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Более десяти российских кораблей вышли на учения в Балтийском море - РИА Новости, 18.04.2022
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Более десяти российских кораблей вышли на учения в Балтийском море
Более десяти российских кораблей вышли на учения в Балтийском море - РИА Новости, 18.04.2022
Более десяти российских кораблей вышли на учения в Балтийском море
Более 10 кораблей Балтийского флота принимают участие в учениях в Балтийском море, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:01
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безопасность
балтийское море
балтийский флот вмф россии
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более 10 кораблей Балтийского флота принимают участие в учениях в Балтийском море, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту."В рамках маневров в полигоны боевой подготовки Балтийского флота в Балтийском море вышли корабли для проведения ряда тактических учений", - указано в сообщении.На флоте уточняют, что в учениях принимают участие корабельные ударные группы и корабельные тральные группы в составе малых ракетных кораблей "Советск", "Одинцово", "Зеленый Дол", "Гейзер", ракетных катеров "Моршанск", "Димитровград", минно-тральных кораблей "Александр Обухов", "Леонид Соболев", "Виктор Сигалов", малых противолодочных кораблей, десантных катеров и различных судов обеспечения.В ходе учений на флоте отработают нанесение условных ракетных ударов по кораблям "противника", выполнят артиллерийские стрельбы в морских полигонах флота, а также стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности. Экипажи отработают задачи по поиску и уничтожению условной подводной лодки, будут выполнены условные пуски ракетного оружия и отражение массированного налета авиации, уточняется в сообщении.В учениях задействована морская авиация флота и более тысячи военнослужащих.Ранее сообщалось, что 15 апреля корабли первой постоянной морской противоминной группы НАТО SNMG1 вошли в Балтийское море для участия в учениях с соседними странами альянса и странами-партнерами.
https://ria.ru/20220415/ucheniya-1783695477.html
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безопасность, балтийское море, балтийский флот вмф россии
16:01 18.04.2022
 
Более десяти российских кораблей вышли на учения в Балтийском море

Экипажи кораблей Балтфлота на учениях отработают ракетные удары и выполнят стрельбы

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМинный тральщик "Александр Обухов" во время выхода кораблей Балтийского флота в море
Минный тральщик Александр Обухов во время выхода кораблей Балтийского флота в море - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Минный тральщик "Александр Обухов" во время выхода кораблей Балтийского флота в море. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более 10 кораблей Балтийского флота принимают участие в учениях в Балтийском море, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту.
"В рамках маневров в полигоны боевой подготовки Балтийского флота в Балтийском море вышли корабли для проведения ряда тактических учений", - указано в сообщении.
На флоте уточняют, что в учениях принимают участие корабельные ударные группы и корабельные тральные группы в составе малых ракетных кораблей "Советск", "Одинцово", "Зеленый Дол", "Гейзер", ракетных катеров "Моршанск", "Димитровград", минно-тральных кораблей "Александр Обухов", "Леонид Соболев", "Виктор Сигалов", малых противолодочных кораблей, десантных катеров и различных судов обеспечения.
В ходе учений на флоте отработают нанесение условных ракетных ударов по кораблям "противника", выполнят артиллерийские стрельбы в морских полигонах флота, а также стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности. Экипажи отработают задачи по поиску и уничтожению условной подводной лодки, будут выполнены условные пуски ракетного оружия и отражение массированного налета авиации, уточняется в сообщении.
В учениях задействована морская авиация флота и более тысячи военнослужащих.
Ранее сообщалось, что 15 апреля корабли первой постоянной морской противоминной группы НАТО SNMG1 вошли в Балтийское море для участия в учениях с соседними странами альянса и странами-партнерами.
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БезопасностьБалтийское мореБалтийский флот ВМФ России
 
 
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