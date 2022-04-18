https://ria.ru/20220418/flag-1784104052.html

Глава Башкирии поручил ввести церемонию поднятия российского флага в школах

Глава Башкирии поручил ввести церемонию поднятия российского флага в школах - РИА Новости, 18.04.2022

Глава Башкирии поручил ввести церемонию поднятия российского флага в школах

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил ввести церемонии поднятия флага России в школах после майских праздников. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T14:25

2022-04-18T14:25

2022-04-18T14:25

общество

михаил мишустин

сергей кравцов

россия

калининградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593480030_0:0:2832:1594_1920x0_80_0_0_978bbb78c9a2d4d183c7492f977a6504.jpg

УФА, 18 апр – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил ввести церемонии поднятия флага России в школах после майских праздников.Он поручил своей администрации проработать вопрос работы с государственными символами, чтобы церемонии поднятия флага в школах начать после майских праздников.Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в государственную программу "Развитие образования". Документ позволит оказать поддержку по обеспечению всех школ страны государственной символикой. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что введение традиции поднятия флага в школах станет важным элементом воспитания, будет способствовать формированию патриотизма у подрастающего поколения.Ранее начинать учебную неделю в школах с гимна и поднятия флага России решили в Калужской, Воронежской, Калининградской областях и в КЧР.

https://ria.ru/20220413/flag-1783341808.html

россия

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, михаил мишустин, сергей кравцов, россия, калининградская область