Рейтинг@Mail.ru
Глава Башкирии поручил ввести церемонию поднятия российского флага в школах - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220418/flag-1784104052.html
Глава Башкирии поручил ввести церемонию поднятия российского флага в школах
Глава Башкирии поручил ввести церемонию поднятия российского флага в школах - РИА Новости, 18.04.2022
Глава Башкирии поручил ввести церемонию поднятия российского флага в школах
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил ввести церемонии поднятия флага России в школах после майских праздников. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T14:25
2022-04-18T14:25
общество
михаил мишустин
сергей кравцов
россия
калининградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593480030_0:0:2832:1594_1920x0_80_0_0_978bbb78c9a2d4d183c7492f977a6504.jpg
УФА, 18 апр – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил ввести церемонии поднятия флага России в школах после майских праздников.Он поручил своей администрации проработать вопрос работы с государственными символами, чтобы церемонии поднятия флага в школах начать после майских праздников.Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в государственную программу "Развитие образования". Документ позволит оказать поддержку по обеспечению всех школ страны государственной символикой. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что введение традиции поднятия флага в школах станет важным элементом воспитания, будет способствовать формированию патриотизма у подрастающего поколения.Ранее начинать учебную неделю в школах с гимна и поднятия флага России решили в Калужской, Воронежской, Калининградской областях и в КЧР.
https://ria.ru/20220413/flag-1783341808.html
россия
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593480030_372:0:2629:1693_1920x0_80_0_0_744dfd4c52dfc3e9e7737eee2217ff68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, михаил мишустин, сергей кравцов, россия, калининградская область
14:25 18.04.2022
 
Глава Башкирии поручил ввести церемонию поднятия российского флага в школах

Глава Башкирии Хабиров поручил ввести церемонию поднятия российского флага в школах

© Фото : Администрация Главы РБ/Дмитрий ДикушинГлава Республики Башкортостан Радий Фаритовч Хабиров
Глава Республики Башкортостан Радий Фаритовч Хабиров - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Фото : Администрация Главы РБ/Дмитрий Дикушин
Глава Республики Башкортостан Радий Фаритовч Хабиров
Читать ria.ru в
УФА, 18 апр – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил ввести церемонии поднятия флага России в школах после майских праздников.
"Даю вам неделю на разработку предложений, это могут быть школьные линейки или другие мероприятия. Нам надо приучать школьников, наших детей к уважению к госсимволам", - сказал Хабиров на оперативном совещании правительства Башкирии.
Он поручил своей администрации проработать вопрос работы с государственными символами, чтобы церемонии поднятия флага в школах начать после майских праздников.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в государственную программу "Развитие образования". Документ позволит оказать поддержку по обеспечению всех школ страны государственной символикой. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что введение традиции поднятия флага в школах станет важным элементом воспитания, будет способствовать формированию патриотизма у подрастающего поколения.
Ранее начинать учебную неделю в школах с гимна и поднятия флага России решили в Калужской, Воронежской, Калининградской областях и в КЧР.
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 15:43
В школах Калужской области учебную неделю будут начинать с поднятия флага
 
ОбществоМихаил МишустинСергей КравцовРоссияКалининградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала