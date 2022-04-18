Рейтинг@Mail.ru
Европу предупредили о катастрофе из-за разворота России на Восток - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220418/evropa-1784183956.html
Европу предупредили о катастрофе из-за разворота России на Восток
Европу предупредили о катастрофе из-за разворота России на Восток - РИА Новости, 18.04.2022
Европу предупредили о катастрофе из-за разворота России на Восток
Переориентация России на восточные рынки обернется катастрофой для Европы, которая станет полностью подчиняться Соединенным Штатам, заявил в интервью чешской... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T19:42
2022-04-18T20:20
европа
евросоюз
россия
америка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Переориентация России на восточные рынки обернется катастрофой для Европы, которая станет полностью подчиняться Соединенным Штатам, заявил в интервью чешской газете Parlamentni listy словацкий политолог Эдуард Хмелар."После экономического разворота России и разрывов всех торговых связей Европа впадет в тотальную зависимость от Америки. Дело в том, что ЕС все проспал", — объяснил он.По мнению специалиста, Европейский союз не сможет конкурировать с союзом России, Китая, Индии и других дружественных стран типа Индонезии или Бразилии. При таком сценарии ЕС перестанут воспринимать на международной арене всерьез, если он не сплотится и не станет федерацией, добавил Хмелар.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для США и стран Европы, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220418/kitay-1784149226.html
https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html
европа
россия
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_5d9a182a303adc355c1fc3bb04b1adbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, евросоюз, россия, америка
19:42 18.04.2022 (обновлено: 20:20 18.04.2022)
 
Европу предупредили о катастрофе из-за разворота России на Восток

Словацкий эксперт Хмелар: разворот России в сторону Азии приведет к зависимости ЕС от США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Переориентация России на восточные рынки обернется катастрофой для Европы, которая станет полностью подчиняться Соединенным Штатам, заявил в интервью чешской газете Parlamentni listy словацкий политолог Эдуард Хмелар.
"После экономического разворота России и разрывов всех торговых связей Европа впадет в тотальную зависимость от Америки. Дело в том, что ЕС все проспал", — объяснил он.
Мужчина в защитной маске стоит перед электронным табло с ценами на бирже, Токио - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
Вчера, 16:51
В Китае высказались о безумных санкциях США и угрозах в адрес России
По мнению специалиста, Европейский союз не сможет конкурировать с союзом России, Китая, Индии и других дружественных стран типа Индонезии или Бразилии. При таком сценарии ЕС перестанут воспринимать на международной арене всерьез, если он не сплотится и не станет федерацией, добавил Хмелар.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для США и стран Европы, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 08:00
Запад готов поверить в невероятно хитрый план Москвы
 
ЕвропаЕвросоюзРоссияАмерика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала