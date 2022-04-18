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Брод: Европа переживает приступ ненависти к могилам воинов-освободителей - РИА Новости, 18.04.2022
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Брод: Европа переживает приступ ненависти к могилам воинов-освободителей
Брод: Европа переживает приступ ненависти к могилам воинов-освободителей - РИА Новости, 18.04.2022
Брод: Европа переживает приступ ненависти к могилам воинов-освободителей
Европа переживает очередной приступ ненависти к могилам воинов-освободителей, оскверняются мемориалы и сносятся памятники, это может привести к появлению... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T09:35
2022-04-18T09:35
чингиз айтматов
украина
россия
признание днр и лнр в россии
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Европа переживает очередной приступ ненависти к могилам воинов-освободителей, оскверняются мемориалы и сносятся памятники, это может привести к появлению человеконенавистнических идей, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.Международный день памятников и исторических мест отмечается 18 апреля. В 1983 году этот день был утвержден на 22-й Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).Он напомнил о проблеме "манкуртизации" и отметил, что именно ей подвергается сейчас Украина."В этот день уместно вспомнить о проблеме "манкуртизации", о которой ещё 40 лет назад напомнил Чингиз Айтматов. Манкурт – рабское бездумное существо, у которого убита память, нет связи со своими историческими корнями. Во всей красе эта проблема сейчас проявляется на Украине, где в истеричном западе сносят памятники Пушкину, переименовывают улицы, названные в честь великих писателей и учёных, связанных с Россией, СССР", - сказал Брод.Кроме того, член СПЧ считает, что такая ситуация может привести к взращиванию поколения с человеконенавистническими идеями."Подобное беспамятство взращивает новые поколения рабов, склонных к человеконенавистническим идеям. И эти поколения будут продолжать противостоять России, видеть в ней потенциального врага", - подчеркнул правозащитник.
https://ria.ru/20220417/pamyatnik-1783958929.html
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чингиз айтматов, украина, россия, признание днр и лнр в россии, в мире, санкции в отношении россии
09:35 18.04.2022
 
Брод: Европа переживает приступ ненависти к могилам воинов-освободителей

Брод: в Европе приступ ненависти к могилам воинов-освободителей, оскверняются памятники

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Европа переживает очередной приступ ненависти к могилам воинов-освободителей, оскверняются мемориалы и сносятся памятники, это может привести к появлению человеконенавистнических идей, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
Международный день памятников и исторических мест отмечается 18 апреля. В 1983 году этот день был утвержден на 22-й Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
"В Европе – очередной приступ ненависти к могилам воинов-освободителей. В массовом порядке сносят памятнике в Польше, осквернили мемориалы в Литве, Болгарии, Германии. Нет предела безумию и одичанию", - сообщил Брод РИА Новости.
Он напомнил о проблеме "манкуртизации" и отметил, что именно ей подвергается сейчас Украина.
"В этот день уместно вспомнить о проблеме "манкуртизации", о которой ещё 40 лет назад напомнил Чингиз Айтматов. Манкурт – рабское бездумное существо, у которого убита память, нет связи со своими историческими корнями. Во всей красе эта проблема сейчас проявляется на Украине, где в истеричном западе сносят памятники Пушкину, переименовывают улицы, названные в честь великих писателей и учёных, связанных с Россией, СССР", - сказал Брод.
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Кроме того, член СПЧ считает, что такая ситуация может привести к взращиванию поколения с человеконенавистническими идеями.
"Подобное беспамятство взращивает новые поколения рабов, склонных к человеконенавистническим идеям. И эти поколения будут продолжать противостоять России, видеть в ней потенциального врага", - подчеркнул правозащитник.
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16 апреля, 08:00
Антироссийская пропаганда в Европе работает на предпоследнем дыхании
 
Чингиз АйтматовУкраинаРоссияПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВ миреСанкции в отношении России
 
 
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