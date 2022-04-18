https://ria.ru/20220418/ekonomika-1784174210.html

Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики до 3,2 процента

Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики до 3,2 процента - РИА Новости, 18.04.2022

Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики до 3,2 процента

Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на 2022 год до 3,2% с 4,1%, сообщил его президент Дэвид Мэлпасс. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T18:50

2022-04-18T18:50

2022-04-18T18:58

экономика

всемирный банк

украина

китай

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на 2022 год до 3,2% с 4,1%, сообщил его президент Дэвид Мэлпасс."Мы снизили наш прогноз роста на 2022 год до 3,2% с прежних 4,1%", - сказал он журналистам.В числе факторов замедления экономической активности Мэлпасс назвал события на Украине, коронавирусные локдауны в Китае, рост цен на энергоносители, удобрения, продовольствие, высокую вероятность повышения процентных ставок.

https://ria.ru/20220418/dollar-1784015745.html

украина

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, всемирный банк, украина, китай, в мире