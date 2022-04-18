https://ria.ru/20220418/g20-1784018674.html
Министр финансов Японии не исключил участия России во встрече G20 онлайн
Министр финансов Японии не исключил участия России во встрече G20 онлайн - РИА Новости, 18.04.2022
Министр финансов Японии не исключил участия России во встрече G20 онлайн
Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки не исключил участия России в министерской встрече G20 в режиме онлайн. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T06:40
2022-04-18T06:40
2022-04-18T13:21
сюнъити судзуки
япония
россия
индонезия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg
ТОКИО, 18 апр — РИА Новости. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки не исключил участия России в министерской встрече G20 в режиме онлайн.При этом он отметил, что Япония не может каким-либо образом комментировать вопросы участия или неучастия других стран."Что касается России и Китая, то каждая страна регистрируется у страны-председателя — Индонезии. Поэтому японское правительство не может высказываться относительно перспектив участия той или иной страны", — добавил министр.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины президент США Джо Байден призвал исключить Москву из "Группы двадцати". Но другие страны с этим не согласились — как заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь, Россия — важная часть G20, к тому же ни один член группы не имеет права лишать членства другую страну.Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев, со своей стоороны, напомнил, что формат "Двадцатки" возник в результате консенсуса, поэтому исключить из него какую-либо страну невозможно.В 2022 году в G20 председательствует Индонезия, саммит запланирован на ноябрь на острове Бали.
https://ria.ru/20220406/g20-1782194286.html
япония
россия
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cdc82a512f260413aded32151dbc6de0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сюнъити судзуки, япония, россия, индонезия, в мире
06:40 18.04.2022 (обновлено: 13:21 18.04.2022)
Министр финансов Японии не исключил участия России во встрече G20 онлайн
Министр финансов Японии Судзуки: Россия может принять участие в саммите G20 онлайн