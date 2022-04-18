https://ria.ru/20220418/ekonomika-1784126477.html
Путин попросил доложить правительство и ЦБ о мерах поддержки россиян
Путин попросил доложить правительство и ЦБ о мерах поддержки россиян - РИА Новости, 18.04.2022
Путин попросил доложить правительство и ЦБ о мерах поддержки россиян
Президент России Владимир Путин попросил Центральный банк и правительство доложить о мерах, которые необходимо предпринять для недопущения ухудшения положения... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:32
2022-04-18T15:32
2022-04-18T15:32
экономика
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Центральный банк и правительство доложить о мерах, которые необходимо предпринять для недопущения ухудшения положения россиян."Прошу сегодня коллег из ЦБ и из правительства подробно доложить о том, как вы видите дальнейшее развитие отечественной экономики, какие меры нужно принять, чтобы предотвратить возможное негативное развитие ситуации. Не допустить ухудшение положения российских компаний и предприятий, граждан", - сказал Путин на совещании по социально-экономическим вопросам.
https://ria.ru/20220414/ekonomika-1783569993.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
Путин попросил доложить правительство и ЦБ о мерах поддержки россиян
Путин попросил доложить о мерах, которые позволят не допустить ухудшения положения россиян