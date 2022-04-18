https://ria.ru/20220418/evropa-1784183956.html
Европу предупредили о катастрофе из-за разворота России на Восток
Европу предупредили о катастрофе из-за разворота России на Восток - РИА Новости, 18.04.2022
Европу предупредили о катастрофе из-за разворота России на Восток
Переориентация России на восточные рынки обернется катастрофой для Европы, которая станет полностью подчиняться Соединенным Штатам, заявил в интервью чешской... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T19:42
2022-04-18T19:42
2022-04-18T20:20
европа
евросоюз
россия
америка
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Переориентация России на восточные рынки обернется катастрофой для Европы, которая станет полностью подчиняться Соединенным Штатам, заявил в интервью чешской газете Parlamentni listy словацкий политолог Эдуард Хмелар."После экономического разворота России и разрывов всех торговых связей Европа впадет в тотальную зависимость от Америки. Дело в том, что ЕС все проспал", — объяснил он.По мнению специалиста, Европейский союз не сможет конкурировать с союзом России, Китая, Индии и других дружественных стран типа Индонезии или Бразилии. При таком сценарии ЕС перестанут воспринимать на международной арене всерьез, если он не сплотится и не станет федерацией, добавил Хмелар.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для США и стран Европы, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220418/kitay-1784149226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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европа, евросоюз, россия, америка
19:42 18.04.2022 (обновлено: 20:20 18.04.2022)
Европу предупредили о катастрофе из-за разворота России на Восток
Словацкий эксперт Хмелар: разворот России в сторону Азии приведет к зависимости ЕС от США