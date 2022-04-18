https://ria.ru/20220418/evropa-1784029545.html
Брод: Европа переживает приступ ненависти к могилам воинов-освободителей
Брод: Европа переживает приступ ненависти к могилам воинов-освободителей - РИА Новости, 18.04.2022
Брод: Европа переживает приступ ненависти к могилам воинов-освободителей
Европа переживает очередной приступ ненависти к могилам воинов-освободителей, оскверняются мемориалы и сносятся памятники, это может привести к появлению... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T09:35
2022-04-18T09:35
2022-04-18T09:35
чингиз айтматов
украина
россия
признание днр и лнр в россии
в мире
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151928/97/1519289788_0:48:2843:1647_1920x0_80_0_0_18112ba3b60a087962262aeff762f288.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Европа переживает очередной приступ ненависти к могилам воинов-освободителей, оскверняются мемориалы и сносятся памятники, это может привести к появлению человеконенавистнических идей, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.Международный день памятников и исторических мест отмечается 18 апреля. В 1983 году этот день был утвержден на 22-й Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).Он напомнил о проблеме "манкуртизации" и отметил, что именно ей подвергается сейчас Украина."В этот день уместно вспомнить о проблеме "манкуртизации", о которой ещё 40 лет назад напомнил Чингиз Айтматов. Манкурт – рабское бездумное существо, у которого убита память, нет связи со своими историческими корнями. Во всей красе эта проблема сейчас проявляется на Украине, где в истеричном западе сносят памятники Пушкину, переименовывают улицы, названные в честь великих писателей и учёных, связанных с Россией, СССР", - сказал Брод.Кроме того, член СПЧ считает, что такая ситуация может привести к взращиванию поколения с человеконенавистническими идеями."Подобное беспамятство взращивает новые поколения рабов, склонных к человеконенавистническим идеям. И эти поколения будут продолжать противостоять России, видеть в ней потенциального врага", - подчеркнул правозащитник.
https://ria.ru/20220417/pamyatnik-1783958929.html
https://ria.ru/20220416/propaganda-1783798174.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151928/97/1519289788_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_6d62f3b4dfa91d04220a374bfc278045.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чингиз айтматов, украина, россия, признание днр и лнр в россии, в мире, санкции в отношении россии
Брод: Европа переживает приступ ненависти к могилам воинов-освободителей
Брод: в Европе приступ ненависти к могилам воинов-освободителей, оскверняются памятники
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Европа переживает очередной приступ ненависти к могилам воинов-освободителей, оскверняются мемориалы и сносятся памятники, это может привести к появлению человеконенавистнических идей, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
Международный день памятников и исторических мест отмечается 18 апреля. В 1983 году этот день был утвержден на 22-й Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
"В Европе – очередной приступ ненависти к могилам воинов-освободителей. В массовом порядке сносят памятнике в Польше, осквернили мемориалы в Литве, Болгарии, Германии. Нет предела безумию и одичанию", - сообщил Брод РИА Новости.
Он напомнил о проблеме "манкуртизации" и отметил, что именно ей подвергается сейчас Украина
.
"В этот день уместно вспомнить о проблеме "манкуртизации", о которой ещё 40 лет назад напомнил Чингиз Айтматов
. Манкурт – рабское бездумное существо, у которого убита память, нет связи со своими историческими корнями. Во всей красе эта проблема сейчас проявляется на Украине, где в истеричном западе сносят памятники Пушкину, переименовывают улицы, названные в честь великих писателей и учёных, связанных с Россией
, СССР", - сказал Брод.
Кроме того, член СПЧ считает, что такая ситуация может привести к взращиванию поколения с человеконенавистническими идеями.
"Подобное беспамятство взращивает новые поколения рабов, склонных к человеконенавистническим идеям. И эти поколения будут продолжать противостоять России, видеть в ней потенциального врага", - подчеркнул правозащитник.