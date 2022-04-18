https://ria.ru/20220418/evro-1784153432.html

Эксперты назвали причину ускоренного падения курса евро на Мосбирже

Эксперты назвали причину ускоренного падения курса евро на Мосбирже - РИА Новости, 18.04.2022

Эксперты назвали причину ускоренного падения курса евро на Мосбирже

Ускоренное падение евро на Мосбирже при выросших объемах торгов может свидетельствовать о подготовке участников рынка к покупке российского газа за рубли,... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T17:05

2022-04-18T17:05

2022-04-18T17:07

экономика

россия

евросоюз

евро

сша

природный газ

санкции в отношении россии

московская биржа

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ускоренное падение евро на Мосбирже при выросших объемах торгов может свидетельствовать о подготовке участников рынка к покупке российского газа за рубли, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Курс евро на Московской бирже колеблется в понедельник ниже уровня 1,05 доллара, тогда как на форексе он составляет около 1,08 доллара. При этом активность торгов евро выросла и уже превышает аналогичный долларовый показатель (79 миллиардов рублей против 68 миллиардов в режиме расчетов "завтра").Глобальное ослабление евро к доллару происходит на фоне роста доходности казначейских облигаций США, а также конфликта у восточных границ ЕС, инвесторы предпочитают покупать американскую валюту, отмечает Александр Джиоев из УК "Альфа-Капитал". "В то же время рост объемов торгов евро на фоне ускоренного его ослабления на Мосбирже может говорить о том, что какие-то контрагенты начали перечислять оплату за газ по новой схеме", - добавляет он.В то же время Дмитрий Полевой из "Локо-Инвеста" допускает, что указанные тенденции на Мосбирже обусловлены опасениями по поводу ужесточения санкций против Сбербанка со стороны ЕС, который готовит шестой пакет санкций. "Насколько происходящее может быть связано с переводом платежей за газ в рубли – сказать сложно", - резюмирует он.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".

https://ria.ru/20220418/oplata-1784073891.html

https://ria.ru/20220418/gaz-1784026215.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, евросоюз, евро, сша, природный газ, санкции в отношении россии, московская биржа