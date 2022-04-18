https://ria.ru/20220418/evropa-1784029545.html

Брод: Европа переживает приступ ненависти к могилам воинов-освободителей

Брод: Европа переживает приступ ненависти к могилам воинов-освободителей - РИА Новости, 18.04.2022

Брод: Европа переживает приступ ненависти к могилам воинов-освободителей

Европа переживает очередной приступ ненависти к могилам воинов-освободителей, оскверняются мемориалы и сносятся памятники, это может привести к появлению... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T09:35

2022-04-18T09:35

2022-04-18T09:35

чингиз айтматов

украина

россия

признание днр и лнр в россии

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Европа переживает очередной приступ ненависти к могилам воинов-освободителей, оскверняются мемориалы и сносятся памятники, это может привести к появлению человеконенавистнических идей, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.Международный день памятников и исторических мест отмечается 18 апреля. В 1983 году этот день был утвержден на 22-й Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).Он напомнил о проблеме "манкуртизации" и отметил, что именно ей подвергается сейчас Украина."В этот день уместно вспомнить о проблеме "манкуртизации", о которой ещё 40 лет назад напомнил Чингиз Айтматов. Манкурт – рабское бездумное существо, у которого убита память, нет связи со своими историческими корнями. Во всей красе эта проблема сейчас проявляется на Украине, где в истеричном западе сносят памятники Пушкину, переименовывают улицы, названные в честь великих писателей и учёных, связанных с Россией, СССР", - сказал Брод.Кроме того, член СПЧ считает, что такая ситуация может привести к взращиванию поколения с человеконенавистническими идеями."Подобное беспамятство взращивает новые поколения рабов, склонных к человеконенавистническим идеям. И эти поколения будут продолжать противостоять России, видеть в ней потенциального врага", - подчеркнул правозащитник.

https://ria.ru/20220417/pamyatnik-1783958929.html

https://ria.ru/20220416/propaganda-1783798174.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

чингиз айтматов, украина, россия, признание днр и лнр в россии, в мире, санкции в отношении россии