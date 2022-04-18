https://ria.ru/20220418/flot-1784134011.html
Более десяти российских кораблей вышли на учения в Балтийском море
Более десяти российских кораблей вышли на учения в Балтийском море - РИА Новости, 18.04.2022
Более десяти российских кораблей вышли на учения в Балтийском море
Более 10 кораблей Балтийского флота принимают участие в учениях в Балтийском море, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:01
2022-04-18T16:01
2022-04-18T16:01
безопасность
балтийское море
балтийский флот вмф россии
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более 10 кораблей Балтийского флота принимают участие в учениях в Балтийском море, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту."В рамках маневров в полигоны боевой подготовки Балтийского флота в Балтийском море вышли корабли для проведения ряда тактических учений", - указано в сообщении.На флоте уточняют, что в учениях принимают участие корабельные ударные группы и корабельные тральные группы в составе малых ракетных кораблей "Советск", "Одинцово", "Зеленый Дол", "Гейзер", ракетных катеров "Моршанск", "Димитровград", минно-тральных кораблей "Александр Обухов", "Леонид Соболев", "Виктор Сигалов", малых противолодочных кораблей, десантных катеров и различных судов обеспечения.В ходе учений на флоте отработают нанесение условных ракетных ударов по кораблям "противника", выполнят артиллерийские стрельбы в морских полигонах флота, а также стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности. Экипажи отработают задачи по поиску и уничтожению условной подводной лодки, будут выполнены условные пуски ракетного оружия и отражение массированного налета авиации, уточняется в сообщении.В учениях задействована морская авиация флота и более тысячи военнослужащих.Ранее сообщалось, что 15 апреля корабли первой постоянной морской противоминной группы НАТО SNMG1 вошли в Балтийское море для участия в учениях с соседними странами альянса и странами-партнерами.
https://ria.ru/20220415/ucheniya-1783695477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, балтийское море, балтийский флот вмф россии
Более десяти российских кораблей вышли на учения в Балтийском море
Экипажи кораблей Балтфлота на учениях отработают ракетные удары и выполнят стрельбы
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости.
Более 10 кораблей Балтийского флота принимают участие в учениях в Балтийском море, сообщает
отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту.
"В рамках маневров в полигоны боевой подготовки Балтийского флота в Балтийском море
вышли корабли для проведения ряда тактических учений", - указано в сообщении.
На флоте уточняют, что в учениях принимают участие корабельные ударные группы и корабельные тральные группы в составе малых ракетных кораблей "Советск", "Одинцово", "Зеленый Дол", "Гейзер", ракетных катеров "Моршанск", "Димитровград", минно-тральных кораблей "Александр Обухов", "Леонид Соболев", "Виктор Сигалов", малых противолодочных кораблей, десантных катеров и различных судов обеспечения.
В ходе учений на флоте отработают нанесение условных ракетных ударов по кораблям "противника", выполнят артиллерийские стрельбы в морских полигонах флота, а также стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности. Экипажи отработают задачи по поиску и уничтожению условной подводной лодки, будут выполнены условные пуски ракетного оружия и отражение массированного налета авиации, уточняется в сообщении.
В учениях задействована морская авиация флота и более тысячи военнослужащих.
Ранее сообщалось, что 15 апреля корабли первой постоянной морской противоминной группы НАТО SNMG1 вошли в Балтийское море для участия в учениях с соседними странами альянса и странами-партнерами.