Глава Башкирии поручил ввести церемонию поднятия российского флага в школах
Глава Башкирии Хабиров поручил ввести церемонию поднятия российского флага в школах
Глава Республики Башкортостан Радий Фаритовч Хабиров
УФА, 18 апр – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил ввести церемонии поднятия флага России в школах после майских праздников.
"Даю вам неделю на разработку предложений, это могут быть школьные линейки или другие мероприятия. Нам надо приучать школьников, наших детей к уважению к госсимволам", - сказал Хабиров на оперативном совещании правительства Башкирии.
Он поручил своей администрации проработать вопрос работы с государственными символами, чтобы церемонии поднятия флага в школах начать после майских праздников.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в государственную программу "Развитие образования". Документ позволит оказать поддержку по обеспечению всех школ страны государственной символикой. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что введение традиции поднятия флага в школах станет важным элементом воспитания, будет способствовать формированию патриотизма у подрастающего поколения.
Ранее начинать учебную неделю в школах с гимна и поднятия флага России решили в Калужской, Воронежской, Калининградской областях и в КЧР.