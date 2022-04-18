https://ria.ru/20220418/g20-1784018674.html

Министр финансов Японии не исключил участия России во встрече G20 онлайн

Министр финансов Японии не исключил участия России во встрече G20 онлайн - РИА Новости, 18.04.2022

Министр финансов Японии не исключил участия России во встрече G20 онлайн

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки не исключил участия России в министерской встрече G20 в режиме онлайн. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T06:40

2022-04-18T06:40

2022-04-18T13:21

сюнъити судзуки

япония

россия

индонезия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg

ТОКИО, 18 апр — РИА Новости. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки не исключил участия России в министерской встрече G20 в режиме онлайн.При этом он отметил, что Япония не может каким-либо образом комментировать вопросы участия или неучастия других стран."Что касается России и Китая, то каждая страна регистрируется у страны-председателя — Индонезии. Поэтому японское правительство не может высказываться относительно перспектив участия той или иной страны", — добавил министр.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины президент США Джо Байден призвал исключить Москву из "Группы двадцати". Но другие страны с этим не согласились — как заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь, Россия — важная часть G20, к тому же ни один член группы не имеет права лишать членства другую страну.Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев, со своей стоороны, напомнил, что формат "Двадцатки" возник в результате консенсуса, поэтому исключить из него какую-либо страну невозможно.В 2022 году в G20 председательствует Индонезия, саммит запланирован на ноябрь на острове Бали.

https://ria.ru/20220406/g20-1782194286.html

япония

россия

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сюнъити судзуки, япония, россия, индонезия, в мире