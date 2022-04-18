https://ria.ru/20220418/evropa-1784183956.html

Европу предупредили о катастрофе из-за разворота России на Восток

Европу предупредили о катастрофе из-за разворота России на Восток - РИА Новости, 18.04.2022

Европу предупредили о катастрофе из-за разворота России на Восток

Переориентация России на восточные рынки обернется катастрофой для Европы, которая станет полностью подчиняться Соединенным Штатам, заявил в интервью чешской... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T19:42

2022-04-18T19:42

2022-04-18T20:20

европа

евросоюз

россия

америка

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Переориентация России на восточные рынки обернется катастрофой для Европы, которая станет полностью подчиняться Соединенным Штатам, заявил в интервью чешской газете Parlamentni listy словацкий политолог Эдуард Хмелар."После экономического разворота России и разрывов всех торговых связей Европа впадет в тотальную зависимость от Америки. Дело в том, что ЕС все проспал", — объяснил он.По мнению специалиста, Европейский союз не сможет конкурировать с союзом России, Китая, Индии и других дружественных стран типа Индонезии или Бразилии. При таком сценарии ЕС перестанут воспринимать на международной арене всерьез, если он не сплотится и не станет федерацией, добавил Хмелар.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для США и стран Европы, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220418/kitay-1784149226.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

европа, евросоюз, россия, америка