https://ria.ru/20220418/flot-1784134011.html

Более десяти российских кораблей вышли на учения в Балтийском море

Более десяти российских кораблей вышли на учения в Балтийском море - РИА Новости, 18.04.2022

Более десяти российских кораблей вышли на учения в Балтийском море

Более 10 кораблей Балтийского флота принимают участие в учениях в Балтийском море, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:01

2022-04-18T16:01

2022-04-18T16:01

безопасность

балтийское море

балтийский флот вмф россии

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более 10 кораблей Балтийского флота принимают участие в учениях в Балтийском море, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту."В рамках маневров в полигоны боевой подготовки Балтийского флота в Балтийском море вышли корабли для проведения ряда тактических учений", - указано в сообщении.На флоте уточняют, что в учениях принимают участие корабельные ударные группы и корабельные тральные группы в составе малых ракетных кораблей "Советск", "Одинцово", "Зеленый Дол", "Гейзер", ракетных катеров "Моршанск", "Димитровград", минно-тральных кораблей "Александр Обухов", "Леонид Соболев", "Виктор Сигалов", малых противолодочных кораблей, десантных катеров и различных судов обеспечения.В ходе учений на флоте отработают нанесение условных ракетных ударов по кораблям "противника", выполнят артиллерийские стрельбы в морских полигонах флота, а также стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности. Экипажи отработают задачи по поиску и уничтожению условной подводной лодки, будут выполнены условные пуски ракетного оружия и отражение массированного налета авиации, уточняется в сообщении.В учениях задействована морская авиация флота и более тысячи военнослужащих.Ранее сообщалось, что 15 апреля корабли первой постоянной морской противоминной группы НАТО SNMG1 вошли в Балтийское море для участия в учениях с соседними странами альянса и странами-партнерами.

https://ria.ru/20220415/ucheniya-1783695477.html

балтийское море

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, балтийское море, балтийский флот вмф россии