России во встрече G20 онлайн - РИА Новости, 18.04.2022
Министр финансов Японии не исключил участия России во встрече G20 онлайн
Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки не исключил участия России в министерской встрече G20 в режиме онлайн. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T06:40
2022-04-18T13:21
сюнъити судзуки
япония
россия
индонезия
в мире
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ТОКИО, 18 апр — РИА Новости. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки не исключил участия России в министерской встрече G20 в режиме онлайн.При этом он отметил, что Япония не может каким-либо образом комментировать вопросы участия или неучастия других стран."Что касается России и Китая, то каждая страна регистрируется у страны-председателя — Индонезии. Поэтому японское правительство не может высказываться относительно перспектив участия той или иной страны", — добавил министр.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины президент США Джо Байден призвал исключить Москву из "Группы двадцати". Но другие страны с этим не согласились — как заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь, Россия — важная часть G20, к тому же ни один член группы не имеет права лишать членства другую страну.Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев, со своей стоороны, напомнил, что формат "Двадцатки" возник в результате консенсуса, поэтому исключить из него какую-либо страну невозможно.В 2022 году в G20 председательствует Индонезия, саммит запланирован на ноябрь на острове Бали.
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сюнъити судзуки, япония, россия, индонезия, в мире
06:40 18.04.2022 (обновлено: 13:21 18.04.2022)
 
Министр финансов Японии не исключил участия России во встрече G20 онлайн

Министр финансов Японии Судзуки: Россия может принять участие в саммите G20 онлайн

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 18 апр — РИА Новости. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки не исключил участия России в министерской встрече G20 в режиме онлайн.

"Страна-председатель G20 Индонезия разослала приглашения для участия всем странам. Что касается того, как каждая из стран будет действовать, то есть такая информация, что российский министр финансов будет участвовать в режиме онлайн. Я слышал такую информацию. Однако всеми деталями занимается Индонезия", — сказал Судзуки на заседании парламентского комитета.

При этом он отметил, что Япония не может каким-либо образом комментировать вопросы участия или неучастия других стран.
"Что касается России и Китая, то каждая страна регистрируется у страны-председателя — Индонезии. Поэтому японское правительство не может высказываться относительно перспектив участия той или иной страны", — добавил министр.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины президент США Джо Байден призвал исключить Москву из "Группы двадцати". Но другие страны с этим не согласились — как заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь, Россия — важная часть G20, к тому же ни один член группы не имеет права лишать членства другую страну.
Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев, со своей стоороны, напомнил, что формат "Двадцатки" возник в результате консенсуса, поэтому исключить из него какую-либо страну невозможно.
В 2022 году в G20 председательствует Индонезия, саммит запланирован на ноябрь на острове Бали.
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