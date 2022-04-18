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Эксперты назвали причину ускоренного падения курса евро на Мосбирже - РИА Новости, 18.04.2022
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Эксперты назвали причину ускоренного падения курса евро на Мосбирже
Эксперты назвали причину ускоренного падения курса евро на Мосбирже - РИА Новости, 18.04.2022
Эксперты назвали причину ускоренного падения курса евро на Мосбирже
Ускоренное падение евро на Мосбирже при выросших объемах торгов может свидетельствовать о подготовке участников рынка к покупке российского газа за рубли,... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:05
2022-04-18T17:07
экономика
россия
евросоюз
евро
сша
природный газ
санкции в отношении россии
московская биржа
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ускоренное падение евро на Мосбирже при выросших объемах торгов может свидетельствовать о подготовке участников рынка к покупке российского газа за рубли, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Курс евро на Московской бирже колеблется в понедельник ниже уровня 1,05 доллара, тогда как на форексе он составляет около 1,08 доллара. При этом активность торгов евро выросла и уже превышает аналогичный долларовый показатель (79 миллиардов рублей против 68 миллиардов в режиме расчетов "завтра").Глобальное ослабление евро к доллару происходит на фоне роста доходности казначейских облигаций США, а также конфликта у восточных границ ЕС, инвесторы предпочитают покупать американскую валюту, отмечает Александр Джиоев из УК "Альфа-Капитал". "В то же время рост объемов торгов евро на фоне ускоренного его ослабления на Мосбирже может говорить о том, что какие-то контрагенты начали перечислять оплату за газ по новой схеме", - добавляет он.В то же время Дмитрий Полевой из "Локо-Инвеста" допускает, что указанные тенденции на Мосбирже обусловлены опасениями по поводу ужесточения санкций против Сбербанка со стороны ЕС, который готовит шестой пакет санкций. "Насколько происходящее может быть связано с переводом платежей за газ в рубли – сказать сложно", - резюмирует он.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
https://ria.ru/20220418/oplata-1784073891.html
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экономика, россия, евросоюз, евро, сша, природный газ, санкции в отношении россии, московская биржа
17:05 18.04.2022 (обновлено: 17:07 18.04.2022)
 
Эксперты назвали причину ускоренного падения курса евро на Мосбирже

Эксперты связали ускоренное падение евро на Мосбирже с началом расчетов за газ в рублях

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ускоренное падение евро на Мосбирже при выросших объемах торгов может свидетельствовать о подготовке участников рынка к покупке российского газа за рубли, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Курс евро на Московской бирже колеблется в понедельник ниже уровня 1,05 доллара, тогда как на форексе он составляет около 1,08 доллара. При этом активность торгов евро выросла и уже превышает аналогичный долларовый показатель (79 миллиардов рублей против 68 миллиардов в режиме расчетов "завтра").
Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
12:47
В Кремле не назвали страны, которые согласились оплачивать газ в рублях
Глобальное ослабление евро к доллару происходит на фоне роста доходности казначейских облигаций США, а также конфликта у восточных границ ЕС, инвесторы предпочитают покупать американскую валюту, отмечает Александр Джиоев из УК "Альфа-Капитал". "В то же время рост объемов торгов евро на фоне ускоренного его ослабления на Мосбирже может говорить о том, что какие-то контрагенты начали перечислять оплату за газ по новой схеме", - добавляет он.
"Иного объяснения высокому объему торгов евро и расхождению валютных курсов на Мосбирже и на форексе, кроме как подготовкой участников рынка к торговле российским газом за рубли, пока не прослеживается", - рассуждает Олег Сыроваткин из компании "Открытие Инвестиции".
В то же время Дмитрий Полевой из "Локо-Инвеста" допускает, что указанные тенденции на Мосбирже обусловлены опасениями по поводу ужесточения санкций против Сбербанка со стороны ЕС, который готовит шестой пакет санкций. "Насколько происходящее может быть связано с переводом платежей за газ в рубли – сказать сложно", - резюмирует он.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
09:13
Транзит газа через Украину останется вдвое ниже обязательств "Газпрома"
 
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